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Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
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včera 18. září 2026 v 12:00
Čas čtení 4:29

Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel

Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Zdroj: Refresher
Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
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Spoiler alert: bola to dobrá kúpa.

Bavia ťa na socials tie videjká pekných a estetických domácností, kde je vždy upratané tak, ako keby to mali prísť nafotiť z realitnej agentúry? V tom prípade čistiace vychytávky z TikToku pravdepodobne dobre poznáš a možno sa nájdu aj medzi tvojimi uloženými videami (niektorí ľudia v našom office by súhlasili).

@livecomposed Deep clean with this viral steam cleaner #cleaningproducts #cleaningtips #deepcleaning #steamcleaning #cleaningmotivation ♬ original sound - Azure MacCannell

Satisfying cleaning content okrem prostriedkov často ukazuje parné mopy, elektrické kefky alebo tepovače na gauč, ktoré vyzerajú, akoby vyriešili všetky tvoje upratovacie trápenia. Navyše sú cenovo dostupnejšou voľbou oproti profesionálnym prístrojom alebo službám.

Otázka znie – naozaj sa to oplatí? Vybrali sme preto 5 produktov z online shopu Lidl, ktoré spadajú presne do tejto kategórie a vo vlastných domácnostiach sme otestovali, či fungujú tak, ako sľubujú videá, ktoré ti servíruje algoritmus.

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Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou. Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Parný mop 2 v 1 

Parná jednotka je odnímateľná, takže mop funguje aj ako ručný parný čistič – para je pripravená do 30 sekúnd. V balení je poriadna výbava nadstavcov (na koberce, čalúnenie, okná, škáry), takže pokryje väčšinu tvojej domácnosti bez potreby kupovania ďalšieho príslušenstva. Inak povedané za 50 € vyčistíš dôkladne podlahy, umyješ okná, sprchu, varnú dosku, obkladačky v kúpeľni či ťažko prístupné škáry. Nebudeš potrebovať ani čistiaci prostriedok, stačí voda.

Romana:  Tento parný mop z Lidla ma neskutočne milo prekvapil. Vybrala  som ho na základe odporúčania známych a musím povedať že nesklamal. Bývam v 80-ročnej bytovke a špáry na starých kachličkách v spoločných priestoroch už vyzerali, že im nepomôže absolútne nič. Parný mop si s nimi poradil neskutočným spôsobom – špáry zostali neuveriteľne čisté a stará zažratá špina išla krásne dole bez akéhokoľvek namáhavého drhnutia.

Rovnako super sa mi osvedčil aj v kúpeľni na sprchu. Vodný kameň a mydlové usadeniny zmizli rýchlo a bez chémie. Za tie peniaze je to výborný pomocník do domácnosti a uz si neviem bez neho predstaviť víkendové upratovanie. 
Refresher
Zdroj: Refresher
SILVERCREST® Parný mop 2 v 1

Elektrická čistiaca kefka

Kefka na drhnutie na jedno nabitie vydrží približne hodinu prevádzky v závislosti od prítlaku. Hodí sa najmä na miesta, kde bežná kefa alebo špongia nestačí – kuchynské a kúpeľňové armatúry, rúra, hrnce, škáry medzi obkladačkami či mikrovlná rúra. 

Terka: Môj úhlavný nepriateľ pri upratovaní domácnosti je kuchyňa – najmä kachličky a špáry. A keby mám byť ešte presnejšia, hlavne kachličky pri plynovom sporáku, ktoré sa počas varenia/smaženia bleskovo zamastia.

Rotačná kefka ma prekvapila, lebo štetinky rovnomerne čistili povrch a s menším nástavcom som sa dostala na miesta, ktoré sa mi s bežnou hubkou čistia horšie. Nevadilo ani keď som mierne pritlačila – kefka sa nezasekla. Produkt bol perfektný aj na sporák samotný, keďže tam bolo viac takých mini-záhybov, ktoré si vyžadovali detailnejšie čistenie. Inak povedané, absolútne skvelá vecička a nechápem prečo doteraz nebola v mojom cleaning inventári.
Refresher
Zdroj: Refresher
SILVERCREST® Elektrická čistiaca kefka

Tyčový cyklónový vysávač Aqua 2 v 1

2 v 1 riešenie – vysávanie za sucha aj mopovanie za mokra v jednom prístroji, bez potreby vreciek vďaka cyklónovej technológii. Sacia rúra sa dá rýchlo odmontovať a premeníš ho na ručný vysávač, takže poslúži aj na gauč či autosedačky. Dva stupne sania (ECO až 6 000 Pa, Boost až 9 000 Pa) dávajú výdrž 25 minút v Boost režime alebo 45 minút v ECO. Doba nabíjania je asi 4 hodiny. 

Soňa: Bývam vo väčšom staršom byte, kde sa aj napriek pravidelnému upratovaniu vždy nájde nejaký zaprášený kút za skriňou alebo pod posteľou – stará podlaha a veľa nábytku majú svoje čaro, ale aj svoje úskalia. Tento vysávač ma milo prekvapil hlavne odnímateľnou batériou – keď mi počas upratovania celého bytu dôjde šťava, jednoducho vymením kúsok za nabitý a pokračujem ďalej bez čakania pri zásuvke.

Sanie je naozaj silné a aj napriek tomu je vysávač príjemne ľahký – len necelé 3 kg, takže som s ním prešla izbu za izbou bez toho, aby ma bolela ruka. Otáčanie okolo starého nábytku aj do tesných kútov bolo prekvapivo plynulé. Páči sa mi aj dizajn – nevyzerá ako ďalší plastový kus techniky odložený v sklade, pokojne ho nechám stáť aj na viditeľnom mieste. Vyprázdňovanie a čistenie nádoby na prach je tiež bezproblémové a rýchle, bez zbytočného rozoberania.
Refresher
Zdroj: Refresher
Refresher Refresher Refresher Refresher
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SILVERCREST® Aku tyčový cyklónový vysávač

Prístroj na čistenie čalúnení a kobercov

Malý tepovač na koberce, čalúnenie, schody, matrace aj textílie – v kombinácii s bežným čistiacim prostriedkom na čalúnenie alebo octovým roztokom si poradí aj s odolnejšími škvrnami. Dýza na hlave kefy dávkuje čistiaci roztok priamo na miesto, kde ho potrebuješ, a prístroj ho takmer okamžite odsaje späť do nádržky na špinavú vodu.

Nádržka na čistú vodu má 1 700 ml, na špinavú 1 300 ml, obe sú odnímateľné a ľahko sa plnia aj vyprázdňujú. Beží na akumulátor zo série X 20V Team (4 Ah), takže ak už doma máš iné náradie s rovnakou batériou, vystačíš si s jednou nabíjačkou.

Kristína: Tragický stav nášho gauča bol mojou nočnou morou. Materiál priťahuje špinu. Tiež sa mi podarilo naň niečo vyliať a snaha vyčistiť to bežným prostriedkom to len zhoršila. S týmto tepovačom som to vyriešila do pol hodiny a stačila mi len voda a čistiaci prostriedok. Prístroj je jednoduchý na použitie, má praktickú veľkosť a príjemným bonusom je, že nemá kábel, takže ma pri práci nič neobmedzovalo.

Nie je to síce najlacnejší produkt vo výbere ani nutnosť, ale keď som si spočítala (girl math 😅), že prenájom tepovača stojí bežne 30 €/deň a tento prístroj budem používať opakovane, cena mi prišla prijateľná. Keď som po mesiacoch konečne videla náš gauč bez škvŕn, takmer ma to dojalo. Využijem ho nielen na gauč, ale aj na sedačky v aute, matrace či škvrny na koberci. Keďže si na čistotu potrpím, hodnotím to 10/10 – jediné, čo ľutujem, je, že som ho nemala doma skôr.
lidl
Zdroj: Refresher
lidl
Zdroj: Refresher
SILVERCREST® Aku prístroj na čistenie čalúnení a kobercov

Čistička vzduchu

Kompaktný dizajn ju predurčuje skôr na menšiu miestnosť alebo pracovný kút – výrobca udáva pokrytie do 7 m². Vzduch dokáže prefiltrovať až 5-krát za hodinu, s filtračným systémom EPA 12 a 3 stupňami fúkania. Má ukazovateľ výmeny filtra, takže nemusíš odhadovať, kedy je čas na výmenu, a vďaka integrovanému držadlu a vedeniu kábla sa dá jednoducho prenášať a uskladniť. 

Romana: Čističku mám zapnutú síce len 3 dni, takže zatiaľ ťažko stopercentne posúdiť celkový vplyv na vzduch, ale už teraz vidím jasný dôkaz, že funguje. Máme doma jazvečíkov a keď som sa po pár dňoch pozrela do čističky, boli v nej viditeľne nachytané ich chlpy. Pre majiteľa psov je toto obrovská výhoda, pretože zo vzduchu naozaj viditeľne poťahuje nečistoty a prach. Zatiaľ hodnotím veľmi pozitívne!
Refresher
Zdroj: Refresher
LIVARNO® Čistička vzduchu
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