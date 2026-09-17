Slovenské školy môžu opäť získať multifunkčné ihrisko. Každý deň môžeš poslať hlas svojmu favoritovi

Štartuje druhý ročník súťaže Lidl Dvorcheck.
Projekt, ktorý deťom vracia radosť z pohybu a skutočných priateľstiev ožíva po druhýkrát. V pondelok 14. septembra sa spustilo verejné hlasovanie o desať víťazných škôl, ktoré v druhom ročníku zabojujú o výstavbu multifunkčného ihriska Lidl Dvorcheck. Ide o ďalšiu z verejnoprospešných iniciatív Nadácie Lidla na Slovensku. Denne až do 25. októbra 2026 môže každý registrovaný účastník poslať jeden hlas svojmu favoritovi a prostredníctvom kreatívnych bonusov zvýšiť šance na výhru.
Začína sa druhý ročník jedinečného komunitného projektu z dielne Nadácie Lidla – Lidl Dvorcheck. Projekt, ktorý pomáha mladej generácii vytvoriť si zdravý vzťah k pohybu, nadväzovať pevné priateľstvá a budovať tímového ducha prichádza opäť do slovenských miest.
Do súťaže o multifunkčné ihriská sa v druhom roku prihlásilo celkom 162 škôl z celého Slovenska. Hlasovanie prebieha priamo na webovej stránke www.dvorcheck.sk, pričom je možné poslať každý deň práve jeden hlas. Zapojiť sa môže ktokoľvek dospelý a zaregistrovaný, pričom smie venovať svoj hlas vždy jednej škole alebo svoje preferencie každý deň meniť.
Bonusové body za aktivitu
Cesta za víťazstvom v súťaži o Lidl Dvorcheck ponúka hlasujúcim viacero hravých spôsobov, ako jednoducho zvýšiť šance svojej obľúbenej školy. Hneď v prvý deň získa každý odovzdaný hlas automaticky hodnotu dvoch bodov. Školám sa oplatí aj zapojenie komunity – zaslaním unikátneho odkazu známym či rodine, môžu pre svojho favorita vybojovať až 42 bonusových hlasov. Je však potrebné, aby sa aj tí, čo sú pozvaní, zaregistrovali a následne aj hlasovali.
Súťaž postupne spestria tri špeciálne fázy s rôznymi príležitosťami na násobenie bodov. Na začiatku sa oplatí nastražiť uši priamo pri nákupoch v predajniach Lidl, kde každú celú hodinu zaznie heslo dňa pre zdvojnásobenie šancí. V ďalších týždňoch sa dianie presunie na sociálne siete Lidla a ambasádora projektu, bývalého futbalového reprezentanta Juraja Kucku.
V záverečnej fáze svoju úlohu zohrá správne načasovanie – pozorní hlasujúci by sa mali sústrediť na čas odovzdania hlasu, pretože magické rozmedzie v duchu futbalovej jedenástky im opäť prinesie body navyše. Pri súboji o Lidl Dvorcheck sa byť aktívny a súťaživý skutočne oplatí.
Priebežné výsledky súťaže môžeš na webovej stránke www.dvorcheck.sk sledovať v reálnom čase, pričom mená škôl, ktoré premenia svoje sny na realitu, budú známe do 7 pracovných dní od konca hlasovania.
Už na jar 2027 vdýchne novú energiu ďalším školským dvorom, aby sa cez leto a jeseň stali miestom plným detského smiechu, zdravého pohybu a prvých športových víťazstiev.
Sila tejto myšlienky už naplno žije na piatich miestach po celom Slovensku – v Borskom Svätom Jure, Bratislave, Čiližskej Radvani, Lučenci a Tuchyni, kde Dvorcheck denne spája deti i dospelých, prináša im radosť a učí ich láske k pohybu.
Ako počas prvého ročníka, aj v tomto roku sú školy rozdelené do piatich kategórií podľa počtu žiakov. Rozhodlo sa tak pre snahu o čo najväčšiu spravodlivosť a rovnakú šancu na výhru. Do prvej kategórie sú zaradené školy od 0 do 105 žiakov, druhej od 106 do 210 žiakov, tretej od 211 do 329 žiakov, štvrtej od 330 do 450 žiakov a do piatej skupiny spadajú školy so 451 a viac žiakmi.
Lidl Dvorcheck
Projekt Dvorcheck nadviazal na predchádzajúce aktivity nadácie. Myšlienkou je poskytnúť základným a stredným školám moderné a multifunkčné ihriská pre aktívny pohyb v rámci hodín telesnej výchovy, klubové školské aktivity ale i miesto pre trávenie voľného času verejnosti.
Podľa projektovej manažérky pre CSR projekty Martiny Sujovej „Lidl Dvorcheck nemá byť len uzatvoreným školským dvorom, ale živým priestorom pre všetkých. Mnohým školám chýbajú kvalitné podmienky na šport, čo týmto projektom dokážeme riešiť, no zároveň nezabúdame aj na lokálnu komunitu. Preto po vzájomnej dohode so školami budú ihriská vo vyhradených časoch dostupné aj pre verejnosť.“
Lidl Dvorcheck predstavuje multifunkčný športový priestor určený na bezpečné a pestré pohybové aktivity detí. Na ploche 27 × 13 metrov integruje komponenty pre futbal, basketbal, volejbal, nohejbal aj tenis. Kľúčovým prvkom je povrch z liatej gumy, ktorý zaisťuje vysokú absorpciu nárazov, vysokú odolnosť či voči poveternostným vplyvom a dlhodobú životnosť s minimálnymi nárokmi na údržbu.
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Nadácia Lidl
Lidl a Nadácia Lidla sa dlhodobo snažia prispieť k rozvoju spoločnosti v oblasti zdravia a podpory komunít. Cieľom diskontu je ponúkať plnohodnotné a výživné potraviny za ceny dostupné pre každého.
Nadácia Lidl sa zameriava na miesta, ktoré komunitám poskytujú možnosť zdravý životný štýl fyzicky realizovať.
Jej cieľom, spolu s Lidlom, nie je len byť prvou voľbou pri vašich nákupoch, ale byť aj dobrým susedom všade, kde nájdete modro-žlté predajne. „Nad projektmi nadácie premýšľame vždy tak, aby otvárali možnosti pre komunitné stretnutia a pomáhali mladým ľuďom rozvíjať svoj intelekt aj talenty,” ozrejmuje správca Nadácie Lidl Tomáš Bezák.
„Pri našich aktivitách kladieme dôraz na osobný rozvoj jednotlivca a máme za to, že práve prostredníctvom športu a s ním súvisiacou socializáciou dokážu ľudia rozvinúť svoj plný potenciál,” dopĺňa.