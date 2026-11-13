Natália a Matúš sa rozhodli tvoriť pár aj po skočení Love Islandu. Ako vnímajú hejt, ktorí počas pôsobenia dostávali a čo hovoria na petíciu, ktorá vznikla za ich vyhodenie z vily?
Natália Lopašovská a Matúš Horváth patrili rozhodne k najvýraznejším a zároveň najdiskutovanejším dvojiciam tohtoročného Love Islandu. Hoci ich cesta šou bola plná emócií, vyhrotených situácií a dramatických momentov, ktoré rozdelili divákov na dva tábory, dnes tvoria pár aj mimo kamier. V rozhovore pre Refresher úprimne priznali, ako zvládali návrat do reality a ako sa spätne pozerajú na svoje pôsobenie na vile.
Po vypadnutí z vily ich na sociálnych sieťach čakala vlna kritiky, no každý z nich ju prežíval úplne inak. Zatiaľ čo Matúš bol na podobné reakcie zvyknutý, pre Naty bol návrat do reality poriadnym šokom. „Keď som telefón zapla, začal celý cinkať a brnkať, tak som ho hneď vypla s tým, že toto nedávam. Neskôr som otvorila sociálne siete a ostala som prekvapená – taký hejt som naozaj nečakala,“ spomína.
Kontroverzie okolo ich účinkovania zašli dokonca tak ďaleko, že na internete vznikla petícia za ich vyradenie,ktorú podpísali desaťtisíce ľudí. Samotný Matúš sa na to však dnes pozerá s nadhľadom. „Za mňa je to vtipné a zároveň šialené. Ľudia nie sú schopní podpísať petíciu proti týraniu zvierat, no v prípade reality šou dajú dokopy 30-tisíc podpisov za niečo, čo aj tak nič nezmení. Na druhej strane – kto môže povedať, že mal proti sebe petíciu v reality šou?“hovorí s úsmevom.
Ako sa máte po skončení šou? Stihli ste si už trochu vydýchnuť, alebo máte teraz, naopak, ešte viac povinností?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo hovoria na petíciu, ktorá vznikla na ich vyradenie.
- Či Naty ľutuje, že zo šou neodišla spolu s Matúšom.
- Či Matúša nemrzí, že zo šou odišiel na základe diváckeho hlasovania.
- Ako sa spätne pozerajú na vzťahy s Honzom a s Viki.
- Čo hovoria na hejty, ktoré dostávajú aj po skončení šou.
- Čo spoločne plánujú do budúcna.
Naty: Po skončení šou sa máme, myslím, veľmi dobre. Sme radi, že sme konečne doma, no povinností je naozaj veľa. Stále sa niečo deje a popritom všetkom ešte stále perieme. To je masaker, periem už dvanástu práčku a stihli sa nám minúť všetky pracie prostriedky. (smiech) Celkovo si musíme opäť v živote nájsť nejakú disciplínu.
Matúš: Naty to dokonale zhrnula za nás oboch.
Tento ročník Love Islandu na sociálnych sieťach mimoriadne rezonoval. Aké bolo pre vás otvoriť po prvý raz Instagram a vidieť všetky reakcie?
Matúš: Pre mňa to bolo úplne v pohode. Ten hejt som čakal, pre mňa je to súčasť života už dlhé roky. Vedel som, že som človek, ktorý nesadne každému. Som dosť výrazný, mám výrazné črty správania a nie každému sa to páči – obzvlášť vtedy, keď to diváci nesledujú 24/7 a vidia len určité zostrihané časti. Takže ja som s tým rátal a bol som s tým úplne vyrovnaný. Naty na tom bola o čosi horšie.
Naty: Keď som zapla telefón, začal celý cinkať a brnkať, tak som ho hneď vypla s tým, že toto nedávam. Neskôr som ho zapla znova, otvorila sociálne siete a ostala som prekvapená – taký hejt som naozaj nečakala.Keď som do šou išla, uvedomovala som si, že som možno emočnejší človek, no v realite som veľmi prajná a pre svojich najbližších by som sa rozdala. Nikdy neriešim cudzie vzťahy ani fungovanie iných ľudí.
Bohužiaľ, ľudia videli len útržky z toho, aká som a drámy, ktoré sa okolo nás točili. Je to tak, nezmením to. Prvé dni bolo ťažšie to všetko čítať, no s odstupom času som s tým už úplne v pohode.
Matúš, ty si vypadol približne v čase, keď vznikla petícia za to, aby ste odišli z vily. Ako sa pozeráte na to, že takéto niečo vôbec vzniklo?
Matúš: Za mňa je to vtipné a zároveň šialené. Ľudia nie sú schopní podpísať petíciu proti týraniu zvierat, podporiť neziskovky či schvaľovanie dôležitých zákonov, ale v prípade reality šou dajú dokopy 30-tisíc podpisov za niečo, čo aj tak nič nezmení. Dajú si tú námahu, hoci to nepomôže nikomu a neposunie to Slovensko k lepšiemu. Na druhej strane – kto môže povedať, že mal proti sebe petíciu v reality šou? Príde mi to zábavné, no zároveň smutné a hlúpe.
Naty: Keby tých 30-tisíc ľudí poslalo radšej po eure na nejakú zbierku, urobili by super vec, namiesto podpisovania petície k reality šou.
Celej situácii predchádzali vaše konflikty s Viki a Honzom. Ako to vnímate s odstupom času? Stretli ste sa už aj mimo vily?
Naty: Myslím si, že tieto konflikty by v reálnom živote vonku vôbec nenastali a nikdy by to takto neeskalovalo, vo vile sa to nafukovalo ako v bubline. Ľudia vonku si nevedia predstaviť, aké je to byť dva mesiace zavretý s niekým, s kým si úplne nesadnete. Ja však na nikoho nemám ťažké srdce. Beriem to tak, že čo bolo vo vile, zostalo vo vile. Aj keď tam na mňa niekto povedal niečo škaredé, povedala som si, že ak ma tí ľudia budú chcieť spoznať v realite,spoznajú ma.
Matúš: Vôbec to neriešim. Už keď som bol vo svojej prvej reality šou, nedokázal som sa hnevať na niekoho, kto na mňa povedal niečo zlé alebo mi chcel uškodiť, aby si sám polepšil. Je to predsa hra a reality šou. Takže ani po tejto druhej v sebe nemám žiadnu zlosť. Koniec koncov, sú mi ukradnutí.
Matúš, keď ťa nakoniec vyradilo divácke hlasovanie, nebolo ti to predsa len trochu ľúto – aj napriek tomu, že si tvrdíš, že si na hejt zvyknutý?
Matúš: Od začiatku som vedel, že keď príde na rad divácke hlasovanie, budem to práve ja, kto pôjde domov. Keď Zorka oznámila, že rozhodujú diváci, bolo mi to hneď jasné. Vôbec ma to však nezasiahlo a podľa mňa to na mne bolo aj vidieť.Neprežíval som to. Naopak, celkom ma to pobavilo. Viem si zo seba urobiť srandu a to, že som mohol odísť v tom kostýme, mi prišlo super. Vôbec ma to nezaskočilo ani nerozsmútilo, vedel som, že to takto skončí.
Naty: Podľa mňa si mal ten najzapamätateľnejší odchod, ešte aj v tom kostýmčeku!
Matúš: Len škoda, že som ten odchod absolvoval sám...
Práve na to som sa chcela opýtať. Ty si vo vile zostala aj po Matúšovom odchode, aby si si utriedila myšlienky. Neľutuješ spätne, že si neodišla rovno s ním?
Naty: S odstupom času to neľutujem. Rozprávali sme sa o tom aj s Matúšom a zhodli sme sa, že nám to obom niečo dalo – byť na chvíľu bez seba. Neodišla som vtedy preto, lebo medzi nami prebehol ten konflikt. Potrebovala som si jednoducho utriediť myšlienky. V bežnom živote si ľudia vedia vziať odstup, ísť si zabehať alebo sa poprechádzať do prírody. Na tej malej vile na to nebol priestor.
Na vile si potom zostala ešte pár dní a mala si možnosť tvoriť pár s Danom. Videla si tam vôbec nejaký partnerský potenciál, alebo to bolo z tvojej strany úplne uzavreté?
Naty: Bolo to úplne uzavreté. Neviem, ako to vyznelo v televízii, ale povedala som to tam priamo – keby medzi nami malo niečo začať, začalo by to už dávno vonku, a nie na Love Islande. Bolo celkom vtipné, že tam išiel už tretíkrát. Dano vždy rozvíri vody, no ja som dala hneď na rovinu najavo, že medzi nami nie je nič viac než kamarátstvo.
Keď si potom z vily odišla aj ty, kam smerovali tvoje prvé kroky? Stretli ste sa s Matúšom hneď a všetko si vykomunikovali?
Naty: Stretli sme sa v podstate hneď na druhý deň po tom, čo som vypadla, Matúš bol totiž ešte stále na Kanárskych ostrovoch. Keď som utekala cez hotelovú chodbu, na jednej strane som sa veľmi tešila, no zároveň som bola v strese. Nevedela som, ako to medzi nami bude, či ma chce vôbec vidieť a ako bude reagovať, keď sa začneme rozprávať.
Keď som však obišla recepciu a zbadala ho vysmiateho za rohom, hneď som vedela, že bude dobre. Vystískali sme sa a veľa sme sa rozprávali. Ten posledný týždeň na Kanároch, ktorý sme tam ešte strávili pred odletom domov, bol pre nás ten najkrajší z celých ôsmich týždňov.
Tam ste si teda všetko vydiskutovali a dohodli sa, že to spolu skúsite aj v reálnom živote?
Matúš: Rozprávali sme sa najmä o veciach, na ktoré nebol vo vile priestor. Vyriešili sme si všetky situácie, ktoré tam nastali – každý povedal svoj pohľad na to, prečo sa v danej chvíli zachoval tak, ako sa zachoval. Zhodli sme sa, že nemá význam vracať sa k tomu, čo bolo vo vile, pretože to nebol reálny život.
Odvtedy sme s Natáliou nemali žiadny poriadny konflikt. A vlastne ani predtým – kým neprišiel Dano, mali sme na ostrove päť krásnych týždňov. Keď sa ma vtedy niekto pýtal, ako to medzi nami vyzerá, hovoril som, že som na nej nenašiel jedinú zlú vlastnosť, hoci som ju vyslovene hľadal.
Čo najkrajšie ste zažili na vile?
Naty: My sme sa k sebe správali veľmi pekne, len to v televízii nebolo vidno. Keď som sedela s babami, Matúš nám nosil vodu s limetkou. Keď som bola na ostrove chorá a nevedela som sa postaviť z postele,, staral sa o mňa a nosil mi čaj a jedlo do postele. Večer sme spolu sedávali pri bazéne, pozorovali hviezdy a spln mesiaca a rozprávali sa o živote.
Matúš: Kým ostatní pozerali film, my sme sedeli vonku pod hviezdami a päť hodín sme sa rozprávali o tom, ako žijeme vonku a čo máme spoločné. Nie je mi vôbec ľúto, že to diváci nevideli. Prežili sme to my dvaja a vieme, aké to bolo.
Hoci tvoríte pár a ste spolu, na sociálnych sieťach to pod vašimi fotkami stále vrie. Čítal som komentáre, v ktorých vám ľudia radia, aby ste sa radšej rozišli. Ovplyvňuje vás to ešte nejako, keď už žijete svoj bežný život?
Matúš: Mňa to neovplyvňovalo ani na začiatku. Vedel som, čo chcem a čo medzi sebou máme. Je mi úplne jedno, čo napíše Jožko, Miško alebo Katka. Tí ľudia nás nepoznajú a v ťažkých chvíľach nám nepodajú pohár vody. Ich vrcholom dňa je napísať niečo zlé, aby si tým zdvihli ego. So mnou to nič nerobí – naopak, keď sa nudím, ešte im na tie hejty odpíšem niečo pekné, takže ma to svojím spôsobom baví.
Naty: Mňa sa to na začiatku trochu dotklo, nebolo mi z toho najlepšie, ale teraz to už vôbec neriešim. Aj keď si niečo prečítam alebo vidím nejaké parodické video či vyjadrenia psychológa na našu adresu, poviem si, že videli len zostrihaný kúsok a nepoznajú nás ako ľudí. Najdôležitejšie je pre mňa to, akých ľudí mám okolo seba v realite – rodinu a blízkych priateľov. Cudzí ľudia spoza fejkových účtov mi na chlieb nedajú.
Na záver sa ešte opýtam – aké máte teraz plány? Riešite už napríklad aj spoločné bývanie?
Matúš: Momentálne sa dávame dokopy, ešte stále nemáme ani vybalené a opraté veci z Love Islandu. Fungujeme dosť rozlietane, takže sa v prvom rade chceme usadiť, nabehnúť na normálny režim a vrátiť sa do zabehnutého života.
Naty: Chceme si teraz vyskúšať reálny život a spoznať sa navzájom mimo tej bubliny. Až tu vonku najlepšie zistíme, ako nám to bude fungovať a kam sa to posunie.
Matúš: Možno po mesiaci zistíme, že spolu fungovať nedokážeme, pretože sa objavia veci, ktoré nám budú prekážať a neprekonáme ich, hoci sa ľúbime a máme k sebe blízko. Zatiaľ je to však úplne super.