Více než 150 rodin se setkalo na Dni rodin ISCARE na Farmě Vraňany. Rodiče se svými dětmi se znovu potkali s odborníky a odbornicemi, kteří jim díky asistované reprodukci pomohli splnit sen o vlastní rodině.
Klinika ISCARE navázala na více než třicetiletou tradici péče o páry s poruchami plodnosti a uspořádala setkání rodin, které využily k naplnění svého snu služeb asistované reprodukce. Už v minulosti se takové setkání zapsalo do knihy rekordů počtem dětí narozených díky IVF na jednom místě.
ISCARE je víc než medicína – průvodce na cestě za rodinou
Léčba neplodnosti a cesta k rodičovství bývají pro páry často náročnou zkouškou plnou emocí, nejistoty a obrovské naděje. Klinika ISCARE si dlouhodobě zakládá na tom, že její role nekončí úspěšným ukončením léčby. Propojení odborné péče, moderních technologií a hluboce lidského, empatického přístupu je základem péče, kterou ISCARE svým pacientům a pacientkám poskytuje.
Den rodin je hmatatelným důkazem toho, že vztah mezi lékařstvem, pacientstvem a dětmi, kterým pomohli na svět, přetrvává a může se proměnit v silnou komunitu. Akce dává rodinám prostor sdílet své příběhy, vzájemně se inspirovat a ukázat, že cesta k rodičovství může mít i po náročném začátku šťastné pokračování.
„Pro celý náš tým v ISCARE je tím nejcennějším oceněním vidět vyrůstat děti, u jejichž prvopočátku jsme mohli stát. Naše práce zdaleka není jen o vědě a statistikách – je o důvěře, naději a plnění těch nejhlubších životních přání. Den rodin je pro nás všechny obrovskou motivací a připomenutím toho, jak hluboký smysl naše práce má,“ uvádí MUDr. Diana Garabášová Mlynárová, primářka Centra asistované reprodukce ISCARE.
Symbolické propojení s místem, kde vzniká nový život
ISCARE společně s Farmou Vraňany připravili pro děti a jejich rodiny program, který propojil zábavu, poznávání i společně strávený čas. Děti si mohly užít dýňovou stezku, dlabání dýní, soutěže, tematické fotokoutky, focení v traktoru nebo dovádění ve slámě.
Propojení ISCARE s Farmou Vraňany přitom nebylo náhodné. Farma, kde každý den vzniká a roste nový život, se stala symbolickým místem setkání rodin, jejichž příběh začal právě touhou po dítěti. Zatímco v ISCARE stojí na začátku příběhu moderní medicína a péče odborníků a odbornic, na farmě mohly rodiny oslavit jeho pokračování – společný čas rodičů, dětí a sourozenců v prostředí, kde je růst a život přirozenou součástí každého dne.
Symbolickým vyvrcholením celého dne bylo společné zasazení Stromu života. Rodiče, děti i tým ISCARE zasadili na farmě jabloň jako symbol života, rodiny, společných chvil a nových začátků. Stejně jako bude strom postupně růst a sílit, bude na farmě zůstávat vzpomínka na den, kdy se rodiny, jejichž příběhy spojila cesta k rodičovství, mohly potkat na jednom místě.
Cílem celého programu bylo nabídnout dětem zážitky, při kterých se něco nového dozvědí, pobaví se a zároveň si užijí den společně se svými rodiči, sourozenci i týmem ISCARE.
„Když jsme před čtyřmi lety poprvé přišli do ISCARE, měli jsme za sebou téměř tři roky marného snažení, opakovaná vyšetření a jeden neúspěšný pokus o léčbu. Byli jsme unavení a měli velký strach, že se rodiči možná nikdy nestaneme. V ISCARE jsme ale znovu získali naději a hlavně pocit, že na to nejsme sami. Díky léčbě se nám narodila Anička, které jsou dnes tři roky. Vrátit se teď na Den rodin a potkat lidi, kteří stáli na začátku jejího příběhu, je pro nás velmi emotivní. Tehdy jsme přicházeli s otázkou, jestli někdy budeme mít dítě. Dnes ji držíme za ruku,“ říká Tereza, maminka tříleté Aničky.
Společně budujeme budoucnost
ISCARE dlouhodobě přispívá k otevřenější komunikaci o tématech spojených s asistovanou reprodukcí a ukazuje, že mluvit o neplodnosti otevřeně může být důležitým krokem na cestě k odborné pomoci. Prostřednictvím aktivit, jako je nově představený Klub rodin ISCARE, klinika i nadále pečuje o vazby s rodiči a poskytuje jim prostor pro sdílení zkušeností.
Den rodin na Farmě Vraňany tak nebyl jen jednorázovou akcí – byl oslavou života, rodiny, vytrvalosti a naděje. Připomněl, že cesta k rodičovství může být někdy dlouhá a náročná, ale také že za každým úspěšným příběhem stojí konkrétní lidé, jejich odvaha a touha založit rodinu.