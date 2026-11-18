Zdroj: PREZIDENT PETR PAVEL, STREAM.CZ / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: PREZIDENT PETR PAVEL, STREAM.CZ / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
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Není mnoho lidí, kteří by mohli uvést prezidenta republiky tak, jako to v Činoherním klubu udělal Tonda Blaník. „Uvítejte šestipéčko – prezident Petr Pavel, Plechová p***, potlesk!“ zakřičel před představením u příležitosti 17. listopadu herec Marek Daniel v roli legendárního lobbisty. Prezident vzal svérázné entrée s humorem. „V Činoherním klubu vzniklo Občanské fórum a dnes se tu můžeme politice svobodně smát (a to i na můj účet),“ napsal na svém Instagramu.