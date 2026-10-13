Návrat podzimu je trochu něco jako příchod nového roku. Jdeme zpátky do školy, vracíme se do rutin, takže je přesně čas na to, restartovat si život. Ať už se chceš reinventnout nebo jen potřebuješ poradit, jak přežít gloomy season, máme pro tebe návod.
Udělej si podzimní reset bytu
S příchodem nové sezóny si zaslouží pozornost i tvůj byt. Udělej si generální úklid, zbav se věcí, které už nepotřebuješ, a nech prostor tomu, co ti doma dělá radost. Až bude hotovo, odměň se podzimní výzdobou – vytáhni svíčky, deky a další útulné dekorace, které ti zpříjemní upršené večery.
Podzimní dekor nemusí rovnou znamenat kýčovité dýně, duchy a javorové listí. K navození cozy atmosféry stačí světýlka, hřejivá lampa, nebo přírodní dekorace, které najdeš venku na procházce. Prostor dokáže hezky proměnit colour blocking povlečení, nebo použití přírodních materiálů, jako je keramika, terakota nebo podzimní kvítí. Aktuálně hodně frčí taky british countryside estetika nebo naopak americká westernová estetika inspirovaná značkou Ralph Lauren.
Zapoj se do nových komunit a poznej nové lidi
Podzim je perfektní čas, kdy si můžeš rozšířit skupinu přátel. Právě teď totiž nabírají všechny studentské spolky, sportovní asociace, sbory, divadelní skupiny nebo orchestry. Podívej se na stránky své univerzity. Možná nabízí aktivity, o kterých jsi ani nevěděl*a.
Spoustu aktivit nabízí také Erasmus student network. Tam si můžeš najít kamarády a kamarádky ze zahraničí, pomoct stejně starým studentům a studentkám s poznáváním Česka. Navíc se můžeš zúčastnit nebo rovnou organizovat různé párty, výlety nebo eventy.
I pro ty z nás, kteří už nestudují, se s novým školním rokem otevírají nové kurzy, nebo v poslední době i organizované sociální skupiny, které nabízejí nějaké společné aktivity. Klasiky jako bouldering, run cluby, pilates nebo kalistenika jsou super způsob, jak si zacvičit a při tom poznat nové lidi. Můžeš ale zkusit i něco úplně nového. Co třeba debatní klub, slam poetry, nebo tříměsíční kurz něčeho, co jsi nikdy nedělal*a?
Udělej si vision board
Podzim je tak trochu něco jako nový rok. Po rozlétaném létě se vracíme zpět do zajetých kolejí, začínáme zase chodit do školy a svět se tak trochu zpomaluje. Tvorba vision boardů je cozy aktivita, která tě namotivuje do dalších měsíců. Jejich princip není vůbec tak „ezo‘‘, jak se může na první pohled zdát. Manifestace je vlastně tak trochu psychologické placebo. Když pořád vidíš to, k čemu směřuješ, podvědomě to máš neustále na mysli a podnikáš více kroků k tomu, aby se tvoje sny vyplnily.
Vytvořit si ho můžeš například v Canvě. Na internetu si najdi obrázky věcí, které bys chtěl*a přilákat do svého života. Můžou to být třeba dobré známky, nové kamarádky, koníčky, které jsi odkládal*a, nebo jakékoliv jiné přání. Fotky potom poskládej na nástěnku. Výslednou koláž si můžeš vytisknout, nebo ji použij jako tapetu. Kdykoliv ji potom uvidíš, vzpomeneš si na své cíle a přání a připomeneš si, že k nim máš dál směřovat.
Treatni se na novou knihu
Všichni konzumujeme až moc krátkoformátového obsahu, který nám ničí attention span. Ulev mozku a dej mu k překousání delší text. Navíc, kdy jindy si dopřát novou knížku, než když venku prší a můžeš si s ní zalézt do vyhřáté postele nebo do kavárny?
Redakční tipy:
Série Off-Campus – pokud se ti líbil seriál Na vejšce a nechce se ti čekat na druhou řadu, můžeš si ji přečíst dopředu. Knižní série Off-Campus je nenáročná, spicy a plná green flag mužů.
Štěstí na dosah – pokud máš rád*a seriál Gilmorova děvčata, bude se ti líbit cozy podzimní romance Štěstí na dosah. Je to nenáročná četba perfektní na sychravé dny.
Růst – kniha, díky které se poznala Dua Lipa se svým manželem Callumem Turnerem. Jde o příběh bohatého finančníka a jeho manželky, jejichž život je vyprávěn ve čtyřech různých verzích, takže postupně zjišťuješ, co z jejich údajně dokonalého manželství a obrovského bohatství je skutečně pravda.
Dvůr trnů a růží – romantická fantasy o lovkyni Feyre, která po zabití víly musí odejít do magického světa Prythianu, kde se zaplete do nebezpečného konfliktu, kletby a lásky k vílímu lordovi.
Stačí mávnout křídly – pokud chceš podpořit mladé české spisovatelky a spisovatele, doporučujeme knihu Stačí mávnout křídly od Sáry Topinkové.
Zkus nové cozy koníčky
Podzim je čas na to, abychom se schovali doma a dělali odpočinkové aktivity zachumlaní v dece. Nescrolluj na sítích a zkus nějaké nové cozy koníčky, které ti u svíčky a hrnku teplého dýňového latté nastaví tu správnou atmosféru.
Omalovánky
Na sítích jsou aktuálně velkým trendem estetická videa, ve kterých uživatelky a uživatelé alkoholovými fixkami vybarvují roztomilé omalovánky se zvířátky. Omalovánky pro dospělé jsou mezi námi už pár let, ty trendující od vydavatelství Coco Wyo jsou ale na rozdíl od většiny z nich jednoduché, roztomilé a dávají ti možnost vylepšit se v kreslení, aniž bys u jednoho obrázku musel*a strávit hodiny. Nejlevněji je koupíš v knihkupectví Martinus.
Dej šanci videohrám
Videohry nejsou jen střílečky, které ti zvednou hladinu kortizolu. Aktuálně frčí cozy gaming. Pokud chceš nechat mozek odpočinout, můžeš vstoupit do magického světa Hogwarts legacy nebo Stardew Valley. Nekonečné možnosti máš ve hře The Sims, nebo jejich indie konkurentovi Paralives. Zejména doporučujeme do Sims dodatek Život na venkově, ve kterém se přeneseš do malebné anglické vesničky podobné Cotswolds, ve které se můžeš na malé rodinné farmě starat o zvířata, zahradničit, zavařovat a péct. Pokud tě láká něco tvořivějšího a strategického, zkus Cities Skylines.
Korálkování a vyšívání
Jakmile jednou zkusíš vyšívání, už tě nepustí. Některé hobby obchody prodávají celé kompletní sady na vyšívání, kde máš už i jehly, bavlnky a vzor, podle kterého budeš vyšívat – najdeš je třeba na Bonami. Navíc, jakmile se to naučíš, můžeš pokročit na zdobení vlastního oblečení, nebo k výrobě aktuálně velmi trendy korálkových kabelek.
Pokud nemáš tolik času, aby sis z korálků něco vyšil*a, existuje další způsob, jak zabavit ruce a utišit mozek. Korálkováním můžeš vyrobit náramky, ale třeba i klíčenky nebo malá 3D zvířátka, podobně jako háčkováním. A není nic víc cute, než když celá skupina kamarádek dostane personalizované matchy matchy náramky.