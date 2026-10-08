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ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
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dnes 8. října 2026 v 10:00
Čas čtení 4:50
Ondřej Mrázek

ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?

ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
Zdroj: Dupe Photos / Cláudia Carvalho
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Databáze Goodreads platí na internetu za nejspolehlivější portál, kde si můžeš zaznamenávat, jaké knihy jsi přečetl*a, jaké ti chybí, vytvářet si seznamy nebo jen hledat inspiraci pro další čtení.

Vedle toho Goodreads také počítá, kolik lidí si dané tituly v konkrétním týdnu, měsíci nebo roce přečetlo a jak je ohodnotili. Výsledek? Nejspíš řadu lidí překvapí! Kromě nápovědy, jaké knihy byly v letošním roce nejčtenější (samozřejmě kompletní data nikdy nikde nezískáme), se navíc můžeme podívat i na samotné hodnocení konkrétních titulů, a tím pádem snadno dojít k odpovědi na to, kterou z knih lidé svému okolí doporučují nejčastěji. A jak tedy ten seznam nejčtenějších knih pro rok 2026 zatím vypadá?

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10. Dungeon Crawler Carl (kniha první) 

Autor: Matt Dinniman 
Datum vydání: 2020
Žánr: sci-fi, fantasy
Dungeon Crawler Carl
Dungeon Crawler Carl Zdroj: Royal Road

„Víš, co je horší než rozejít se s přítelkyní? Zůstat na krku s její oceněnou výstavní kočkou. A víš, co je ještě horší? Invaze mimozemšťanů, zničení všech lidských staveb na Zemi a systematické vykořisťování všech přeživších pro sadistickou mezihvězdnou soutěžní show. Přesně to,“ stojí v synopsi ke knize, která uchvátila zejména geekovskou sféru čtenářů a čtenářek. Titul údajně využívá autorovy bohaté zkušenosti s videoherním žánrem online RPGček, a zároveň se nebojí sem tam se inspirovat popkulturními milníky či světem Dungeons & Dragons. „Naprosto absurdní, bizarní a neuvěřitelně zábavná knížka,“ napsal jeden z hodnotících.

  • Počet přečtení: 488 868 
  • Hodnocení: 4,42/5

9. The Intruder

Autorka: Freida McFadden
Datum vydání: 2025
Žánr: psychologický thriller
The Intruder
The Intruder Zdroj: Poisoned Pen Press

„Nebyla by to kniha od Freidy McFadden, kdyby některá z postav neměla problémy v rodině nebo arašídy místo mozku. No tak, holka, co tu vlastně děláme? Zdravý rozum zjevně neexistuje,“ napsal uživatel udělující vesměs průměrné hodnocení. Jedna z komerčně nejúspěšnějších autorek se ale recenzemi úplně zaobírat nemusí, její tituly slaví úspěch nehledě na hodnocení a Intruder má k tomu všemu i nemalý počet zastánců a zastánkyň, kteří si konkrétně tento titul nemůžou vynachválit. A příběh? Jednoho večera hlavní postava, jistá Casey, objeví před svou odlehlou chatkou před oknem postávat mladou dívku celou od krve. Kdo je? Odkud přišla? A co se jí stalo? Tím už se v případě zájmu budeš muset prokousat sám*sama.

  • Počet přečtení: 528 570
  • Hodnocení: 3,88/5

8. The Wedding People

Autorka: Alison Espach
Datum vydání: 2024
Žánr: romance, komedie
The Wedding
The Wedding Zdroj: Henry Holt and Company

Dvě ženy, nejdůležitější den v životě jedné a totální dno pro tu druhou. A přesto, když se setkají, nemůžou si pomoct a nachází mezi sebou zvláštní spojení, které jim může změnit život. Kniha Alison Espach je dle všech indicií jemným a působivým pohledem na klikaté cesty, které nás mohou zavést na místa, o nichž jsme ani nesnili – a na náhodná setkání, která nás někdy přimějí změnit směr.

  • Počet přečtení: 559 954
  • Hodnocení: 4,06/5
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Náhledový obrázek: Bookouture / Ballantine Books
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