Tesne pred súdom si zmenil meno a prezradil, že bude otec. Prečo Rico nepresvedčil sudcu a dostal vyšší trest? (OTÁZKY A ODPOVEDE)

Vysvetľujeme, prečo súd zvýšil raperovi trest a koľko rokov dostali jeho komplici.
Chcel podmienku, dostal o rok vyšší trest. Ostravský raper Enrico Pešta alias Rico si za lúpež a vydieranie odsedí päť rokov. Okrem toho musí tiež zaplatiť pokutu dva milióny českých korún (približne 82-tisíc eur, pozn. red.). Vo štvrtok o tom rozhodol Vrchný súd v Olomouci, ktorý mu trest nielenže nezmiernil, ako žiadal, ale ešte ho sprísnil.
Sudcov neodmäkčilo, že čoskoro bude otcom, ani to, že zmenil gangsterský imidž a zo svojho umeleckého mena si vyškrtol slovo „Hard“.
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Čo presne urobil Rico a prečo podľa neho mohlo za jeho správanie „iba ego“.
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Kto boli jeho komplici a aké tresty dostali.
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Ako slávil prepustenie z väzby a čo stihol za mrežami.
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Prečo mu odvolací súd namiesto podmienky pridal rok.
Vysvetľujeme, čo presne urobil, aký mal na to motív a prečo mu pred súdom neobstáli jeho slová o náprave. Pozreli sme sa tiež, aké tresty dostali jeho komplici a bývalá partnerka Laura Červeňáková.
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Čo urobil?
Rico podozrieval istého muža, že má pomer s jeho vtedajšou partnerkou Laurou Červeňákovou. V marci 2025 ho Laura vylákala na stretnutie pod zámienkou, že sa s Ricom rozišli a potrebuje pomôcť so sťahovaním. Keď poškodený prišiel na dohodnutú adresu v Ostrave, v byte ho namiesto Laury čakal raper s ďalšími dvoma mužmi, píše iRozhlas.
Útočníci muža zbili, vyhrážali sa mu smrťou a donútili ho, aby im dal mobil aj s heslom. Celé to trvalo desiatky minút. Potom ho zaviezli k bankomatu, z ktorého vybral vyše 100-tisíc českých korún (približne 4-tisíc eur, pozn. red.) a odovzdal ich útočníkom. Tí si peniaze rozdelili.
V nasledujúcich dňoch od poškodeného žiadali ďalšie dva milióny korún (približne 82-tisíc eur, pozn. red.) v dvoch splátkach. Keď si Rico s ďalším útočníkom išiel po prvý milión, polícia ich zadržala.
Prečo to urobil?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
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Čo presne urobil Rico a prečo podľa neho mohlo za jeho správanie „iba ego“.
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Kto boli jeho komplici a aké tresty dostali.
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Ako slávil prepustenie z väzby a čo stihol za mrežami.
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Prečo mu odvolací súd namiesto podmienky pridal rok.
Raper to podľa jeho vlastných slov neurobil pre peniaze: „Nemali sme v pláne získať peniaze, išlo iba o moje ego, na ktoré som doplatil,“ povedal pred krajským súdom, kde sa ku všetkému priznal. Jeho obhajca neskôr vysvetľoval, že Rico chcel ponížiť a vystrašiť muža, o ktorom si myslel, že mu prebral partnerku.
Manažment rapera jeho správanie ešte v roku 2025 ospravedlňoval tým, že mal ťažký život. „Rico má len 22 rokov. V detstve prišiel o otca a matku mu zavreli. Každý deň čelí na sociálnych sieťach vyhrážkam, rasistickým urážkam a ďalším formám nenávisti. Dennodenne. Za čo? Za svoj umelecký prejav? Za svoj pôvod...“
Kto boli ďalší muži zapojení do vydierania? Rico na to nebol sám. Spolu s ním obeť v byte napadli Miroslav Cihi a Karel Meca. Obaja v tom čase už mali záznam v registri trestov. Krajský súd im preto dal vyššie tresty ako Ricovi, každému päť rokov, píše iRozhlas.
Cihimu odvolací súd trest zvýšil na šesť rokov, keďže lúpež spáchal v čase, keď bol v skúšobnej dobe. Mecovi päť rokov potvrdil. Ten na pojednávanie do Olomouca ani neprišiel, už si totiž odpykáva iný trest, píše ČTK.
Do celej veci bola zapojená aj Peštova vtedajšia partnerka Laura Červeňáková. Práve ona obeť do bytu vylákala správou o rozchode a prosbou o pomoc so sťahovaním. Krajský súd jej uložil tri roky väzenia, odvolací súd jej ich však zmenil na podmienku so skúšobnou dobou päť rokov.
Obžalovali aj piateho muža. Ten však vinu odmieta a o jeho účasti súd rozhodne samostatne.
Ako skončil vo väzbe? Rica súd poslal do väzby ešte v apríli 2025, pretože sa obávali, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Za mrežami strávil približne štyri mesiace. Na slobodu ho pustili v auguste 2025 po tom, čo zložil kauciu 750-tisíc korún (približne 31-tisíc eur, pozn. red.).
Čo robil za mrežami? Raper čas využil na prípravu novej hudby. Dopísal tam svoj posledný album. „Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Trochu mi to zmenilo pohľad na svet,“ opísal život vo väzbe pre Novinky.cz.
Keď sa dostal na slobodu, usporiadal bujarú oslavu, na ktorej sa zúčastnila aj tiktokerka Flexybabka. Na párty tiekol alkohol potokom a sám Rico pil vodku rovno z fľaše, píše Extra.cz.
Ide o jeho jediný problém so zákonom?
Nie. Ešte v apríli 2025 ho súd potrestal pokutou 36-tisíc korún za to, že v auguste 2024 počas natáčania reklamnej kampane na oblečenie posprejoval zaparkovanú dodávku. Bránil sa tým, že mu auto pripadalo ako vrak.
„To auto mi prišlo ako nepojazdné. Myslel som si, že to bol vrak,“ povedal vtedy na súde, na ktorý ho priviedla eskorta v putách. Majiteľovi nakoniec zaplatil 45-tisíc korún za škodu.
Okrem toho čelí aj ďalšiemu, samostatnému stíhaniu pre podvod. V ňom však vinu popiera a súd o ňom zatiaľ nerozhodol.
Aký trest dostal Rico pôvodne? Krajský súd v Ostrave rapera v apríli 2026 poslal na štyri roky do väzenia a uložil mu aj peňažný trest dva milióny korún. Ako jediný z obžalovaných dostal aj pokutu, keďže bol podľa súdu organizátor. Jeho dvaja komplici si vypočuli trest 5 rokov väzenia. Všetci štyria museli taktiež poškodenému spoločne vrátiť 100-tisíc korún.
Ako sa odvolal? Rico dúfal, že sa väzeniu vyhne. Jeho obhajoba na Vrchnom súde v Olomouci žiadala podmienečný trest. Podľa ČTK navrhla dokonca zvýšiť peňažný trest z dvoch na päť miliónov korún. Prokurátor, naopak, chcel trest prísnejší.
Súd dal za pravdu prokurátorovi. „Enrico Pešta bol jednoznačne organizátor. Organizátor by nemal dostať nižší trest než ďalší vykonávatelia činu,“ povedal predseda senátu Daniel Plšek. Ricovi preto súd 15. októbra 2026 zvýšil trest zo štyroch na päť rokov a potvrdil aj dvojmiliónovú pokutu. Jednému z jeho kumpánov pridal rok, takže si odsedí šesť rokov.
Päť rokov je pritom spodná hranica trestu za lúpež, ktorú v Česku trestajú piatimi až dvanástimi rokmi odňatia slobody. Sudca vysvetlil, že priznanie viny ešte automaticky neznamená, že súd pôjde pod túto hranicu.
Pomohla mu zmena mena?
Pred odvolacím súdom sa Rico prezentoval ako „polepšený muž“. Povedal, že si z umeleckého mena vyškrtol „Hard“ a agresívna prezentácia, ktorou sa preslávil, vraj už nie je jeho štýl: „Nestotožňujem sa tým, kým som bol v minulosti. Väzba mi otvorila oči. Vytvoril som si imidž, ktorý ma pohltil.“
Súdu oznámil aj to, že je zasnúbený a s partnerkou čaká dieťa. Sám vraj vyrastal bez otca a nemal dobrý vzor, preto nechce prísť o šancu svoje dieťa vychovávať. Senát to však nepresvedčilo.
Kedy nastúpi do výkonu trestu?
To zatiaľ ešte nevieme. Rico má momentálne naplánované koncerty tour k albumu Focus. Najbližšie by mal koncertovať 23. 10. v Tepliciach, o deň neskôr v Karlových Varoch a 30. 10. v Trenčíne.
Organizátori koncertov VibeShows.cz na svojom Instagrame informovali, že vstupenky zatiaľ zostávajú v platnosti: „Rico zatiaľ nenastúpil do výkonu trestu a aktuálne intenzívne riešime s jeho tímom ďalší postup a termín nástupu. O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.“