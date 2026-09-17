Vraždil na pumpe pod Tatrami aj v neďalekom lese: Boli sme na miestach činu sériového vraha Jána Románeka

Prvú vraždu spáchal ešte v roku 2015.
Sériový vrah Ján Románek sa narodil v Kežmarku, no časť života prežil v dome v obci Vojňany. My sme sa vydali po jeho stopách a okrem obce sme navštívili aj miesta činu, kde vraždil.
Vo Vojňanoch sme sa rozprávali so susedmi, ktorí nám porozprávali, aké bol dieťa, a opísali nám aj to, ako vyzeral zásah, keď ho zadržali policajti. Údajne bol vždy milý, pozdravil a nemal s nikým konflikt.
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Boli sme aj na benzínke, kde v roku 2015 zastrelil mladého pumpára. Neskôr sme išli medzi obce Holumnica a Jurské, kde sa Románek pokúšal zastreliť dvoch snúbencov v roku 2017, no dokázali ujsť a zachrániť si život.
Poslednú vraždu spáchal v roku 2019, keď v levočskom lese 19 výstrelmi zavraždil dôchodcu.
Ak ťa zaujíma, čo všetko sme na miestach činu videli a čo nám povedali vo Vojňanoch, celú reportáž si prečítaš na našom webe.