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REFRESHNI SI PLAYLIST: Miley Cyrus s klubovým albumom, nový Loudz1, česko-slovensko-americký rapový collab, ale aj Yeat s Drakeom
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včera 18. září 2026 v 12:30
Čas čtení 4:03

REFRESHNI SI PLAYLIST: Miley Cyrus s klubovým albumom, nový Loudz1, česko-slovensko-americký rapový collab, ale aj Yeat s Drakeom

REFRESHNI SI PLAYLIST: Miley Cyrus s klubovým albumom, nový Loudz1, česko-slovensko-americký rapový collab, ale aj Yeat s Drakeom
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP
Richard Balog
Richard Balog
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Ponor sa do najlepších tohtotýždňových hudobných noviniek z domácej aj zahraničnej scény.

Koniec letných prázdnin neznamená len návrat žiakov do školských lavíc, ale aj plnohodnotný návrat „dospelákov“ do klasického pracovného tempa, čo tento týždeň potvrdili domáci aj zahraniční interpreti množstvom skvelých releasov.

Priprav sa na sebavedomú porciu rapu, elektronickej hudby, ale tiež popu, ktorý nedostaneš z hlavy, od mien ako Loudz1, Katannah, Conway the Machine, Karlo, Yeat, Teddy Swims alebo Miley Cyrus.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.

1. Loudz1 Contemporary

Najväčší tohtotýždňový release na domácej hudobnej scéne patrí Loudz1, ktorého už nepovažujeme len za talentovaného interpreta s obrovským potenciálom, ale za jednu z popredných tvárí.

Loudz1 najnovšie potvrdil svoju výnimočnosť albumom s názvom Contemporary, ktorý obsahuje 11 trackov a trvá približne 22 minút čistého času, pričom v kolónke hostí sú napríklad producenti NobodyListen a Getro, speváčka Marie April aj SIMILIVINLIFE. Album s originálnym, modro-chrómovým obalom pôsobí mimoriadne celistvo a sviežo. Loudz1 stavil na kvalitné beaty, chytľavé refrény, sebavedomé punchlines a rýchle tempo, ale v textoch nechýba ani odraz autentického života či nadhľad nad vlastným úspechom.

Česká rapová scéna má aktuálne svetové parametre a Loudz1 si neúprosne berie svoje miesto na vrchole.

2. Katannah feat. Conway the Machine & Karlo ZNOVUZROZEN

Conway the Machine mal byť jednou z najväčších hviezd na festivale Hip Hop Kemp 2026, ktorý organizátor zrušil niekoľko hodín pred začiatkom. Prítomnosť rapera z labelu Griselda v Českej republike však využili Katannah a Karlo, aby spoločne nahrali track.

Novinka nesie názov ZNOVUZROZEN a dýcha temným, sebavedomým soulom a rapom. Katannah priniesol podmanivý základ, ktorý udal jasnú emóciu boombap collabu, zatiaľ čo Conway the Machine dodal nekompromisný rapový podpis a surovú autenticitu. Karlo kompozíciu uzatvoril svojím špecifickým prednesom.

Jsem lepší jak předtím, ja jsem znovuzrozenej.

3. Anderson .Paak & Cordae A Good Day

Medzi najzaujímavejšie hudobné releasy za posledný týždeň patrí singel s názvom A Good Day od dvojice Anderson .Paak a Cordae, ktorý predstavuje ukážku zo spoločného albumu Heavy Is The Crown s dátumom vydania 23. októbra.

Novinka stojí na vysamplovanej klasike Lovely Day od Billa Withersa, ktorú producent Hollywood Cole doplnil o výraznú basovú linku a chytľavý groove, zatiaľ čo obaja interpreti doručili veľmi trefné bars.

Sprievodný videoklip, ktorý režíroval Dave Meyers, mapuje celoživotnú rivalitu .Paaka aj Cordaeho — od detstva na predmestí, cez dospelosť v zdieľanej izbe rozdelenej žltou čiarou, až po starobu, keď sa po celý život komicky neprestávajú biť o priazeň rovnakej susedky.

I wake up in the mornin' thinkin' what we gon' do today?
'Cause this sh*t don't feel the same, it just don't feel the same.

4. Larry June Better Decisions

Larry June patrí medzi najaktívnejších raperov a najnovšie predstavuje videoklip k tracku Better Decisions z posledného albumu Who Coppin, ktorý vyšiel 17. júla.

Track je postavený na uvoľnenom, plynulom beate od producenta Ehlla Evansa, do ktorého 35-ročný rodák zo San Francisca s charakteristickým pokojom rapuje o vďačnosti, rozvahe, rodine a finančnom raste. Atmosféru Better Decisions bez zbytočnej pózy podčiarkuje príjemný vizuál, ktorý prepája zábery na pobrežie, luxusný Mercedes-Benz SLR McLaren s vyklápacími dverami či esteticky zariadený interiér moderného domu.

I know my mind be changin', I know I'm kinda impatient.
I know my impact heavy, impossible to hate me.

5. Yeat  COCOON

Druhú polovicu otvára Yeat, ktorý po minulotýždňovom diss tracku ON NOTHING venovanému Travisovi Scottovi, dnes o polnoci predstavil EP COCOON.

Novinka obsahuje 7 plnohodnotných trackov, trvá približne 17 minút a jediným hosťom je Drake, ktorý doručil slohu na MISS MY DAWG. Raper známy hypnotickými, syntetizátormi nabitými beatmi a nezameniteľnou estetikou posúva svoju tvorbu do ďalšej dimenzie, keď prináša poriadnu dávku temnej energie a nekompromisnej atmosféry, ktorá ťa pohltí od prvej sekundy.

Jednotlivé tracky na seba plynulo nadväzujú a vytvárajú súvislý obal – presne podľa názvu projektu.

6. Teddy Swims – Perfect Man 

Druhú ukážku z pripravovaného albumu UGLY, ktorý zatiaľ nemá určený dátum vydania, predstavil tento týždeň spevák Teddy Swims.

Singel s názvom Perfect Man, pod ktorým sú producentsky podpísaní AFTERHRS, Julian Bunetta a Matt Zar, je dokonalou ukážkou charakteristického, emóciami nabitého soundu 33-ročného amerického interpreta. Swims v novinke otvoril tému vlastných chýb, zraniteľnosti a hľadania cesty k tomu, ako byť lepším partnerom. Vyzretý text sa plynulo spája s organickou hudobnou produkciou, stavajúcou na živých nástrojoch, silných bicích a gradujúcom refréne.

If you find one smart, I bet he won't be funny.
He might make more time, but I bet he don't make money.

 7. Troye Sivan Party 

O pozornosť sa hlási aj Troye Sivan s novinkou s názvom Party, ktorá ponúka čistý vizuálny aj hudobný hedonizmus.

Singel stavia na chytľavej popovej produkcii a nostalgickej atmosfére, ktorá teba aj tvoju partiu okamžite vtiahne na parket. Je to hymna slobody, flirtu a bezstarostných nocí. Sprievodný videoklip je plný dynamických strihov, estetických stylingov a autentickej klubovej energie a Troye Sivan oslavuje mladosť, komunitu a divoké párty momenty bez cenzúry.

Music makеs the people come together, yeah.

8. MILEY  Bass Persuades

Záver zoznamu tentoraz patrí speváčke Miley Cyrus a.k.a. MILEY, ktorá vydala album s názvom Bass Persuades.

LP, ktoré obsahuje 10 trackov a trvá približne 37 minút, je nekompromisnou jazdou naprieč modernou elektronickou scénou. Bass Persuades je verný svojmu názvu – stavil na hlboké, neúprosné basové linky, ktoré ťa okamžite vtiahnu do klubového podzemia a nepustia až do poslednej sekundy.

Tracky vynikajú hutnou atmosférou, agresívnymi rytmami a skvelou gradáciou, čo z nich robí ideálny materiál pre milovníkov párty a ťažkých klubových bangrov.

Ak nemáš dosť, vypočuj si aj ďalšie HOT novinky, ktoré sa nezmestili do najužšieho zoznamu – Nina Janova vydala singel Industry Plant aj s poriadne sexi videoklipom, Calin a Dollar Prync odhalili vizuál ako vystrihnutý z 00's k virálnemu tiktok hitu SuperStar, Offset z Migos má online track Something I Need z pripravovaného albumu a Drake nahral približne hodinový film FOMO
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Náhledový obrázek: Jordan Strauss/Invision/AP
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