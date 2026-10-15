Dveře nové prodejny Rückl se veřejnosti otevřely 6. října a český designový křišťál tak získal nový domov.
Česká sklárna Rückl slaví 180 let od svého založení novou vlajkovou prodejnou v centru Prahy, na adrese Vězeňská 7. Ve spolupráci s designovým concept store Artisème vzniklo místo, které propojuje současný český design, tradiční sklářské řemeslo a zážitek z něj. Interiér navrhlo studio Atelier Monday.
Brána do českého sklářství
Flagship store Rückl překračuje hranice tradičního retailu. Křišťál zde není jen vystaveným produktem, ale vstupní branou k poznání českého sklářského řemesla a moderního designu. Jako jediné místo v Praze představuje kompletní sortiment značky – od oblíbených skleniček až po ikonické ručně broušené vázy. K vidění budou také novinky, které Rückl uvedl u příležitosti letošního DesignBloku – svícny z úspěšné kolekce Heroine nebo kolekce Metropolis v nových barevných variantách.
Zákazníci a zákaznice si navíc mohou vybrané výrobky personalizovat nebo si sami vyzkoušet ruční broušení skla díky brousicímu stroji. Na vlastní ruce tak poznají preciznost, zkušenost i čas, které stojí za každým kusem vznikajícím ve sklárně v Nižboru.
„Rückl má za sebou 180 let historie, ale stejně důležité je pro nás to, co přichází dál. Novou prodejnu jsme proto nechtěli pojmout jen jako místo, kam si přijdete koupit sklenici nebo vázu. Chceme zákazníkům a zákaznicím dopřát butikový zážitek spojený s reálným setkáním se současným českým sklářstvím,“ říká Aneta Hoffmannová, marketingová ředitelka Rückl.
„S Rücklem nás pojí dlouhodobé partnerství a společná vášeň pro český design a řemeslo. Nová vlajková prodejna je přirozeným pokračováním naší spolupráce. Chtěli jsme vytvořit více než jen prodejnu – unikátní místo s výjimečným zákaznickým zážitkem,“ říká Shirin Rahman z Artisème.
Otevření vlajkové prodejny je pro Rückl symbolickým vyvrcholením roku, ve kterém značka slaví 180 let od svého založení v roce 1846. Historii českého sklářského řemesla tu ale představí současným způsobem – jako živou tradici, kterou je možné nejen obdivovat, ale také si ji vyzkoušet a zažít.