Uvidíš všechno, nebo ne? Viděli jsme jako první v Evropě nejočekávanější dokument roku

První dojmy z premiéry jednoho z nejočekávanějších filmů konce roku.
Tvorba Nathana Fieldera stojí a padá na tom, kolik jsme mu ochotni uvěřit. Mysl Elisabeth Holmes funguje úplně stejně – alespoň takový obrázek o ní máme do doby, než s ní Fielder stráví 34 dní. Uvidíš všechno je ustavujícím snímkem pro funkční dokumentární film v postfaktické době. Náš názor? Film Uvidíš všechno poskytuje famózní náhled do světa mocenských intrik, exploatace a především strhující thriller, pro který je i tříhodinová stopáž málo. První exkluzivní projekce se uskutečnila v sobotu na MFDF Ji.hlava.