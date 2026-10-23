The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?

Dějové linky oblíbeného seriálu se začínají komplikovat.
V momentě kdy The Last of Us uvedlo druhou řadu, tvůrci údajně počítali se čtyřmi sériemi. Třetí měla nabídnout události ze Seattlu z pohledu Abby, zatímco čtvrtá by se věnovala jejich následkům a Elliině dalšímu osudu. Prostor by tak dostala její snaha vyrovnat se s minulostí i poslední pokus o pomstu.
Plány se však změnily. Druhá řada rozdělila diváky, Neil Druckmann od projektu odešel a Craig Mazin se začal věnovat seriálu ze světa Baldur’s Gate. Z původně zamýšlených čtyř sérií se staly tři a šéf HBO Casey Bloys podle serveru Deadline naznačil, že třetí řada bude pravděpodobně poslední. Otázkou zůstává, zda v ní tvůrci dokážou uzavřít všechny důležité dějové linky.
Finále druhé řady přitom připravilo půdu pro zásadní změnu perspektivy. Po třech dnech Ellieny krvavé cesty za pomstou se příběh přesune k Abby a ukáže, co ve stejné době prožívala ona. Zatímco Ellie věří, že pomsta jí přinese úlevu, Abby už poznala, že smrt jejího otce nic nenapravila. Její část příběhu se proto soustředí také na vykoupení a hledání nového smyslu.
Abby má stejně silný příběh jako Ellie, jenže v nadcházející řadě bude muset dostat prostor nejen ona, ale i uzavření Ellienina osudu. Tvůrce tak čeká nelehký úkol, jelikož budou muset završit oba příběhy, aniž by jeden z nich zůstal ve stínu toho druhého.