Hledání nového Jamese Bonda jde do finále. O roli 007 se utká tato trojice herců a jeden tajný favorit

Nekonečné spekulace o tom, kdo převezme žezlo po Danielu Craigovi a navlékne ikonický smoking, se blíží ke konci. Studio Amazon/MGM spouští finální kolo kamerových zkoušek pro novou bondovku. Mezi úzkou elitu finalistů se dostala tři zajímavá jména.
Mezi úzkou elitu finalistů se dostala tři velmi zajímavá jména – a ve hře zůstává i jeden záhadný čtvrtý kandidát. Podle informací serverů Deadline a The Hollywood Reporter se příští týden zúčastní rozhodujících zkoušek Jack Lowden, Callum Turner a Josh O’Connor.
Kdo má k ikonické roli nejblíže?
- Jack Lowden (Slow Horses): Třiatřicetiletý Skot je v posledních měsících považován za jednoho z největších favoritů. Silnou podporu má i u svých kolegů – veřejně ho podpořil například držitel Oscara Gary Oldman.
- Callum Turner (Fantastická zvířata): Charismatický Brit má ideální fyzické dispozice i hollywoodský šarm, což z něj dělá dlouhodobého miláčka britského bulváru i fanoušků akčního žánru.
- Josh O’Connor (Challengers): Nejpřekvapivější jméno na seznamu. O’Connor je známý spíše svými dramatičtějšími a autorskými rolemi, jeho přítomnost ve finále ale naznačuje, že tvůrci hledají herce s hlubším dramatickým rejstříkem.
Kromě této trojice má nabídku na zkoušky ještě čtvrtý, zatím nejmenovaný herec. Spekuluje se, zda jím nemůže být Jacob Elordi, o kterém se v zákulisí dlouho mluvilo jako o tajném favoritovi studia.
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