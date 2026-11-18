Co se stane, když zmáčkneš úplně obyčejnou lampičku?💡 Na pražské přehlídce mladého umění Pokoje 2026 není nic tak úplně obyčejné. Třicet místností proměnili studenti a studentky uměleckých škol z Česka i zahraničí v originální instalace, které si pohrávají s tvým vnímáním reality. Letošním tématem je zvrat a tvůrci se nebojí ani aktuálních společenských problémů. Narazíš tu na nedostupné bydlení, dezinformace nebo politickou nestabilitu. A taky zjistíš, jak se žije v osmimetrovém bytě za skoro 20 tisíc měsíčně.
📍 Na Poříčí 14, Praha
🗓️ Do 29. listopadu 2026