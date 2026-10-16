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Bystrík Klčo: Co je důležité pro to, aby umělec nebo umělkyně mohl*a prorazit?
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dnes 16. října 2026 v 19:00
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Ella Petrová

Bystrík Klčo: Co je důležité pro to, aby umělec nebo umělkyně mohl*a prorazit?

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Bystrík Klčo se v Refresher Art rozpovídala o tom, co by měl*a umělec nebo umělkyně dělat, aby uspěl.

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