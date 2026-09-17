Feed Explore
Feed Explore Profil
Ed Sheeran vyhodil Macklemora pre politiku. Kde je hranica prejavov na pódiu? Zisťovali sme u Pary, FVLCRVM aj Juraja Podmanického
2
2
0
17. září 2026 v 18:44
Čas čtení 3:59

Ed Sheeran vyhodil Macklemora pre politiku. Kde je hranica prejavov na pódiu? Zisťovali sme u Pary, FVLCRVM aj Juraja Podmanického

Ed Sheeran vyhodil Macklemora pre politiku. Kde je hranica prejavov na pódiu? Zisťovali sme u Pary, FVLCRVM aj Juraja Podmanického
Zdroj: Getty Images/Kevin Winter, Instagram/@billy_barman, @podmo, @lousyauber, Matúš Barta, Instagram/@para
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kde končí hudba a začína politika? Kauza Macklemora ukázala, že sloboda slova na pódiu môže umelcov stáť zmluvy aj kariéru. Pozreli sme sa na to, ako aktivizmus na koncertoch vnímajú tváre slovenskej hudobnej scény.

Keď americký raper Macklemore na turné Ed Sheerana v USA z pódia vykríkol „Free Palestine“, pravdepodobne počítal s búrlivou reakciou. Čo však nasledovalo, rezonuje celým hudobným priemyslom.

Tlak na rapera zo strany majiteľov štadiónov a židovských organizácií bol obrovský. V nepríjemnej pozícii sa ocitol aj samotný Ed Sheeran, ktorý Macklemora napokon vyradil z line-upu. Vo svojom stanovisku uviedol, že to nebolo jeho rozhodnutie a zdôraznil, že jeho koncerty majú byť bezpečným miestom pre všetkých, nie politickým fórom.

Je však pódium miestom, kde má znieť len hudba, alebo nesie umelec morálnu povinnosť prehovoriť?

macklemore, ed sheeran
Zdroj: Disney+, Wikipedia

Hľadanie hraníc

Politické gestá na koncertoch nie sú novinkou. Svoje o tom vie Billie Eilish, ktorá v Nashville v roku 2024 označila Donalda Trumpa za predátora nenávidiaceho ženy, čím publikum okamžite rozdelila na dva nezmieriteľné tábory.

 

Ešte väčším extrémom je Kanye West. Jeho antisemitizmus či prirovnávanie Ježiša k Hitlerovi priamo v z pódia viedli k masívnemu rušeniu šou a tvrdej stopke od promóterov. Dnes však Kanye opäť koncertuje, hoci v mnohých európskych krajinách dostáva stopku od úradov či organizátorov.

Kanye West, Billie Eilish
Zdroj: Getty Images/Oliver Contreras – Pool, Billie Eilish/Instagram

Zatiaľ čo jedni vnímajú politický prejav ako odvahu využiť svoj hlas, pre iných ide o neprípustné vnucovanie názorov divákom, ktorí si zaplatili za hudbu, a s hodnotovým postavením umelca sa nemusia zhodovať. Kde presne leží hranica pre slovenskú scénu, sme sa pýtali organizátora festivalu Grape Juraja Podmanického, umelca FVLCRVM a kapely Para.

Má byť pódium apolitickou zónou?

Skupina Para to vníma jasne. Podľa speváka Laskyho bola hudba vždy prirodzeným priestorom na prejavenie politických a ľudsko-právnych postojov.

Lasky však zdôrazňuje, že ak sa na to nejakí umelci necítia, vôbec im to nezazlieva. „No my, ako sa vraví, peniaze a strach - to sme nikdy nemali. Vždy sme sa cítili ako slobodní ľudia s možnosťou podporiť, poprípade skritizovať čokoľvek, čo uznáme za vhodné,“ vysvetľuje prístup kapely.

lasky, para
Zdroj: Instagram/Para

Iný pohľad na vec ponúka hudobník a producent FVLCRVM. Ako hovorí, zdieľanie názorov priamo do davu mu nie je úplne prirodzené. „Pódium nie je dialóg a tým, že som vyrastal v kostole, som na to dosť citlivý. Koncerty a parties sú pre mňa jedny z mála vecí, kde človek môže pred všetkými témami aspoň na chvíľu utiecť.“

„Týmto nesúdim viac aktivisticky angažovaných umelcov, len si myslím, že je úplne v poriadku sa k veciam vyjadrovať aj inde ako na pódiu,“ dodáva FVLCRVM.

FVLCRVM
Zdroj: Matúš Barta

Svoje osobné hranice nachádza aj Juraj Podmanický, a to nielen ako organizátor Grapeu, ale aj ako člen skupiny Billy Barman. „My sa vyjadrujeme vtedy, keď nám niečo vadí, alebo naopak, keď sa nám niečo páči, takže medzi skladbami občas máme krátku speech,“ hovorí. „Máme skladbu Sloboda - pred ňou aspoň pripomenieme, že si ju treba vážiť a že to nie je samozrejmosť. Vlajky nevyvesujeme, ale sú zas kapely, ktoré možno menej hovoria, a radšej niečo ukážu symbolom.“

„Pódium je absolútne vec umelca. Malo by to byť ale viac o hudbe ako o rôznych angažovaných preslovoch,“ uzatvára Juraj Podmanický.

ben cristovao + billy barman
Zdroj: Lousy Auber/se svolením

Kde leží hranica prejavov?

Kým podpora menšín či volanie po mieri sú pomerne bežné, vyjadrovanie sa k zložitej geopolitike či priamo k vojne je často tenký ľad.

Podľa Juraja Podmanického z festivalu Grape má prísť hrubá čiara pre umelca v momente, keď sa končí výmena názorov a začína nabádanie na násilie. „Za organizátora je hranica tam, kde to burcuje dav k niečomu, čo by mohlo vyvolať agresiu. To znamená, že aj keď ich interpret burcuje k tomu, aby kričali nejaké hesla, ktoré by naštvali možno tú druhú stranu - však sú tam ľudia s rôznymi názormi - tak to je cez čiaru.“

„Keby stage manažér potvrdil, že umelec začal na pódiu hajlovať, to je bez debaty, išiel by hneď dole.“ Priznáva však, že pri vyhodnocovaní je to často mimoriadne náročné. „Napríklad môj obľúbený interpret, Damon Albarn z Gorillaz, mal na koncerte odznak s Che Guevarom, čo si myslím, že je úplne scestné, ale pri tom viem, že je to človek, ktorý má správne názory na veci a vôbec na fungovanie sveta.“

juraj podmanicky, grape, festival
Zdroj: Refresher, Instagram/podmo

Kde vidia hranicu umelci?

FVLCRVM hovorí, že zorientovať sa v témach, najmä v tých komplexnejších, je dnes extrémne náročné. „Vojna a ozbrojené konflikty so sebou vždy nesú masívnu propagandu z oboch strán. Pri niektorých je jednoduchšie zaujať postoj, inde je to veľmi zložité. Fungujeme na algoritmoch, a pre neodborníkov ako som ja je ťažké vidieť všetky uhly objektívne.“

„Hoci si myslím, že všeobecne sú muzikanti dosť rozhľadení ľudia, často bojujem s pocitom, či nejde o sebapropagáciu,“ dodáva FVLCRVM.

FVLCRVM
Zdroj: Matúš Barta

Lasky z kapely Para priznáva, že nevie, či existuje téma, ktorú by na pódiu ako skupina neotvorili. „Ak by sme sa na tom zhodli celá kapela, v zásade nemáme problém podporiť čokoľvek. Ale sme šiesti rôzni ľudia. Môžu sa nájsť aj témy, na ktorých sa nezhodneme všetci spoločne.“

Lasky, Para
Zdroj: Instagram/Lasky

Macklemore a Ed Sheeran

Máme však na Slovensku k zahraničnej kauze, v ktorej Macklemore prišiel o obrovské turné za propalestínsky slogan, blízko? Bol to správny krok?

Podľa Laskyho z Pary je vyhodenie Macklemora z line-upu diskutabilné. „Organizátor, respektíve promotér, na to právo má. Či je to morálne správne, je druhá vec. V zásade je to jeho rozhodnutie a ľudia mu za to dajú vysvedčenie. Osobne ale považujem za správny postoj ďalších kapiel, ktoré boli s Macklemoreom solidárne a po jeho vyškrtnutí tam nešli hrať,“ uzatvára.

Lasky
Zdroj: Instagram/Lasky

Juraj Podmanický hovorí, že ako organizátori Grapeu nezakazujú umelcom v podstate nič. „Ani som sa s tým nejak úplne nestretol. Ale za festival Grape môžem jedine povedať, že na každom vstupe do areálu, či už pre návštevníkov, alebo pre kapely, alebo partnerov, je banner, kde je napísané, že u nás je prísne zakázané propagovať akúkoľvek politickú stranu.“

Dodáva, že zmluvne umelcom vyjadrovanie názorov nezakazujú a veria, že bookujú najmä ľudí, ktorí chcú šíriť lásku.

Grape Grape Festival Grape festival Grape festival
Zobrazit galerii
(6)

Nejde o to či, ale ako

Či už ide o svetové turné alebo domáci hudobný festival, domáca scéna sa zhoduje v jednom: kým podpora ľudských práv má zelenú, priama stranícka politika či nabádanie k nenávisti na pódiá rozhodne nepatria.

 

Umenie a hudba však vždy dýchali naraz s aktuálnym stavom v spoločnosti. Dnes už preto zrejme nestojíme pred otázkou, či by mali umelci miešať hudbu s aktivizmom. Otázkou zostáva, akým spôsobom to urobia.

Doporučeno
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky 14. září 2026 v 16:00
Doporučeno
KVÍZ: Poznáš česká města podle náměstí? Málokdo získá plný počet KVÍZ: Poznáš česká města podle náměstí? Málokdo získá plný počet 12. září 2026 v 13:30
Doporučeno
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla 16. září 2026 v 10:14
Doporučil bys článek ostatním?
2
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Getty Images/Kevin Winter, Instagram/@billy_barman, @podmo, @lousyauber, Matúš Barta, Instagram/@para
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Doporučujeme
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
před 2 dny
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Sponzorovaný obsah
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
včera v 10:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Seriálový Harry Potter přinese další velkou změnu. Hudba bude úplně odlišná než ve filmech, říká Hans Zimmer
dnes v 11:23
Bolt a Lucid spojí síly. V Evropě chtějí nasadit 25 tisíc autonomních vozů
včera v 18:15
Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz
včera v 15:15
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
včera v 14:15
Jak si uchovat vzpomínky a zpomalit vnímání času? Tohle doporučuje neurochirurg
před 2 dny
Dvojnice Jennifer Lopez skončila za mřížemi. Jejich podoba tě bude šokovat
před 2 dny
ChatGPT skrývá vlastní chyby. Společnost OpenAI o problému nyní promluvila
před 2 dny
Známe vítěze a vítězky SDGs. Kdo si odnesl ceny udržitelnosti?
před 2 dny
Zemřela bývalá fotbalistka Slovácka. Byla těhotná
před 2 dny
V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Zahraničí Zvířata Spojené státy americké (USA)
Více
Odvedla dceru do školky a pak se po ní slehla zem. Police pátrá po ženě z Prahy, může být v ohrožení života
před 25 minutami
Elektronické hlasování v Moskvě se mělo stát terčem „masivnímu útoku“. Hackeři upozorňují na netransparentní systém
před 2 hodinami
Oktoberfest začíná. Pivo opět zdražilo, za tuplák letos zaplatíš 360 korun
před 3 hodinami
Více z tématu Sport Všechno
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
„Totální bombex!“ David Kratochvíl překonal vlastní světový rekord a stal se popáté mistrem Evropy
12. 9. 2026 13:14
OKTAGON 93 je za dveřmi. Podívej se na fotky z vážení bojovníků
11. 9. 2026 15:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
Brad Pitt se vrací v pokračování World War Z. Kdo se ujme režie?
před hodinou
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
dnes v 11:00
Rodinné překvapení v Kodani: Rihanna a Riot vystoupili na pódiu s A$AP Rockym
Rodinné překvapení v Kodani: Rihanna a Riot vystoupili na pódiu s A$AP Rockym
dnes v 10:36
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
včera v 17:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
Akira je legenda české DJ scény: „Nemám děti a hudbě jsem obětoval zdraví. Dám až 130 setů ročně, moc nespím, ale neměnil bych“
včera v 11:00
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
včera v 14:15
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
před 2 dny
Joaquin Phoenix podle odborníků předvedl nejlepší mužský herecký výkon. V seriálové tvorbě excelovala Hra o trůny
Joaquin Phoenix podle odborníků předvedl nejlepší mužský herecký výkon. V seriálové tvorbě excelovala Hra o trůny
20. 1. 2020 15:21
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
dnes v 11:00
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
před 3 dny
OKTAGON 93 otřásl Brnem. Padly tvrdé knockouty, v hlavním zápase Mågård uškrtil Roušala
OKTAGON 93 otřásl Brnem. Padly tvrdé knockouty, v hlavním zápase Mågård uškrtil Roušala
13. 9. 2026 9:00
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
Tohle jsou nejlepší filmy a seriály o 11. září. Pochopíš díky nim, co se ten den skutečně stalo
11. 9. 2026 13:00
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
před 3 dny
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
30. 8. 2026 13:00
2
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
Refresher Club
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
27. 8. 2026 7:00
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00