V novom videu sme vyrazili nakupovať do second handov so stylistkou Andrejkou, ktorá nám ukázala ako uloviť v sekáči naozaj kvalitné a výnimočné kúsky.
Nakupovanie v second handoch je pre mnohých príjemný oddych, no preplnené regále dokážu občas poriadne vyčerpať. Prehrabovanie v kopách oblečenia ti pri precíznom výbere môže zabrať celé hodiny – ak teda nevieš, ako na to.
Spolu so stylistkou Andreou sme preto prešli tri rôzne second handy, aby sme sa v nich naučili nakupovať efektívne. Naším cieľom nebolo len ukázať najlepšie triky na nakupovanie, ale spoločne vyskladať jeden kompletný outfit.
Začali sme v Textil House na Obchodnej, kde sme sa zamerali na to, aké materiály na štítkoch hľadať, čomu sa vyhnúť a ako rýchlo odhadnúť správnu veľkosť. Na druhej zastávke, vo Vintage Shope, sme prebrali smart investície do retro kúskov a rozprávali sa o tom, ako ich nosiť moderne a bez „kostýmového“ efektu.
Poslednou zastávkou bol Genesis, v ktorom sme sa rozprávali najmä o tom, či sa oplatí nakupovať oblečenie len kvôli tomu, že na ňom svieti známa módna značka.
Ako sa v sekáčoch nestratiť a na čo všetko si dať pozor? To sa dozvieš v našom videu!