Navštívili sme bratislavských bratov kapucínov, ktorí nám prezradili, ako to reálne funguje za dverami kláštora

Môžu kapucíni počúvať rap, chodiť na kávu do mesta alebo mať tetovanie? A naozaj pod habitom nič nenosia?
Kapucíni sú pre väčšinu z nás ľudia, ktorých poznáme najmä z kláštora, no ich každodenný život môže vyzerať trochu inak, než si predstavujeme. V novej epizóde relácie o povolaniach sme preto preverili tie najbizarnejšie aj najčastejšie mýty o živote kapucínov, od toho, či môžu piť alkohol, cvičiť alebo nadávať, až po to, či má každý brat v habite rovnaký počet vreciek.
Zaujímalo nás aj to, či kapucíni môžu mať sociálne siete, vlastný majetok alebo kamarátov mimo rehole, ako funguje ich dovolenka. Môžu si dať mäso, keď naň dostanú chuť? A čo sa deje, keď kapucín počas života zistí, že rehoľný život nie je pre neho?
Pozri si nové video a zisti, ktoré predstavy o živote za kláštornými múrmi sú pravdivé a ktoré sú úplne mimo.