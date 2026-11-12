Na Alze teraz prebieha BLACK FRIDAY. Toto sú produkty s TOP zľavami až do 60 %

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Je tvoja peňaženka ready? Dúfame, že hej, pretože práve teraz beží Black Friday na Alze. Prelustrovali sme za teba e-shop a našli sme tie najlepšie deals, ktoré ti ušetria kopec €€€.
1. Braun Series 9 Sport 9110s
- 199,90 € (365 €)
Páni, spozornite. Teraz je v brutálnej zľave holiaci strojček Braun. Využiješ ho na vlasy, fúzy, ale aj intímne partie.
Tento strojček je vodeodolný a môžeš ho využívať aj v sprche. Disponuje mimoriadne tenkými ostrými oceľovými čepieľkami, ale je šetrný k pokožke vďaka technológii SkinGuard Pro SensoAdapt ti analyzuje hustotu fúzov rýchlosťou 300 vzoriek za sekundu a automaticky tak upravuje výkon holenia.
2.Tefal EY5728E1 Easy Fry Silence
- 59,99 € (119,90 €)
Tak toto je absolútny steal. Posuň svoje varenie o level vyššie s teplovzdušnou fritézou, ktorá ti nastaví teplotu od 40 do 220 °C. Má jeden fritovací kôš, ale až 11 programov.
3. Stan CampGo Dome 3
- 79,90 € (204,90 €)
Dnes kúpiš výhodne stan a v lete nám poďakuješ. Tento ultraľahký stan je až pre tri osoby, pričom má k dispozícii dva vchody a dve apsidy s podlahami. Jeho vodný stĺpec je 5 000 mm (podlaha) a 3 000 mm (vrchná časť stanu).
Nechýbajú siete proti hmyzu, horná sieťka na odloženie vecí, 2 vnútorné reflexné šnúry na bielizeň, háčik a nastaviteľný vetrací otvor.
4. Robotický vysávač Concept VR2021 Perfect Clean
- 79,96 € (188,90 €)
Čo je lepšie, než prísť domov do povysávaného interiéru? Tento robot sa ti o to postará – aj cez mobilnú apku. Je na všetky druhy podláh a vďaka 4 bočným kefám bude tvoj byt úplne spotless. Má senzor proti nárazu, pádu zo schodov a dokážeš mu vytvoriť časový rozvrh upratovania.
Concept vydrží až 120 minút a nabiješ ho doplna za 4 hodiny.
5. Kávovar SIEMENS TP511R01 EQ500 classic
- 399,90 € (849,90 €)
Pre kávičkárov, ktorí nemajú doma poriadny kávovar, sme našli TOP deal. Automatický kávovar Siemens má všetko, čo potrebuješ na poriadnu šálku kávy. Disponuje mlynčekom, mliečnym systémom, má výškovo nastaviteľný výpust a nastavenie teploty nápoja.
Recenzie oceňujú tichý chod, intuitívne ovládanie, jednoduché čistenie a ten fakt, že robí hustú mliečnu penu.
6. PC myš SteelSeries Aerox 5 Wireless
- 61,99 € (142,90 €)
Tvoja stará myš to už ledva dáva a hľadáš novú? Say less, táto herná myška je bezdrôtová a má až 9 tlačidiel, ktoré si prispôsobíš podľa seba. Keďže je herná, tak samozrejme, že RGB osvetlenie musí byť. Jej výhodou je aj to, že je ľahká a má dierkovaný povrch pre lepšiu priedušnosť.
7. Slúchadlá Niceboy Pins 4 PRO Black
- 29,90 € (49,90 €)
S bezdrôtovými „štupľami“ si vychutnáš ničím nerušený kvalitný zvuk. Majú aj mikrofón a jednoducho s nimi prepneš hovor alebo pesničky. Výdrž batérie je až 48 hodín.
8. Tineco Floor One S5 Max
- 265,26 € (497 €)
Tento čistič podláh je na dlažbu, vinyl, laminát a drevo. Má samočistiaci cyklus, HEPA filter, režim umývanie, sušenie a vysávanie.
9. Tlačiareň Brother DCP-T230
- 75,90 € (163,90 €)
Určite sa ti nechce chodiť do tlačiarenských centier, aby si vytlačil/-a jeden dokument. Riešenie? Kúp si atramentovú tlačiareň Brother DCP-T230, ktorá je v TOP zľave. Stačí len zapojiť na USB kábel a môžeš veselo tlačiť a skenovať.
10. Televízor Samsung 55" QE55S85H
- 699 € (1 325 €)
Smart telka má všetko, čo potrebuješ pre kvalitný filmový zážitok: OLED, 4K Ultra HD, 100/120 Hz, antireflexný obraz, WiFi, Bluetooth, herný režim, hlasové ovládanie, DTS Digital Surround, Dolby Atmos a kopec iného.
11. Žehlička Remington
- 46 € (86,90 €)
Či už chceš rovné vlasy alebo vlny, postará sa ti o to keramická žehlička Remington. Na výber máš až 5 teplotných stupňov, pričom rozsah teploty je od 150 do 230 °C. Nahreje sa ti za 15 sekúnd. A pre overthinkerov má žehlička automatické vypnutie a bezpečnostný zámok.
12. Fén SENCOR Artemiss
- 53,90 € (82,90 €)
Nemáš na Dyson? Nevadí. Tento fén SENCOR má tiež ionizátor a môžeš s ním nastaviť tri rýchlosti a štyri rôzne teploty.
13. WMF Sada panvíc 3 ks
- 83,90 € (209,90 €)
Kvalitné panvice sú pri varení must-have. Táto sada má tri panvice v súprave, ktoré majú nepriľnavý povrch a môžu ísť aj do umývačky. Sú vhodné na plynovú, elektrickú, indukčnú, sklokeramickú a halogénovú varnú dosku.
14. LEGO® Technic 42207 Auto Ferrari SF-24 F1
- 158,65 € (195,90 €)
Darovať niekomu (alebo sebe) LEGO je vždy dobrý nápad. A tým dupľom, ak si ty alebo tvoj obdarovaný/-á fanúšik F1. Táto stavebnica Ferrari má 1361 dielikov.
15. Smart LED pásik
- 19,90 € (33,65 €)
Vieš, ako jednoducho ti tento smart pásik skrášli domácnosť a spraví ju cozy? Ponúka pestré RGB farby, nastaviteľné prirodzené/teplé/studené svetlo a jednoduché ovládanie cez mobil, spoluprácu s hlasovými asistentmi a prispôsobivosť hudbe, ktorú budeš púšťať.
Má až 5 metrov, takže ho využiješ naozaj kdekoľvek.