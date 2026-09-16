Feed Explore
Feed Explore Profil
Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance
2
2
0
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Queens.
16. září 2026 v 18:00
Čas čtení 4:00
Richard Balog

Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance

Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance
Zdroj: Adidas
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ktorý kúsok si vyberieš?

Jeseň 2026 sa bude niesť v znamení výrazných textúr, nostalgie zo začiatku tisícročia a rafinovanej funkčnosti. Prechodné obdobie si vyžaduje obuv, ktorá bez kompromisov spája modernú mestskú estetiku s celodenným pohodlím.

Či už inklinuješ k minimalizmu, hrejivým zemitým odtieňom alebo odvážnym futuristickým tvarom, ponuka obchodu Queens prináša najhorúcejšie štýly sezóny. Vybrali sme najlepšie modely, ktoré dokonale ovládnu mestské ulice a stanú sa stredobodom každého outfitu.

P. S. Pozri si minulotýždňový zoznam TOP jesenných búnd pre pánov aj dámy, medzi ktorými nájdeš modely od značiek Adidas Originals, Carhartt WIP, REPRESENT aj Avirex.

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Pozri si všetky novinky aj zľavnené produkty v online obchode Queens
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení alebo športe, staň sa členom REFRESHER Clubu a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

New Balance 730 99,95 €

Model New Balance 730 „Black Cement“ predstavuje dokonalé spojenie nostalgickej estetiky zo začiatku tisícročia a moderného mestského štýlu.

Monochromatický čierny zvršok z priedušnej sieťoviny so štruktúrovanými syntetickými prekrytiami vytvára dynamický, ale zároveň minimalistický vzhľad, ktorý ľahko zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka. Okrem nadčasového vzhľadu sú tenisky vyzbrojené patentovaným odpružením ABZORB®, ktoré je zárukou pohodlia a maximálnej podpory pri každom kroku.

New Balance 730
Zdroj: Queens

Asics Gel-1130 110 €

V cenovej kategórii okolo 100 eur nás oslovil aj model Asics Gel-1130 vo vyhotovení „Oatmeal“, ktorý podobne ako New Balance 730 predstavuje balanc medzi estetikou Y2K a moderným mestským štýlom.

Zvršok spája krémový základ zo sieťoviny s jemne lesklými presahmi v tmavohnedom odtieni. Táto farebná kombinácia pôsobí mimoriadne sofistikovane a ľahko zapadne do každého pouličného šatníka. Samozrejmosťou je technológia Gel™ v pätovej časti, ale tiež podporný systém TRUSSTIC® pre pohodlie.

V predaji je aj čierna verzia s metalickými striebornými prvkami.

Asics Gel-1130
Zdroj: Queens

Adidas Adistar Control 5 110 €

Za cenu 110 eur sú v predaji aj tenisky Adidas Adistar Control 5 vo vyhotovení „Maroon“, ktoré prinášajú do štýlu „dad sneakers“ novú úroveň rafinovanosti.

Jesenná farebná kombinácia bordovej, tehlovej a krémovej pôsobí ako balzam na dušu pre nadšencov minimalistickej estetiky. Objemná silueta s dynamickým charakterom spája pohodlie so štýlom a bez námahy ju skombinuješ s vlneným kabátom, širokými nohavicami alebo džínsami aj so šatami.

Adidas Adistar Control 5
Zdroj: Queens

Adidas Originals Gazelle Indoor 120 €

Model Adidas Originals Gazelle Indoor prichádza na pulty obchodov vo fresh vyhotovení „Cream White / Magic Beige“, ktoré definuje pojem nevtieravý luxus.

Klasická silueta zo 70. rokov dostala mimoriadne sofistikovanú podobu, ktorá sa perfektne hodí do minimalistického jesenného šatníka. Zvršok z kože v krémovom odtieni dopĺňajú semišové prvky a charakteristické tri prúžky. Hravým a zatiaľ neopozeraným detailom je dvojité šnurovanie – klasické šnúrky v kombinácii outdoorovým štýlom dodávajú pohodlnému modelu moderný twist.

Adidas Originals Gazelle Indoor
Zdroj: Queens

Adidas Originals Handball Spezial 120 €

Značku Adidas Originals zastupuje aj model Handball Spezial vo vyhotovení „Earth Strata / Warm Vanilla“, ktorý je ako stvorený do sychravého jesenného počasia v najbližších týždňoch.

Pôvodne hádzanárska silueta z konca 70. rokov sa opäť vracia na výslnie mestskej módy, tentoraz v mimoriadne elegantnom šate. Bohatý zvršok z kože v tmavohnedom odtieni dopĺňajú semišové prekrytia na špici a päte. Kontrastné tri prúžky a päta vo vanilkovej dodávajú jemnosť, zatiaľ čo zlaté logo „Spezial“ podčiarkuje silné dedičstvo.

Tradičná gumová podrážka s vyrazeným logom Adidas Originals a zrnitou textúrou prináša autentický vintage akcent.

Adidas Originals Handball Spezial
Zdroj: Queens

Asics Gel-NYC Utility 160 €

Druhú polovicu zoznamu otvára model Asics Gel-NYC Utility vo vyhotovení „Midnight“, ktorý je ukážkovým príkladom spojenia funkčnosti a futuristického mestského štýlu.

Tenisky, ktorých vzhľad čerpá inšpiráciu z archívnych bežeckých modelov japonskej značky, má vo verzii Utility odolnejší a objemnejší charakter. Tmavomodrá a čierna vytvárajú monochromatický efekt, vďaka ktorému vyniká vrstvený zvršok z materiálu ripstop a syntetických prekrytí. V medzipodrážke nechýba technológia Gel™ spojená s penou, čo zaručuje pohodlie aj pri celodennom chodení.

Tenisky Asics Gel-NYC Utility sú stvorené pre moderných nomádov – ľahko ich skombinuješ s technicky ladenými kusmi oblečenia, ale aj džínsami a mikinou.

Asics Gel-NYC Utility
Zdroj: Queens

Nike Air Max Joga Bonito 169,99 €

Ak chceš oživiť svoj jesenný šatník, skvelou voľbou je model Nike Air Max Joga Bonito „Neon“, ktorý odkazuje na ikonickú reklamnú kampaň Joga Bonito z roku 2006.

Novinka, ktorá oslavuje radosť a vášeň pre futbal, je inšpirovaná kopačkami Nike Mercurial R9 a ponúka dokonalé pohodlie pri každom kroku známe z modelu Nike Air Max 95. Tmavosivý zvršok s dynamickými vlnitými líniami a bielym lemovaním vytvára čistý, ale výrazný základ. Kontrastné biele šnúrky a vnútorná stielka skvele dopĺňajú celkový vzhľad, pričom hlavnú úlohu hrá neónový podpis značky v podobe swooshu.

Cena tenisiek Nike Air Max Joga Bonito „Neon“ je 170 eur.

Nike Air Max Joga Bonito
Zdroj: Queens

New Balance 2010 170 €

V zozname pokračujeme teniskami New Balance 2010 vo vyhotovení „Black / Harbor Grey“, ktoré sú stelesnením minimalistického mestského štýlu v roku 2026, keď spájajú brutálnu estetiku Y2K s čistou, sofistikovanou eleganciou.

Čierny zvršok z jemnej sieťoviny a semišu dopĺňajú prekrytia v sivom odtieni, čo vytvára pôsobivú hru textúr. Čisté línie a ikonické plastické logo „N“ podčiarkujú nadčasový charakter, zatiaľ čo chunky medzipodrážka s viditeľným odpružením s technológiou ABZORB® zaručuje pohodlie.

Skvelo vyzerá aj béžová verzia, ktorá je dostupná za rovnakú cenu.

New Balance 2010
Zdroj: Queens

Asics Gel-Kayano 12.1 180 €

Model Asics Gel-Kayano 12.1 predstavuje návrat bežeckého štýlu zo začiatku tisícročia v podobe sofistikovaného kúsku pre najnáročnejších nadšencov mestskej elegancie.

Zvršok zaujme sieťovinou v tmavohnedom vyhotovení, ktorú dopĺňajú metalické strieborné a krémové prekrytia. Ostrý kontrast matných a lesklých textúr dodáva výnimočný futuristický nádych a vďaka tlmeniu Gel™ v gumovej medzipodrážke si vychutnáš každý krok.

Z nášho pohľadu ide o dokonalú bodku pre nenútený high-fashion vzhľad.

Asics Gel-Kayano 12.1
Zdroj: Queens

Nike Air Max Goadome Low SP 184,99 €

Bodku za zoznamom TOP jesenných tenisiek v ponuke online obchodu Queens dávajú Nike Air Max Goadome Low SP z línie ACG v unikátnom vyhotovení s výrezmi vo zvršku.

Čierny kožený zvršok pokrývajú krémovo biele kruhové výrezy rôznych veľkostí, čím sa drsný vzhľad mení na výrazný módny statement. Objemná gumová medzipodrážka s viditeľnými jednotkami Air Max pripomína nekompromisný odkaz modelovej rady, zatiaľ čo technické detaily ako pevné šnurovanie podčiarkujú úžitkový charakter.

Nike Air Max Goadome Low SP
Zdroj: Queens
Pozri si všetky novinky aj zľavnené produkty v online obchode Queens
Doporučil bys článek ostatním?
2
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: queens.sk
Foto: Queens
Náhledový obrázek: Adidas
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FASHION
Doporučujeme
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Sponzorovaný obsah
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
včera v 10:30
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
před 2 dny
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Seriálový Harry Potter přinese další velkou změnu. Hudba bude úplně odlišná než ve filmech, říká Hans Zimmer
dnes v 11:23
Bolt a Lucid spojí síly. V Evropě chtějí nasadit 25 tisíc autonomních vozů
včera v 18:15
Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz
včera v 15:15
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
včera v 14:15
Jak si uchovat vzpomínky a zpomalit vnímání času? Tohle doporučuje neurochirurg
před 2 dny
Dvojnice Jennifer Lopez skončila za mřížemi. Jejich podoba tě bude šokovat
před 2 dny
ChatGPT skrývá vlastní chyby. Společnost OpenAI o problému nyní promluvila
před 2 dny
Známe vítěze a vítězky SDGs. Kdo si odnesl ceny udržitelnosti?
před 2 dny
Zemřela bývalá fotbalistka Slovácka. Byla těhotná
před 2 dny
V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Zahraničí Zvířata Spojené státy americké (USA)
Více
Odvedla dceru do školky a pak se po ní slehla zem. Police pátrá po ženě z Prahy, může být v ohrožení života
před 24 minutami
Elektronické hlasování v Moskvě se mělo stát terčem „masivnímu útoku“. Hackeři upozorňují na netransparentní systém
před 2 hodinami
Oktoberfest začíná. Pivo opět zdražilo, za tuplák letos zaplatíš 360 korun
před 3 hodinami
Více z tématu Sport Všechno
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
„Totální bombex!“ David Kratochvíl překonal vlastní světový rekord a stal se popáté mistrem Evropy
12. 9. 2026 13:14
OKTAGON 93 je za dveřmi. Podívej se na fotky z vážení bojovníků
11. 9. 2026 15:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
před hodinou
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
dnes v 11:00
Rodinné překvapení v Kodani: Rihanna a Riot vystoupili na pódiu s A$AP Rockym
Rodinné překvapení v Kodani: Rihanna a Riot vystoupili na pódiu s A$AP Rockym
dnes v 10:36
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
včera v 17:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
včera v 11:00
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
včera v 14:15
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
před 2 dny
Joaquin Phoenix podle odborníků předvedl nejlepší mužský herecký výkon. V seriálové tvorbě excelovala Hra o trůny
Joaquin Phoenix podle odborníků předvedl nejlepší mužský herecký výkon. V seriálové tvorbě excelovala Hra o trůny
20. 1. 2020 15:21
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
dnes v 11:00
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
před 3 dny
OKTAGON 93 otřásl Brnem. Padly tvrdé knockouty, v hlavním zápase Mågård uškrtil Roušala
OKTAGON 93 otřásl Brnem. Padly tvrdé knockouty, v hlavním zápase Mågård uškrtil Roušala
13. 9. 2026 9:00
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
11. 9. 2026 13:00
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
před 3 dny
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
30. 8. 2026 13:00
2
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
Refresher Club
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
27. 8. 2026 7:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00