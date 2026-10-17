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Oficiálně potvrzeno! V páté řadě True Detective si zahrají Nicolas Cage a Antonio Banderas
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dnes 17. října 2026 v 12:21
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Oficiálně potvrzeno! V páté řadě True Detective si zahrají Nicolas Cage a Antonio Banderas

Nicolas Cage Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / NICOLAS GENIN / VOLNĚ K UŽITÍ
Antonio Banderas Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / HARALD KRICHEL / VOLNĚ K UŽITÍ
True Detective Zdroj: HBO MAX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Jodie Foster Zdroj: HBO / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
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Náhledový obrázek: Wikimedia Commons / nicolas genin / volně k užití
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