Víkend ve dvou, hory s partou nebo dovolená, na kterou vyrazí celá rodina. Královské apartmány spojují pohodlné ubytování s lokalitami, které mají co nabídnout v každém ročním období.
Značka Královské apartmány postupně buduje kolekci apartmánů na nejzajímavějších místech České republiky. Jednou z lokalit je Špindlerův Mlýn v Krkonoších, druhou Velké Karlovice v Beskydech. Do budoucna chtějí nabídku rozšiřovat o další místa, která stojí za to poznat. Teď tě ale vezmeme blíž do Velkých Karlovic, kde najdeš jejich vlajkovou loď: malý horský resort s pěti apartmány, wellness a zázemím pro společné zážitky.
Valašský příběh v moderním provedení
Na pozemku o rozloze 3 000 m² kdysi stávala stará valašská chalupa. Dnes na její příběh navazují moderní roubenky, ve kterých se přirozená krása dřeva a tradiční valašský charakter potkávají se současným designem a moderními prvky. Svým vzhledem přirozeně zapadají do beskydské krajiny, uvnitř přitom nabízejí pohodlí pro dnešní způsob cestování.
Všechny horské apartmány nesou jméno podle okolních hor a kopců. Javorník, Radhošť, Smrk a Lysá se dvěmi ložnicemi, plně vybavenou kuchyní, moderními koupelnami a až 75m² prostorou poskytují zázemí i pro větší rodiny nebo několik spřátelených rodin najednou. Menší apartmán Soláň s jednou ložnicí, plně vybavenou kuchyní a výhledem do zahrady je idealní pro páry a menší rodinu. Můžeš sem přijet na romantický víkend, prázdniny s dětmi i společný výlet s partou. A právě možnost mít vlastní soukromí a zároveň dostatek prostoru pro společný čas dává zdejším pobytům jejich kouzlo.
Vlastní apartmán, společné zážitky
Možná už jsi to zažil*a. Vyrazíte ve větší skupině, ale večer zjistíte, že se všichni nevejdete k jednomu stolu. Tady s tím počítají. Můžete využít společenský lounge, místnost až pro 25 osob, kde se pohodlně potkáte na společné jídlo, oslavu nebo večerní zábavu.
K dispozici je velká kuchyň, ve které si společně připravíte snídani, oběd i večeři pro celou skupinu. Večer může pokračovat deskovkami, filmem na velké televizi nebo karaoke, při kterém možná objevíte dosud skryté talenty své party.
Velkorysé prosklení otevírá výhled do okolní přírody a na grilovací zónu. Na společenskou místnost navazuje rozlehlá krytá terasa s posezením, která láká na ranní kávu i dlouhé večerní povídání. Každý má svůj apartmán, ale když chcete být spolu, máte se kde sejít.
Království her pro děti i dospělé
Když počasí nepřeje výletům nebo děti ještě nemají zábavy dost, je tu možnost návštěvy Království her. Dětská herna o rozloze až 90 m² se nachází přímo v podkroví a nabízí spoustu hraček pro různé věkové kategorie a prostor pro vlastní hry, objevování i nová kamarádství.
Součástí herny jsou také dvě televize. Na jedné si děti mohou pustit oblíbené pohádky a filmy, druhá patří PlayStationu 5 s pestrým výběrem her, které zabaví i starší. Malí průzkumníci a průzkumnice, milovníci a milovnice pohádek i nadšení hráči a nadšené hráčky tak mají místo, kam se budou rádi vracet.
Ze svahu nebo výletu rovnou do wellness
Po dni na kole, horské túře nebo několika hodinách na sjezdovce přijde vhod změna tempa. Ve wellness zóně se saunou, hot tubem a relaxační zónou, kterou v apartmánech spouští letos v prosinci, si můžeš dopřát čas na odpočinek a prohřát se po pobytu venku.
Wellness ale nemusí být jen posledním bodem nabitého programu. Klidně se může stát hlavním plánem pomalého odpoledne, během kterého nemusíš vůbec nic.
Grilování pro celou partu
K létu patří dobré jídlo, posezení venku a večery, které nikdo nechce ukončit. V areálu proto najdeš grilovací zónu s velkým moderním grilem, na kterém připravíš maso i další dobroty klidně pro pětadvacetičlennou skupinu.
Grilování pod širým nebem je za příjemného letního počasí ideální příležitostí užít si společný večer. Někdo se ujme grilu, další připraví přílohy a pak už jen stačí společně zasednout.
Na kolo, za výhledy i valašskou přírodou
Velké Karlovice jsou skvělým výchozím bodem pro aktivní dovolenou i rodinné výlety v pohodovém tempu. Okolí nabízí řadu cyklotras, možnosti pěších túr, procházek po kopcích i nenáročného objevování krajiny s dětmi.
Můžeš vyrazit za výhledy, projet se na kole nebo výlet spojit s poznáváním valašské architektury a ochutnáváním místních specialit. Jeden den si dát pořádně do těla a druhý strávit krátkou procházkou, dobrým jídlem a odpočinkem na terase. Program si tu snadno přizpůsobíš náladě i tomu, s kým přijedeš.
V zimě na sjezdovku za pár minut
V zimě přichází na řadu lyže a snowboardy. Sjezdovky se nacházejí jen pár minut jízdy autem od apartmánů, takže na svahu můžeš být za chvilku a užít si den na sněhu bez dlouhého dojíždění.
Beskydskou zimu si užiješ také při procházkách okolní krajinou. Ať už den strávíš sportem, nebo pomalejším objevováním okolí, po návratu tě vždycky čeká pohodlí apartmánu a odpočinek ve wellness.
Zázemí, které ti usnadní pobyt
Součástí areálu jsou parkovací místa a ke každému apartmánu patří vlastní úložná kóje. Do ní uschováš jízdní kola, lyže, kočárek nebo další vybavení, které nechceš nechávat v apartmánu či v autě. Dokonce si tam můžeš dobít elektrokolo.
Parkovací místa i úložné kóje jsou pod kamerovým dohledem. Tvé vybavení tak má své místo a v apartmánu zůstává více prostoru pro pohodlný pobyt.
Pro dva i pro velké společné plány
Královské apartmány ve Velkých Karlovicích jsou vhodné pro páry, menší i větší rodiny a skupiny s dětmi. Zázemí nabízí také pro školy a školky v přírodě, firemní pobyty a akce nebo malé svatby. Společenská místnost, terasa a venkovní prostory dávají prostor setkáním, která si chceš užít společně, s ubytováním přímo na místě.
Ať už tě lákají Krkonoše nebo Beskydy, s Královskými apartmány si můžeš naplánovat pobyt podle sebe. Vyrazit ven, objevovat okolí a pak se vrátit na místo, kde je příjemné strávit zbytek dne.