Vzhled jednotlivých plemen analyzovali vědci podle antických metod.
Pro každého majitele nebo majitelku je jeho nebo její pejsek tím nejkrásnějším. Někteří lidé si vybírají výhradně šlechtěná plemena a záleží jim na vzhledu pejska více než na povaze. Jiní si zase vybírají domácího mazlíčka podle pocitu a často si adoptují z útulku pejska, který je křížencem různých plemen.
Zahraniční média nedávno informovala o novém žebříčku, který řadí psy na základě jejich krásy. Seznam byl sestaven na základě matematických výpočtů, které vycházejí z principu „zlatého poměru krásy“, který vynalezli antičtí Řekové.
Na základě kompletní analýzy jejich vzhledu (např. proporce nebo symetrie) bylo každé plemeno ohodnoceno příslušnými procenty. Čím víc se plemeno blíží „ideálu krásy“, tím je procento vyšší.
Celý žebříček obsahuje 66 psích plemen, níže se můžeš podívat na první desítku. Přesto ber ale výsledky částečně s rezervou a i když mezi nimi nenajdeš toho svého, pamatuj, že každý pejsek je krásný a jedinečný.
10. Corgi (83,9 procenta)
Na desátém místě se umístilo nejoblíbenější plemeno bývalé britské královny Alžběty II. Společnost jí dělalo hned několik pejsků tohoto druhu. Corgiové vypadají velmi mile a podle odborníků z výzkumu mají inteligentní výraz tváře. Jejich nevýhodou však je, že mají krátké nohy. Z hlediska krásy se to považuje až za deformaci.
9. Norfolský teriér (84,3 procenta)
Tento teriér je jedním z britských šlechtěných plemen, které se v minulosti využívalo na lov hlodavců. Ze skupiny těchto teriérů je nejmenší. Má zajímavé hnědé zbarvení a hustou srst.
8. Italský chrtík (84,9 procenta)
Chrtík je mimořádně oblíbené plemeno i u nás. I přesto, že se na první pohled mnohým nelíbí, dostal se mezi nejkrásnější psy světa. Jeho dlouhé nohy z něj činí elegantního a honosného pejska.
7. Novoskotský retrívr (85 procent)
Tak jako norfolský teriér, i novoskotský retrívr je nejmenší svého druhu. Ve srovnání s ostatními retrívry je spíše nižší a méně statný. Má však velmi milou a sympatickou tvář, která občas může působit smutným dojmem.