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Na Alze teraz prebieha BLACK FRIDAY. Toto sú produkty s TOP zľavami až do 60 %
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12. listopadu 2026 v 11:30
Čas čtení 3:30

Na Alze teraz prebieha BLACK FRIDAY. Toto sú produkty s TOP zľavami až do 60 %

Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
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Ponáhľaj sa, lebo bude všetko fuč. 🔥

Je tvoja peňaženka ready? Dúfame, že hej, pretože práve teraz beží Black Friday na Alze. Prelustrovali sme za teba e-shop a našli sme tie najlepšie deals, ktoré ti ušetria kopec €€€. 

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou. Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

 1. Braun Series 9 Sport 9110s

Páni, spozornite. Teraz je v brutálnej zľave holiaci strojček Braun. Využiješ ho na vlasy, fúzy, ale aj intímne partie. 

Tento strojček je vodeodolný a môžeš ho využívať aj v sprche. Disponuje mimoriadne tenkými ostrými oceľovými čepieľkami, ale je šetrný k pokožke vďaka technológii SkinGuard Pro SensoAdapt ti analyzuje hustotu fúzov rýchlosťou 300 vzoriek za sekundu a automaticky tak upravuje výkon holenia.

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Zdroj: Alza
Braun Series 9 Sport 9110s

2.Tefal EY5728E1 Easy Fry Silence

Tak toto je absolútny steal. Posuň svoje varenie o level vyššie s teplovzdušnou fritézou, ktorá ti nastaví teplotu od 40 do 220 °C. Má jeden fritovací kôš, ale až 11 programov.

alza
Zdroj: Alza
Tefal EY5728E1 Easy Fry Silence

 3. Stan CampGo Dome 3

Dnes kúpiš výhodne stan a v lete nám poďakuješ. Tento ultraľahký stan je až pre tri osoby, pričom má k dispozícii dva vchody a dve apsidy s podlahami. Jeho vodný stĺpec je 5 000 mm (podlaha) a 3 000 mm (vrchná časť stanu).

Nechýbajú siete proti hmyzu, horná sieťka na odloženie vecí, 2 vnútorné reflexné šnúry na bielizeň, háčik a nastaviteľný vetrací otvor. 

alza
Zdroj: Alza
CampGo Dome 3

 4. Robotický vysávač Concept VR2021 Perfect Clean

Čo je lepšie, než prísť domov do povysávaného interiéru? Tento robot sa ti o to postará – aj cez mobilnú apku. Je na všetky druhy podláh a vďaka 4 bočným kefám bude tvoj byt úplne spotless. Má senzor proti nárazu, pádu zo schodov a dokážeš mu vytvoriť časový rozvrh upratovania. 

Concept vydrží až 120 minút a nabiješ ho doplna za 4 hodiny. 

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Zdroj: Alza
Concept VR2021 Perfect Clean

5. Kávovar SIEMENS TP511R01 EQ500 classic

Pre kávičkárov, ktorí nemajú doma poriadny kávovar, sme našli TOP deal. Automatický kávovar Siemens má všetko, čo potrebuješ na poriadnu šálku kávy. Disponuje mlynčekom, mliečnym systémom, má výškovo nastaviteľný výpust a nastavenie teploty nápoja. 

Recenzie oceňujú tichý chod, intuitívne ovládanie, jednoduché čistenie a ten fakt, že robí hustú mliečnu penu. 

alza
Zdroj: alza
SIEMENS TP511R01 EQ500 classic

6. PC myš SteelSeries Aerox 5 Wireless

Tvoja stará myš to už ledva dáva a hľadáš novú? Say less, táto herná myška je bezdrôtová a má až 9 tlačidiel, ktoré si prispôsobíš podľa seba. Keďže je herná, tak samozrejme, že RGB osvetlenie musí byť. Jej výhodou je aj to, že je ľahká a má dierkovaný povrch pre lepšiu priedušnosť.

alza
Zdroj: Alza
SteelSeries Aerox 5 Wireless

7. Slúchadlá Niceboy Pins 4 PRO Black

S bezdrôtovými „štupľami“ si vychutnáš ničím nerušený kvalitný zvuk. Majú aj mikrofón a jednoducho s nimi prepneš hovor alebo pesničky. Výdrž batérie je až 48 hodín.

alza
Zdroj: Alza
Niceboy Pins 4 PRO Black

8. Tineco Floor One S5 Max

Tento čistič podláh je na dlažbu, vinyl, laminát a drevo. Má samočistiaci cyklus, HEPA filter, režim umývanie, sušenie a vysávanie.

alza
Zdroj: alza
Tineco Floor One S5 Max

9. Tlačiareň Brother DCP-T230

Určite sa ti nechce chodiť do tlačiarenských centier, aby si vytlačil/-a jeden dokument. Riešenie? Kúp si atramentovú tlačiareň Brother DCP-T230, ktorá je v TOP zľave. Stačí len zapojiť na USB kábel a môžeš veselo tlačiť a skenovať. 

alza
Zdroj: Alza
Brother DCP-T230

10. Televízor Samsung 55" QE55S85H

Smart telka má všetko, čo potrebuješ pre kvalitný filmový zážitok: OLED, 4K Ultra HD, 100/120 Hz, antireflexný obraz, WiFi, Bluetooth, herný režim, hlasové ovládanie, DTS Digital Surround, Dolby Atmos a kopec iného. 

alza
Zdroj: Alza
55" Samsung QE55S85H

11. Žehlička Remington 

Či už chceš rovné vlasy alebo vlny, postará sa ti o to keramická žehlička Remington. Na výber máš až 5 teplotných stupňov, pričom rozsah teploty je od 150 do 230 °C. Nahreje sa ti za 15 sekúnd. A pre overthinkerov má žehlička automatické vypnutie a bezpečnostný zámok.

alza
Zdroj: Alza
Remington S8605 Colour Prot. Straight. champ.

12. Fén SENCOR Artemiss

Nemáš na Dyson? Nevadí. Tento fén SENCOR má tiež ionizátor a môžeš s ním nastaviť tri rýchlosti a štyri rôzne teploty. 

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Zdroj: Alza
fén SENCOR Artemiss

13. WMF Sada panvíc 3 ks

Kvalitné panvice sú pri varení must-have. Táto sada má tri panvice v súprave, ktoré majú nepriľnavý povrch a môžu ísť aj do umývačky. Sú vhodné na plynovú, elektrickú, indukčnú, sklokeramickú a halogénovú varnú dosku.

alza
Zdroj: Alza
WMF Sada panvíc 3 ks 20, 24 a 28 cm Nordic Profi

14. LEGO® Technic 42207 Auto Ferrari SF-24 F1

Darovať niekomu (alebo sebe) LEGO je vždy dobrý nápad. A tým dupľom, ak si ty alebo tvoj obdarovaný/-á fanúšik F1. Táto stavebnica Ferrari má 1361 dielikov.

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Technic 42207 Auto Ferrari SF-24 F1

15. Smart LED pásik

Vieš, ako jednoducho ti tento smart pásik skrášli domácnosť a spraví ju cozy? Ponúka pestré RGB farby, nastaviteľné prirodzené/teplé/studené svetlo a jednoduché ovládanie cez mobil, spoluprácu s hlasovými asistentmi a prispôsobivosť hudbe, ktorú budeš púšťať. 

Má až 5 metrov, takže ho využiješ naozaj kdekoľvek.

Alza
Zdroj: Alza
Immax NEO LITE Smart pásik LED
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