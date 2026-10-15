Palestine Action patří ve Velké Británii do stejné kategorie zakázaných skupin jako al-Káida a proíránské šíitské hnutí Hizballáh.
Knihy irské spisovatelky Sally Rooney byly staženy z prodeje ve Velké Británii, protože podporuje zakázanou skupinu Palestine Action. Oznámilo to ve středu vydavatelství Faber & Faber. TASR o tom informuje podle zprávy agentury AFP.
Vydavatelství na své webové stránce uvedlo, že britská legislativa mu brání předávat Rooney příjmy z prodeje děl ve Spojeném království. „Z tohoto důvodu a po dohodě se Sally jsme se rozhodli, že její díla už ve Velké Británii nebudeme distribuovat v žádném formátu,“ uvedlo.
Palestine Action po sérii akcí spojených s poškozováním vojenského a soukromého majetku vláda Spojeného království v červenci 2025 zakázala v souladu s protiteroristickým zákonem. Členové propalestinské skupiny se totiž vlámali do různých objektů a ničili majetek obranných firem, bank a univerzit. Klíčovým impulzem bylo vniknutí na vojenskou základnu RAF Brize Norton v červnu 2025.
Organizaci věnovala výnosy z prodeje svých knih
Palestine Action patří ve Velké Británii do stejné kategorie zakázaných skupin jako síť al-Káida a proíránské šíitské hnutí Hizballáh, což znamená zákaz podpory a členství v této skupině.
Rooney avizovala, že výnosy z prodeje svých knih a z jejich filmových adaptací stanicí BBC věnuje organizaci Palestine Action, jejímž cílem je „ukončit globální účast na genocidním a apartheidním režimu Izraele“.
„Vynaložila jsem veškeré úsilí, abych byla vůči veřejnosti upřímná, pokud jde o mé přesvědčení a záměry, a jsem plně připravena přijmout důsledky,“ uvedla ve vyjádření 35letá autorka úspěšných románů Rozhovory s přáteli, Normální lidé či Intermezzo.
Proti zákazu organizace bojuje u soudů spoluzakladatelka Palestine Action Huda Ammori. Britský nejvyšší soud má v listopadu rozhodnout o jejím odvolání proti rozsudku soudu nižší instance, který rozhodl, že vláda organizaci zakázala v souladu se zákonem.
Organizace ve Spojeném království od roku 2020 svou činnost směřovala proti firmám a institucím, které podporují Izrael, zejména proti izraelské zbrojovce Elbit Systems. Cílem je ukončit „globální účast na genocidním a apartheidním režimu Izraele“.