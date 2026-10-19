GTA VI vyjde přesně za měsíc a vývojáři nejočekávanější hry tohoto desetiletí mají esa v rukávu. Skutečná vozidla, přetvořená na vozidla ze hry, měla značky Leonida, fiktivní Floridy, kde se příběh bude odehrávat.
Vývojáři GTA VI upravili několik skutečných vozidel tak, aby vypadala jako jejich herní protějšky. Poté je vyvezli do ulic floridského Miami. Auta jezdila v těsném konvoji, jehož součástí bylo i policejní vozidlo Lamborghini, stylizované do barev a loga Vice City PD. Do vozidla Progen Emerus se převlékl luxusní McLaren. Mezi dalšími modely byly reálné verze vozů Cheetah, Coquette D10, Tempesta a Manana.
Rockstar Games appear to be marketing #GTAVI in Miami with a street car showcase, featuring Leonida licence plates and a VCPD-liveried Lamborghini 👀 Sources: https://t.co/2yW2dNONpm / @WillMacGTA https://t.co/xLU4lWGoTY— ben (@videotech) October 16, 2026
Rockstar Games se intenzivní a kontaktní verze kampaně rozhodně nebojí. Už dříve na střeše arény Kaseya Center studio vyvěsilo obří logo s nápisem Welcome to Vice City. Kampaň se podle některých herních serverů v následujících dnech ještě zintenzivní.
Kampaň ale provázejí také kontroverzní úniky, za kterými stojí anonymní leaker*ka Cyberleek. Ten o víkendu zveřejnil další video, na kterém je údajně vyobrazen konec hry, tedy obsahující masivní spoiler. Cyberleek zároveň oznámil, že tento únik je jeho poslední, ale varoval, že pokud se bude cítit ohrožen Rockstarem nebo kýmkoliv jiným, je připraven zmáčknout „tlačítko smrti“, čímž pravděpodobně myslel únik kompletní hry na internet.
Tím vyhrožoval, pokud jeho kryptoměna dosáhne tržní hodnoty 30 milionů dolarů. Memecoin napojený na jeho účet ale o víkendu zaznamenal masivní propad, což většina fanoušků hry paradoxně oslavovala.