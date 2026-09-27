- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
- sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
- násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
Slovák nás zasvätil do tajov práce mužského profesionálneho spoločníka.
„Bola realitná maklérka. Predávala, alebo mala v správe nejaký byt a navhrla mi, aby sme si v ňom spolu užili. Chcela si to nafilmovať a ja som súhlasil pod podmienkou, že na videu nebude vidieť moju tvár.“
Takto spomína Tomáš – ktorý vystupuje aj pod prezývkou Gigolo Bratislava – na svoje úplne prvé stretnou so ženou za peniaze. V rozhovore pre Refresher nám porozprával o tom, ako sa k tejto práci dostal, aké ženy najčastejšie vyhľadávajú jeho služby, ale aj o tom, koľko si za ne účtuje.
- Či necíti tlak, že musí podať výkon v posteli, pretože mu za to ženy platia.
- Čo robí, keď mu klientka nepríde atraktívna.
- Či chce mať niekedy rodinu a ako si myslí, že táto práca ovplyvní jeho budúce vzťahy.
- Prečo si podľa neho ženy platia profesionálov, keď môžu ísť večer do baru, kde určite nájdu „one night stand“.
- Ako mu jedna klientka zaplatila za to, aby s ňou vyskúšal trojku s ďalšou ženou.
- Koľko si zarobí gigolo na Slovensku a či sa tým dá uživiť.
Prezradil nám tiež, čo ho táto práca naučila o ženských túžbach a potrebách, či sa niekedy už stretol kvôli nej s predsudkami, a akú najneobvyklejšiu požiadavku dostal od klientky:
„Jedna žena mi zaplatila za to, aby som ju pripravil o panenstvo. Vzhľadom na túto požiadavku bola už staršia, mala okolo 30 rokov. Pri našej prvotnej komunikácii spomenula, že nemá čas na bežné zoznamovanie. Pýtal som sa jej, či by nechcela radšej počkať na to, kým si nájde partnera, no bola na 100 % rozhodnutá, tak som jej nakoniec vyhovel.“
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Naposledy sme vyskúšali erotické pomôcky pre mužov a vyspovedali lektorku intimity, ktorá nám prezradila, čo muži v milostnom živote veľmi podceňujú, hoci ženám na tom záleží. Pridaj sa do Refresher Clubu aj ty a získaj neobmedzený prístup ku všetkým článkom, ale aj ďalšie zaujímavé benefity.
Ako si sa dostal k práci gigola?
Väčšina sexuálnych vzťahov a partnerstiev býva dlhodobá, no ja som nemal čas na bežný vzťah. Vyhľadával som preto skôr kamarátstva s výhodami. Chcel som zistiť, či majú o niečo krátkodobejšie záujem aj ženy, zaregistroval som preto na internetovej zoznamke. Zistil som, že áno a nie je ich málo.
V tom čase som sa zoznamoval s tantrou. Hľadal som možnosti, ako si zarobiť, a keďže som zo zoznamiek vedel, že aj ženy majú záujem o erotické služby, urobil som si kurz u jednej z masérok. Nakoniec som začal ponúkať masáže spoločne aj s ďalšími službami.
Kde si vyhľadával svoje prvé klientky?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Či necíti tlak, že musí podať výkon v posteli, pretože mu za to ženy platia.
- Čo robí, keď mu klientka nepríde atraktívna.
- Prečo si podľa neho ženy platia profesionálov, keď môžu ísť večer do baru, kde určite nájdu „one night stand“.
- Ako mu jedna klientka zaplatila za to, aby s ňou vyskúšal trojku s ďalšou ženou.
- Koľko si zarobí gigolo na Slovensku a či sa tým dá uživiť.
V čase, keď som začínal, existovali eskortné stránky, na ktorých inzerovali slečny svoje služby. Bola tam sekcia aj pre mužov. Zaregistroval som a zistil som, že pomerne veľa žien navštívilo môj profil, čo ma úprimne prekvapilo. Práve tam som dostal prvé návrhy na stretnutie.
Neskôr som si vytvoril vlastnú stránku, cez ktorú fungujem dodnes.
Spomínaš si na svoje vôbec prvé stretnutie za peniaze?
Mohol som mať vtedy okolo 25 rokov. Moja prvá klientka bola realitná maklérka. Predávala, alebo mala v správe nejaký byt a navhrla mi, aby sme si v ňom spolu užili popoludnie. Chcela si to nafilmovať a ja som súhlasil pod podmienkou, že na videu nebude vidieť moju tvár.
Spomínam si, že už aj počas samotného stretnutia si pozerala niektoré pasáže videa. Pravdepodobne ju to vzrušovalo.
Aké to pre teba bolo?
Išlo o veľmi príjemné stretnutie. Bola to pekná žena. Ešte niekoľkokrát sa mi potom ozvala, no znova sme sa už nestretli, pretože sme sa nedokázali zhodnúť na termíne. Neskôr som si za svoje služby vypýtal aj vyššiu cenu, nakoľko niekoľko stretnutí zrušila, čo ju tiež mohlo odradiť.
Koľko mala rokov? Bola tvoja rovesníčka?
Mohla mať tak o desať rokov viac ako ja.
Necítil si tlak, že keď ti zaplatila, musíš podať v posteli výkon?
Ale áno. Na prvých stretnutiach som takýto tlak cítil, ale dnes ho už necítim. Muž nedokáže sexovať „na povel" a myslím si, že to chápu aj ženy. Musí byť medzi nami prítomná obojstranná sympatia.
Znamená to, že si s klientami v bližšom kontakte ešte pred stretnutím a vieš ako vyzerajú?
Práveže neviem. Väčšinou sa dohadujeme len telefonicky, alebo cez správy. Dohodnem si s nimi, aké majú od stretnutia očakávania, ale prvýkrát ich vidím naživo až na stretnutí. Je pravda, že niektoré klientky mi samé od seba chcú vopred poslať aj fotku. V takom prípade to nedmietnem.
A čo robíš potom, keď ti klientka nepríde atraktívna. Odmietneš ju? Alebo si pomôžeš modrou tabletkou?
Keď sa už stretneme, väčšinou to neodmietnem, až keby sa mi ozvala nabudúce. Klientkám však vždy vysvetľujem, že moje služby nie sú len o sexe, ale aj o spoločnosti. To znamená, že k sexu nie vždy dôjde a mali by s tým počítať. To, že sa stretneme automaticky neznamená, že sa spolu aj vyspíme.
Čo sa týka modrej tabletky – tak áno, mal som aj stretnutia, na ktorých som si takto vypomohol.
Aké ženy si najčastejšie objednávajú tvoje služby?
Rôzne. Slobodné aj zadané, staršie aj mladšie. Niekedy ide o mladšie ženy bez skúseností, inokedy o staršie, ktoré už dlhšie nemali partnera. Zadané zase často hľadajú formu potešenia, ktorá im vo vzťahu chýba, no napriek tomu ho nechcú ukončiť. Majú voľný víkend, partner je na pracovnej ceste a tako to využijú. Niektoré dokonca prídu na stretnutie s tým, že ich partner o tom vie.
Vieš aj aké majú profesie?
Keď mi to neprezradia samé, tak sa ich na to nepýtam. Väčšina klientiek si chráni svoje súkromie. Z toho čo viem, najčastejšie išlo o ženy z realitného biznisu alebo zo zdravotníctva.
Vracajú sa k tebe klientky, alebo ide o jednorazovú záležitosť?
Väčšinou sa stretneme len raz, no niektoré sa vracajú za mnou aj pravidelne.
Aké sú najčastejšie očakávania klientiek? Ide im väčšinou o fyzickú blízkosť, alebo skôr o to, aby si si ich vypočul?
Skôr ide o kombináciu oboch. Rady sa najskôr spoznávajú. Možno v tom hľadajú aj akúsi náhradu partnera – príležitosť porozprávať sa s niekým o súkromných či intímnych veciach, o ktorých sa so známymi nebavia.
To bude asi hlavný rozdiel medzi mužmi a ženami. Muž, ktorý si zaplatí spoločníčku, tak mu zrejme ide predovšetkým iba o sex.
Môže to tak byť, no neplatí to vždy. Raz som mal napríklad klientku – kaderníčku, ktorá mi hovorila, že sa tiež stretávala za peniaze s mužmi. Nakoniec s tým prestala, no chýbal jej kontakt s mužom, a tak si objednala mňa.
Spomínala mi, že ani u mužov to nebýva len o sexe – niektorí sa vraj chcú hlavne túliť a rozprávať.
Ženy väčšinou nemajú núdzu o sexuálnych partnerov. Stačí, že večer prídu do baru a nájdu nejedného muža, ktorý by ich chcel. Prečo si teda podľa teba platia za služby gigola?
To by zaujímalo aj mňa. Možno by bolo lepšie opýtať sa priamo ich. Pravdepodobne to môže súvisieť aj s tým, že nechcú ísť niekam do baru a chcú mať istotu, že všetko prebehne podľa ich predstáv. Neviem.
Ako si nastavuješ hranice?
Keď sa ozve nejaká klientka, rovno jej poviem cenu za stretnutie. Niektoré sa potom odmlčia. Možno si myslia, že to robím zadarmo. Taktiež sa vopred dohodneme, o čo presne majú záujem a na stretnutí sa odohrá iba to a nič viac. Sex mám, samozrejme, vždy len s ochranou.
Stalo sa ti už, že si musel stretnutie predčasne ukončiť? Ak áno, čo sa stalo?
Iba raz. Zavolal si ma jeden párik, malo ísť o darček pre partnerku. Keď som však prišiel na miesto, tak boli obaja evidetne pod vplyvom omamných látok, tak som to na mieste ukončil.
Takže si zakladáš na tom, aby boli klientky triezve?
Keď je nejaká klientka nervózna pretože ide o jej prvú podobnú skúsenosť, pochopím, že si dá pohár vína. Drogy sú však pre mňa už za hranou.
Ako sa pripravuješ na stretnutie?
Nijako obzvlášť sa nepripravujem. Samozrejme, dôležité je urobiť si poriadnu hygienu.
Ako zvládaš dni, keď nemáš dobrú náladu alebo energiu, no musíš aj tak podať profesionálny výkon?
Snažím sa stretnutia dohadovať na časy, keď viem, že budem dobre naladený a oddýchnutý. Keď sa stane niečo nečakané – napríklad sa mi vyskytne nejaké zdravotný problém, stretnutie včas zruším.
Aké najneobvyklejšie požiadavky mali na teba klientky?
Jedna klientka chcela so mnou vyskúšať trojku s ďalším dievčaťom. Iná klientka mi zase zaplatila za to, aby som ju pripravil o panenstvo. Na danú požiadavku bola už staršia, mala okolo 30 rokov. Spomenula, že nemala čas na bežné zoznamovanie.
Pýtal som sa jej, či by nechcela radšej počkať na to, kým si nájde partnera, no bola na 100 % rozhodnutá, tak som jej nakoniec vyhovel. Podľa neskoršej komunikácie to prebehlo podľa jej predstáv a so stretnutím bola spokojná.
Po stretnutí sme zostali ešte chvíľu v kontakte. Povedala mi, že sa cítila veľmi príjemne, a neskôr si našla známosť. Možno ju to teda nakoniec naštartovalo aj v tomto smere.
Ako práca gigola ovplyvňuje tvoj osobný milostný život a schopnosť nadväzovať hlbšie vzťahy?
Na to ti neviem odpovedať, pretože momentálne nemám vzťah a ani nechcem. Podľa mňa sa to s touto prácou navzájom vylučuje.
Máš potrebu spoznávať ženy aj mimo práce, napríklad v bare?
Nestretávam sa s klientkami každý deň. Bratislava je pomerne malá, takže mi nevolajú stále – ide skôr o príjemné spestrenie. Keď sa s niekým zoznámim mimo práce, je to prirodzenejšie. Nejde len o sex.
Staráš sa o seba viac kvôli tejto profesii viac ako iní muži?
Mal by som mať upravený výzor aj hygienu, no nemyslím si, že by som sa kvôli tomu nejako výrazne obmedzoval. Gigolo podľa mňa nemusí mať vypracované brucho, na druhej strane by asi nemal mať ani nadváhu.
Koľko si zarobí gigolo na Slovensku? Dá sa s tým uživiť?
Nemyslím si, že by sa tým dalo živiť dlhodobo. Ak máte počas nejakého obdobia pravidelnú klientku a počas toho sa vám ešte ozvú nové záujemkyne tak to môže pokryť základné náklady na život.
Koľko si pýtaš za stretnutie?
120 eur za hodinu, 170 eur za dve.
Vedia tvoji blízki, že robíš túto prácu?
Pár ľudí to vie, no nehovorím o tom verejne.
Cítiš niekedy kvôli svojej práci predsudky z okolia?
Osobne som sa nestretol ešte so žiadnymi predsudkami. Samozrejme, môže to byť aj tým, že sa o tom s nikým nerozprávam.
Dokedy by su chcel robiť prácu gigola?
Nemám to presne určené. Závisí to od okolností, či už vzťahových, zdravotných, kondičných a, samozrejme, od záujmu klientiek. Myslím si však, že tak do 40-tky by mohla mať moja ponuka na trhu uplatnenie.
Ako si myslítš, že táto práce môže ovplivniť tvoje budúce vzťahy?
Vzťahy aktuálne nevyhľadávam, keďže sa pri nich často vyžaduje monogamia a vernosť partnerovi. Nerád by som podobné veci robil partnerke za chrbtom bez jej súhlasu.
Chceš mať v budúcnosti rodinu?
Myslím si, že každý dospelý človek v hĺbke duši túži po šťastnej rodine, no nie vždy sa to podarí. Ak by mi to v mojom živote bolo dopriate, bol by som len rád.
Ak by sa tvoje deti v dospelosti dozvedeli, ako si si privyrábal, čo by si im povedal?
Nemyslím si, že by sa to mali reálne odkiaľ dozvedieť, kedze ide o diskrétnu prácu a nezanechávam po sebe stopy vo veľkom ako OF modelky, prípadne ľudia, ktorí pracujú v pornografickom priemysle.
Myslíš si, že ťa táto práca naučila byť lepším partnerom – lepšie naslúchať ženám?
Nemyslím, že je v tom nejaký veľký rozdial. Možno v začiatkoch komunikácie sa klientky rady zdôveria, lebo vedia, že môžu. Dlhodobí partneri, ktorí sú si blízki a majú v sebe dôveru nebudú na tom určite horšie.
Ak by si našiel vážny vzťah a zamiloval sa, dokázal by si s prácou gigola skončiť zo dňa na deň, keby to od teba chce partnerka?
Určite, nemal by som s tým najmenší problém. Nie je to môj jediný zdroj príjmu a tiež by zrejme každý uprednostnil mať zdravý vzťah pri takomto rozhodovaní.
Čo ťa táto práca naučila o ženských túžbach a potrebách?
Ak niektorí „ezo ľudia“ spomenú, že sme všetci prepojení tak tomu už aj verím. (smiech) Niekedy mi to príde až zvláštne, no všimol som si, že sa mi občas nezávisle od seba ozve niekoľko klientiek počas krátkeho obdobia.
Táto práca ma určite naučila, že sex je prirodzenou súčasťou života, no nie vždy ide len o samotný sex – často ide hlavne o to, že si užívate spoločnosť niekoho, kto sa o vás zaujíma.