Dokumenty, dokumenty a... dokumenty! V pátek začíná 30. ročník MFDF Ji.hlava a my ti přinášíme pár tipů, co z letošních novinek rozhodně nevynechat. Festival proběhne od 23. října do 1. listopadu.
Jihlavský festival není jen o edukaci a dokumentu. Tipy Refresheru ti pomůžou zorientovat se v části filmového programu, kterým Ji.hlava zdaleka nekončí. Přinášíme ti tipy na krátké i dlouhé novinky, které rozhodně po zhlédnutí budeš chtít rozebrat.
Nezapomeň se také podívat na naše doporučení ze sekce Filmy, které změnily svět – letošní jedinečnou výroční sekcí Ji.hlavy. Film z našeho seznamu tě zaujal, ale nestíháš ho? Nevěš hlavu! Většina filmů bude po Ji.hlavě držitelstvu akreditací přístupná celé dva týdny po festivalu online!
Znovu Vstaň (2026)
Máme v Česku vlastní Alysu Liu? Observační film Elišky Andršové Cílkové ti pomůže nahlédnout za oponu vrcholového krasobruslení. Centrem filmu nebude gradační cesta za celosvětovým úspěchem, ale pojmenovávání a charakterizace světa Barbory Vránkové, trojnásobné mistryně České republiky v krasobruslení. Ten je plný tlaku, očekávání a orientace na výkon. Dokumentaristka je známá svým citem pro silnou roli zvuku, který v jejích oceňovaných filmech jako byla Nová šichta zintenzivňuje zážitek. Sama o něm hovoří nejen jako o doprovodu obrazu, ale také o cestě k tématům, kterých se filmové médium dotýká.
Sekce: Česká radost, První světla
Projekce: Sobota 24.10. 19:00, úterý 27.10. 22:30, středa 28.10. 19:30
Love Video Letter (2026)
Určitě znáš ten pocit, když chceš svýmu debilnímu ex rozmlátit auto baseballkou. Trio holek v krátkometrážním debutu Karolíny Hovězákové taky, ale místo kompletního zničení volí drobnější a chutnější zásah. Love Video Letter ujíždí místo toxicity na Heleně Vondráčkové a ženský vztek vnímá jako nástroj k budování přátelství pevnějšího, než co může jakýkoliv zm*d rozebrat a zničit. Čeká tě jízda plná hitovek, neustálého píčování a bonding momentů, kdy ti chaotické tažení zachycené roztřesenou ruční kamerou bude připadat jako ten nejlepší feministicko-hororový fever dream.
Sekce: Česká radost
Projekce: pondělí 26.10. 13:00, 30.10. 22:30
Sezení (2025)
Dokumentaristka Sien Versteyhe nabízí intimní anonymizovaný portrét osmnáctileté dívky, která přežila znásilnění a nyní prostřednictvím terapeutických sezení se zkušenými terapeuty hledá cestu ven. Znovuosvojování vlastního života i těla a nabývání sebedůvěry připravuje dívku na střet s realitou v podobě soudního přelíčení, kde musí traumatický paralyzující zážitek z minulosti znovu vyvolat. Symbolicky i fakticky tak nabývá ztraceného hlasu, který může změnit její vyrovnání s minulostí i životy tisíců mladých dívek s podobným osudem.
Sekce: Svědectví
Projekce: pátek 23.10. 20:00, pondělí 26.10.2026, 10:30
Jsou tady (2026)
Laura Poitras se do dokumentaristické historie zapsala intimním aktivistickým portrétem fotografky Nan Goldin i investigativním dokumentem Citizenfour o americkém whistleblowerovi Edwardu Snowdenovi, který získal Oscara. Ji.hlava uvede její film Jsou tady, který vytvořila společně s Rachel Lauren Mueller. Ten využívá hororových konvencí (záběrů z CCTV kamer nebo mobilních telefonů) k vystižení zkušenosti města, kdy vás během rutinní cesty do práce může zadržet maskovaný agent ICE, v lepším případě pouze zkontroluje, v horším už nikdy neuvidíte vaši rodinu nebo vás zastřelí. Poitras využívá svědectví o státním násilí jako portrét solidarity, která obrací sledování proti lidem zneužívajícím moc.
Sekce: Souhvězdí
Projekce: Neděle 25.10.2026, 16:00
NAZA (2026)
Dokumentaristická dvojice Yuval Abraham a Rachel Szor se v dokumentu, který způsobil celosvětový poprask, vydávají na střechy Tel Avivu. Místo panoramatických záběrů točí anonymní výpovědi současných i bývalých členů*ek izraelské armády. Jejich svědectví podávají znepokojivý náhled do systematické masové likvidace palestinských obyvatel, kdy civilní oběti (NAZA = vedlejší škody) hrají nedůležitou roli. Odzbrojující cynismus ve výpovědích vojenských příslušníků poskytuje svědectví o fungování a percepci izraelské společnosti a stírání hranic lidskosti. Film byl oceněn také na festivalu v Benátkách.
Sekce: Zvláštní uvedení
Projekce: Neděle 25.10., 10:30
MUCHA: MRDÁ MI V HLAVĚ (2026)
Nikola Mucha tak, jak ji znáte i neznáte. Pečuje, řve, frustruje a občas už nemůže. Kdo máte Muchu zafixovanou jako českou ikonu feministickou trash a punkovou ikonu zpívající o vztazích, ženském vzteku, failech a jejich (ne)přijetí, může vás překvapit její zákulisní podoba vyčerpané matky, která drzost mění za pochybnosti o kategorizaci rodičovství a konstantním bojem mezi definicí „dobré matky“ a touhou mít čas i prostor pro sebe.
Sekce: Zvláštní uvedení
Projekce: úterý 27.10. 22:30