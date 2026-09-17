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Fackovaná aj maratón, z ktorého sa opiješ: Toto je 10 bizarných športových podujatí sveta
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17. září 2026 v 11:00
Čas čtení 3:39

Fackovaná aj maratón, z ktorého sa opiješ: Toto je 10 bizarných športových podujatí sveta

Fackovaná aj maratón, z ktorého sa opiješ: Toto je 10 bizarných športových podujatí sveta
Zdroj: Wikipedia
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
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Ľudská kreativita pri športe niekedy nepozná hranice.

Ak v tebe drieme túžba po športových disciplínach, ktoré u nás nevidno na dennom poriadku, Európa aj zvyšok sveta má rozhodne čo ponúknuť. Tu je 10 podujatí, pri ktorých si budeš klásť jedinú otázku: Kto toto vlastne vymyslel?

1. Bahenná olympiáda, Nemecko

Prečo by človek platil za to, že sa po krk ponorí do bahna? Oficiálny web podujatia v nemeckom Brunsbütteli má odpoveď: zábava, no aj ušľachtilý cieľ. Táto nezvyčajná olympiáda už vyše desať rokov funguje pod heslom „Silní proti rakovine“ a výťažok z podujatia putuje pacientom a ich rodinám. Viac než štyridsať tímov tu bojuje o česť vo futbale, volejbale či na bahenných saniach.

wattoluempiade
Zdroj: Stadt Brunsbüttel

2. Maratón zámkov Médoc, Francúzsko

Ak miluješ beh, no predstava obyčajného maratónu a čistej hydratácie ťa nudí, francúzsky Pauillac má riešenie. Tento septembrový maratón vedie priamo cez ikonické vinice v okolí Bordeaux a právom si nesie titul najdlhšieho maratónu na svete. Dôvodom nie je vzdialenosť, ale dvadsaťtri degustačných zastávok s vínom a živými orchestrami. Pridaj k tomu fakt, že väčšina bežcov absolvuje trasu v kostýmoch od výmyslu sveta, a dostaneš športový výkon, ktorý plynule prechádza do opice.

 
 
 
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Príspevok, ktorý zdieľa Marathon du Médoc (@marathondumedoc)

3. Tekvicová regata, Nemecko

Slovo „regata“ zvyčajne evokuje jachty, biele polokošele a estetické fotky. Ludwigsburg však tento koncept prevrátil naruby. Lode tu totiž nenájdeš. Pádluje sa tu v obrovských vydlabaných tekviciach. Pravidlá pritom nie sú striktné: stačí mať 14 rokov a vedieť plávať. Tekvice zabezpečuje organizátor, na tebe je len doniesť si dostatok odvahy na to, aby si sa predviedol v tomto plávajúcom komposte.

pumpkin regatta pumpkin regatta pumpkin regatta pumpkin regatta
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4. Calcio Storico Fiorentino, Taliansko

Vo Florencii sa už v 16. storočí zrodil šport, ktorý je mixom futbalu, ragby a pouličnej bitky. Na pieskovom ihrisku stojí počas hry dvadsaťsedem hráčov na každej strane a cieľom je skórovať akýmkoľvek mysliteľným spôsobom. Chceš si na súpera sadnúť? Alebo ho knokautovať, aby mal tvoj spoluhráč priestor na beh s loptou? Nech sa páči, pravidlá to nielen dovoľujú, ale priam vyžadujú. Výhrou je živá krava a nesmrteľná sláva.

Calcio Storico Fiorentino Calcio Storico Fiorentino Calcio Storico Fiorentino Calcio Storico Fiorentino
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5. Hobbyhorsing, Fínsko

Fínsky fenomén, ktorý si už zrejme postrehol na internete, má dnes skutočnú fanúšikovskú základňu. Jazdci pri ňom prekonávajú prekážky a skáču často až do metrovej výšky - to všetko obkročmo na tyči, kde hovie drevený kôň. Hoci to na prvý pohľad možno pôsobí humorne, účastníci berú šport smrteľne vážne. Svoje tyčové tátoše nielen pomenúvajú, ale starostlivo im budujú aj fiktívne rodokmene. A hoci kôň je drevený, fyzická náročnosť je tu reálna.

hobbyhorsing
Zdroj: Wikipedia

6. Tobogán Monte, Portugalsko

Madeira nečaká na zimu. V mestečku Monte si môžeš kedykoľvek sadnúť do obrovského prúteného koša a nechať sa spustiť dolu strmým asfaltovým kopcom. Tvoje „sane“ tlačia a kormidlujú dvaja miestni v tradičných bielych košeliach a slamených klobúkoch. Rútiť sa rýchlosťou 45 km/h bez bŕzd je zážitok sám o sebe, najmä keď zistíš, že na spomalenie slúžia výlučne podrážky tvojich dvoch šoférov. Adrenalín vyprchá až dole vo Funchale pri pohľade na oceán.

@heyamyjane Could this be the coolest commute in the world? 🛷 Once used for locals to down the mountain for work, the Monte - Funchal toboggan ride is a must try when visiting Madeira. 🇵🇹 The traditional basket sledges have been used for over 100 years and are now a popular tourist attraction. You can reach them from the Funchal cable car and the ride cost us €30 for 2 people (make sure to bring cash for a tip too!) The experience lasts 10 minutes and takes you 2km down the hill. 🏎️ It gets very popular in high season so go early to miss the queues. #Madeira #portugal #MadeiraToboggan #madeiraisland #montesledges #carreirosdomonte #Toboggan #TobogganRide #visitmadeira #funchal #travelblogger #travelbucketlist #TravelMadeira #DiscoverMadeira #Exploremadeira #visitportugal ♬ Coconut Mall from Mario Kart Wii - MarioKart Audios

7. Fierljeppen, Holandsko

Pri slovnom spojení „skok do diaľky o žrdi“ ti už možno niekedy vzišlo na um, že to muselo vzniknúť z nutnosti preskočiť určitú prekážku na zemi. Dnes je to regulárny šport, ktorý nájdeš v Holandsku a Belgicku. Cieľom súťažiacich je preskočiť vodný kanál a preniesť sa pomocou tyče na druhý breh bez namočenia. Ak si veríš, kurzy sú otvorené pre verejnosť. Ak nie, pád do vody zaručene pobaví divákov.

Fierljeppen
Zdroj: Wikipedia

8. Bahenný futbal, Fínsko

Hoci sme ich v tomto rebríčku už spomínali, Fíni opäť útočia na zoznam absurdných športov. Swamp Soccer pôvodne vznikol ako drastický letný tréning pre elitných bežcov na lyžiach, ktorým mimo sezóny chýbala záťaž. Šlo o beh v močiari. Z tréningovej metódy sa neskôr stal celosvetový hit, pridal sa k tomu futbal a dnešné Majstrovstvá sveta v bahennom futbale, ktoré sa každoročne konajú v oblasti Vuorisuo, hostia takmer dvesto tímov.

swamp soccer bahenný futbal swamp soccer bahenný futbal swamp soccer bahenný futbal swamp soccer bahenný futbal
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9. Fackovaná, Rusko

Šport, ktorý je vtipný presne do sekundy, kým ho neuvidíš naživo. Dvaja muži stoja oproti sebe cez stôl a striedavo si uštedrujú nechránené rany otvorenou dlaňou do tváre. V tejto disciplíne neexistuje žiadne uhýbanie ani krytie. Zvuk dlane narážajúcej na líce často znamená okamžitý knokaut. Najväčším paradoxom však je, že podujatie sa takmer vždy končí vrúcnym objatím a podaním ruky.

10. Ťahanie ušami, USA

Svetové olympijské hry Eskimákov a Indiánov (WEIO) ponúkajú množstvo unikátnych disciplín, no „ťahanie ušami“ je skutočným testom bolesti. Súťažiacim sa okolo jedného ucha obmotá slučka zo zvieracej šľachy a nasleduje pretláčanie. Súťažiaci sa pri ňom musia nakloniť dozadu, ťahať a vydržať. Ide o formát na dva víťazné pokusy, pričom uši sa síce striedajú, no bolesť zostáva. Tí najodolnejší si k tomu pribaľujú ešte aj súťaž v zdvíhaní závaží... áno, opäť ušami.

ear pull
Zdroj: Wikipedia
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