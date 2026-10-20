„Tak na co čekáš, pojď ke mně.“ Do Love Islandu se vrátili tři odpadlíci

Ve vile je opět dusno. Na povrch vyšly předešlé pletky Dana s vícero účastnicemi současné řady.
Na ostrov lásky zpátky zamířili Dano, Daniel a Laura, kteří si zvolili někoho do páru, rozbili tak stávající vztahy a nechali tři srdíčka na ocet.
Dano se poprvé objevil ve čtvrté řadě, kde skončil s Domi Alagiou, pak se vrátil na vilu loni, kde se snažil o Michelle, ale nevyšlo mu to a nyní to pokouší do třetice všeho dobrého. Daniel byl jedním z nejvýraznějších účastníků loňské řady, hlavně díky svým hláškám, kdy poradil Patricii, že problémy vyspí a také vítal Áďu s otevřenou náručí, přestože ji svým rozhodnutím předtím vyřadil. Laura ze čtvrté série byla jednou z Casa Amor dívek, na vile jí to ale s nikým nevyšlo, a tak zkouší své štěstí znovu. Jak bombshells zamíchali kartami v této řadě?
Dano zabrousil na to, že se se Cynthií znají velmi dobře a potvrdil, že spolu jednorázově měli něco intimního, a pak zůstali přáteli. On si ji však vybral do páru, takže u kamarádství nejspíš nechce zůstat. Laura si zvolila Ondru, který jí přiznal, že je přesně jeho typ, ale současně se už zamiloval do Amélie. Nikdy prý neměl s holkou to, co s ní. Daniel vybral Viky, která o něm po společném povídání řekla, že je moc milý kluk. Jakub, Amélie a Honza tak zůstali prozatím single.
Největší drama překvapivě zažili Matúš a Naty. Vyšlo totiž najevo, že Naty v minulosti spala s Danem a Matúšovi to nepřiznala, i přestože měla příležitosti. Matúš se pak dušoval tím, že on jí vyjmenoval všechny „veřejně známé osobnosti“, se kterými měl pohlavní styk. Cítí proto momentálně, že v ní nemá důvěru. Jak tohle asi dopadne...