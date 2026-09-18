Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel

Spoiler alert: bola to dobrá kúpa.
Bavia ťa na socials tie videjká pekných a estetických domácností, kde je vždy upratané tak, ako keby to mali prísť nafotiť z realitnej agentúry? V tom prípade čistiace vychytávky z TikToku pravdepodobne dobre poznáš a možno sa nájdu aj medzi tvojimi uloženými videami (niektorí ľudia v našom office by súhlasili).
@livecomposed Deep clean with this viral steam cleaner #cleaningproducts #cleaningtips #deepcleaning #steamcleaning #cleaningmotivation ♬ original sound - Azure MacCannell
Satisfying cleaning content okrem prostriedkov často ukazuje parné mopy, elektrické kefky alebo tepovače na gauč, ktoré vyzerajú, akoby vyriešili všetky tvoje upratovacie trápenia. Navyše sú cenovo dostupnejšou voľbou oproti profesionálnym prístrojom alebo službám.
Otázka znie – naozaj sa to oplatí? Vybrali sme preto 5 produktov z online shopu Lidl, ktoré spadajú presne do tejto kategórie a vo vlastných domácnostiach sme otestovali, či fungujú tak, ako sľubujú videá, ktoré ti servíruje algoritmus.
Parný mop 2 v 1
Parná jednotka je odnímateľná, takže mop funguje aj ako ručný parný čistič – para je pripravená do 30 sekúnd. V balení je poriadna výbava nadstavcov (na koberce, čalúnenie, okná, škáry), takže pokryje väčšinu tvojej domácnosti bez potreby kupovania ďalšieho príslušenstva. Inak povedané za 50 € vyčistíš dôkladne podlahy, umyješ okná, sprchu, varnú dosku, obkladačky v kúpeľni či ťažko prístupné škáry. Nebudeš potrebovať ani čistiaci prostriedok, stačí voda.
Rovnako super sa mi osvedčil aj v kúpeľni na sprchu. Vodný kameň a mydlové usadeniny zmizli rýchlo a bez chémie. Za tie peniaze je to výborný pomocník do domácnosti a uz si neviem bez neho predstaviť víkendové upratovanie.
Elektrická čistiaca kefka
Kefka na drhnutie na jedno nabitie vydrží približne hodinu prevádzky v závislosti od prítlaku. Hodí sa najmä na miesta, kde bežná kefa alebo špongia nestačí – kuchynské a kúpeľňové armatúry, rúra, hrnce, škáry medzi obkladačkami či mikrovlná rúra.
Rotačná kefka ma prekvapila, lebo štetinky rovnomerne čistili povrch a s menším nástavcom som sa dostala na miesta, ktoré sa mi s bežnou hubkou čistia horšie. Nevadilo ani keď som mierne pritlačila – kefka sa nezasekla. Produkt bol perfektný aj na sporák samotný, keďže tam bolo viac takých mini-záhybov, ktoré si vyžadovali detailnejšie čistenie. Inak povedané, absolútne skvelá vecička a nechápem prečo doteraz nebola v mojom cleaning inventári.
Tyčový cyklónový vysávač Aqua 2 v 1
2 v 1 riešenie – vysávanie za sucha aj mopovanie za mokra v jednom prístroji, bez potreby vreciek vďaka cyklónovej technológii. Sacia rúra sa dá rýchlo odmontovať a premeníš ho na ručný vysávač, takže poslúži aj na gauč či autosedačky. Dva stupne sania (ECO až 6 000 Pa, Boost až 9 000 Pa) dávajú výdrž 25 minút v Boost režime alebo 45 minút v ECO. Doba nabíjania je asi 4 hodiny.
Sanie je naozaj silné a aj napriek tomu je vysávač príjemne ľahký – len necelé 3 kg, takže som s ním prešla izbu za izbou bez toho, aby ma bolela ruka. Otáčanie okolo starého nábytku aj do tesných kútov bolo prekvapivo plynulé. Páči sa mi aj dizajn – nevyzerá ako ďalší plastový kus techniky odložený v sklade, pokojne ho nechám stáť aj na viditeľnom mieste. Vyprázdňovanie a čistenie nádoby na prach je tiež bezproblémové a rýchle, bez zbytočného rozoberania.
Prístroj na čistenie čalúnení a kobercov
Malý tepovač na koberce, čalúnenie, schody, matrace aj textílie – v kombinácii s bežným čistiacim prostriedkom na čalúnenie alebo octovým roztokom si poradí aj s odolnejšími škvrnami. Dýza na hlave kefy dávkuje čistiaci roztok priamo na miesto, kde ho potrebuješ, a prístroj ho takmer okamžite odsaje späť do nádržky na špinavú vodu.
Nádržka na čistú vodu má 1 700 ml, na špinavú 1 300 ml, obe sú odnímateľné a ľahko sa plnia aj vyprázdňujú. Beží na akumulátor zo série X 20V Team (4 Ah), takže ak už doma máš iné náradie s rovnakou batériou, vystačíš si s jednou nabíjačkou.
Nie je to síce najlacnejší produkt vo výbere ani nutnosť, ale keď som si spočítala (girl math 😅), že prenájom tepovača stojí bežne 30 €/deň a tento prístroj budem používať opakovane, cena mi prišla prijateľná. Keď som po mesiacoch konečne videla náš gauč bez škvŕn, takmer ma to dojalo. Využijem ho nielen na gauč, ale aj na sedačky v aute, matrace či škvrny na koberci. Keďže si na čistotu potrpím, hodnotím to 10/10 – jediné, čo ľutujem, je, že som ho nemala doma skôr.
Čistička vzduchu
- 36,99 € (39,99 €)
Kompaktný dizajn ju predurčuje skôr na menšiu miestnosť alebo pracovný kút – výrobca udáva pokrytie do 7 m². Vzduch dokáže prefiltrovať až 5-krát za hodinu, s filtračným systémom EPA 12 a 3 stupňami fúkania. Má ukazovateľ výmeny filtra, takže nemusíš odhadovať, kedy je čas na výmenu, a vďaka integrovanému držadlu a vedeniu kábla sa dá jednoducho prenášať a uskladniť.