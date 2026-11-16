Ich cesta Love Islandom pripomínala poriadnu horskú dráhu. Naty a Matúš v rozhovore prezradili, ako zvládli odlúčenie po odchode z vily, čo sa dialo po ich opätovnom stretnutí a či ich vzťah preverili aj udalosti odvysielané na obrazovkách.
Naty a Matúš patrili medzi páry, ktorých vzťah v Love Islande prešiel viacerými zvratmi.
Reč prišla na ich opätovné stretnutie po skončení Love Islandu, kedy prezradili, že ich čakala poriadne dlhá debata. Matúš dostal aj otázku na Kiku Vargovú a jej vyjadrenia o tom, že od neho mala pred šou dostávať informácie o fungovaní Love Islandu.
Dvojica sa vyjadrila aj k hejtu na sociálnych sieťach, reakciám svojich rodičov a tomu, ako ich prijali navzájom rodiny. Zaspomínali si tiež na prípadné hádky po návrate domov, ktoré mohli súvisieť s dianím vo vile alebo odvysielanými epizódami.
Na záver prezradili, čo ich čaká v najbližšom období, aké majú spoločné plány a reagovali aj na komentáre divákov. Celý rozhovor sleduj už teraz na našom webe.