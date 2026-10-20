„V prosinci jsem podstoupila operaci genitálií. Bylo to úžasné a jsem z toho nadšená,“ uvedla Hunter Schafer.
Herečka Hunter Schafer, která se proslavila především rolí Jules v seriálu Euforie, podstoupila zákrok v rámci genderové tranzice, při kterém dochází k úpravě pohlavních orgánů tak, aby odpovídaly genderové identitě dané osoby.
„Dlouho jsem přijímala tu část své identity, která přesahuje tradiční genderové kategorie. Opravdu jsem se snažila fungovat ve svém původním těle, protože mi na tom připadalo něco skvělého a drsňáckého,“ popsala pro časopis Elle. To se jí však nedařilo a stále narážela. Její představa o „queer utopii“ se neshodovala s realitou každodenního světa ani s tím, jak v něm sama chtěla vystupovat. A ačkoliv je každý trans člověk jiný, pro Schafer byla lékařská tranzice tím správným rozhodnutím. „Jsem žena. Jsem dívka,“ prohlásila nadšeně.
„Nechci být zaškatulkovaná jen do téhle role,“ uvedla k situacím, když se zmíní slovo trans. „Považuji to za ponižující vůči sobě i vůči tomu, co chci dělat. Zvlášť po střední škole už jsem byla unavená z toho, že o tom musím pořád mluvit. Tak tvrdě jsem pracovala, abych se dostala tam, kde jsem dnes, abych překonala ty opravdu těžké momenty své tranzice a teď chci být prostě jen holka a konečně jít dál,“ dodala.