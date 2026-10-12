Další únik obsahu ze hry GTA VI ukázal frontální nahotu obou hlavních postav, Jasona a Lucii. Zatímco u předchozích leaků o pravosti obsahu nikdo nepochyboval, nyní se spekuluje o obsahové manipulaci ze strany leakera.
Cyberleek zveřejnil video, na kterém je hrdinka Lucia kompletně nahá, poté, co tržní hodnota jeho memecoinu dosáhla čtyř milionů dolarů. Zároveň ale záběry obsahují náznaky manipulace s vývojářskými kódy nebo použití cheatů. Odhalené tělo protagonistky se tak ve finální verzi hry vůbec nemusí objevit. Sice se na fanouškovských fórech objevuje teorie, že jedna mise bude obsahovat frontální záběry na zcela nahou Lucii, nic z toho ale není oficiálně potvrzené od vývojářů*ek z Rockstaru.
Server IGN ale podotýká, že pravděpodobnější verzí je, že Cyberleek pracuje s pracovní, vývojářskou verzí hry, nebo ke svlečení postav používá naprogramovaný cheat. Odůvodňuje to tím, že nahé postavy nevzbuzují pobuřující reakce kolemjdoucích NPCs.
Cyberleek nadále hrozí, že pokud tržní hodnota jeho memecoinu dosáhne 30 milionů dolarů, zveřejní plnou verzi GTA VI. Podle IGN je ale dosažení tohoto milníku nepravděpodobné.
Cyberleek stojí za jedním z nejrozsáhlejších úniků ze hry z letošního léta. Jeho motivace údajně stojí na kritice Rockstaru za nevydání hry na fyzických nosičích, dnes je ale patrné, že anonymnímu leakerovi jde především o vydělání peněz na zmíněné kryptoměně. Po velkém úniku v létě se odmlčel, minulý týden ale zveřejnil 24minutový gameplay se záběry přímo ze hry.