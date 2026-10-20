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Krasobruslení, NAZA i feministický road-trip. Co nevynechat z letošního programu MFDF Ji.hlava?
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dnes 20. října 2026 v 14:00
Čas čtení 2:34
Timon Láska

Krasobruslení, NAZA i feministický road-trip. Co nevynechat z letošního programu MFDF Ji.hlava?

Krasobruslení, NAZA i feministický road-trip. Co nevynechat z letošního programu MFDF Ji.hlava?
Zdroj: MFDF Jihlava / propagační materiál
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Dokumenty, dokumenty a... dokumenty! V pátek začíná 30. ročník MFDF Ji.hlava a my ti přinášíme pár tipů, co z letošních novinek rozhodně nevynechat. Festival proběhne od 23. října do 1. listopadu.

Jihlavský festival není jen o edukaci a dokumentu. Tipy Refresheru ti pomůžou zorientovat se v části filmového programu, kterým Ji.hlava zdaleka nekončí. Přinášíme ti tipy na krátké i dlouhé novinky, které rozhodně po zhlédnutí budeš chtít rozebrat.

Nezapomeň se také podívat na naše doporučení ze sekce Filmy, které změnily svět – letošní jedinečnou výroční sekcí Ji.hlavy. Film z našeho seznamu tě zaujal, ale nestíháš ho? Nevěš hlavu! Většina filmů bude po Ji.hlavě držitelstvu akreditací přístupná celé dva týdny po festivalu online!

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13 filmů, které změnily svět. Všechny najdeš letos na festivalu Ji.hlava 13 filmů, které změnily svět. Všechny najdeš letos na festivalu Ji.hlava 14. října 2026 v 17:08

Znovu Vstaň (2026)

Máme v Česku vlastní Alysu Liu? Observační film Elišky Andršové Cílkové ti pomůže nahlédnout za oponu vrcholového krasobruslení. Centrem filmu nebude gradační cesta za celosvětovým úspěchem, ale pojmenovávání a charakterizace světa Barbory Vránkové, trojnásobné mistryně České republiky v krasobruslení. Ten je plný tlaku, očekávání a orientace na výkon. Dokumentaristka je známá svým citem pro silnou roli zvuku, který v jejích oceňovaných filmech jako byla Nová šichta zintenzivňuje zážitek. Sama o něm hovoří nejen jako o doprovodu obrazu, ale také o cestě k tématům, kterých se filmové médium dotýká.

Režie: Eliška Andršová Cílková
Sekce: Česká radost, První světla
Projekce: Sobota 24.10. 19:00, úterý 27.10. 22:30, středa 28.10. 19:30
Znovu vstaň, krasobruslení, MFDF Ji.hlava
Když tě definuje výkon a výsledky... Zdroj: MFDF Jihlava / propagační materiál

Love Video Letter (2026)

Určitě znáš ten pocit, když chceš svýmu debilnímu ex rozmlátit auto baseballkou. Trio holek v krátkometrážním debutu Karolíny Hovězákové taky, ale místo kompletního zničení volí drobnější a chutnější zásah. Love Video Letter ujíždí místo toxicity na Heleně Vondráčkové a ženský vztek vnímá jako nástroj k budování přátelství pevnějšího, než co může jakýkoliv zm*d rozebrat a zničit. Čeká tě jízda plná hitovek, neustálého píčování a bonding momentů, kdy ti chaotické tažení zachycené roztřesenou ruční kamerou bude připadat jako ten nejlepší feministicko-hororový fever dream.

Režie: Karolína Hovězáková
Sekce: Česká radost
Projekce: pondělí 26.10. 13:00, 30.10. 22:30
Love video letter, MFDF Ji.hlava
Love video letter tě vezme do pálavského fever dreamu Zdroj: MFDF Jihlava / propagační materiál

Sezení (2025)

Dokumentaristka Sien Versteyhe nabízí intimní anonymizovaný portrét osmnáctileté dívky, která přežila znásilnění a nyní prostřednictvím terapeutických sezení se zkušenými terapeuty hledá cestu ven. Znovuosvojování vlastního života i těla a nabývání sebedůvěry připravuje dívku na střet s realitou v podobě soudního přelíčení, kde musí traumatický paralyzující zážitek z minulosti znovu vyvolat. Symbolicky i fakticky tak nabývá ztraceného hlasu, který může změnit její vyrovnání s minulostí i životy tisíců mladých dívek s podobným osudem.

Režie: Sien Versteyhe
Sekce: Svědectví
Projekce: pátek 23.10. 20:00, pondělí 26.10.2026, 10:30
Sezení, MFDF Ji.hlava, dokument
Sezení si odbyde premiéru v sekci Svědectví Zdroj: MFDF Jihlava / propagační materiál

Jsou tady (2026)

Laura Poitras se do dokumentaristické historie zapsala intimním aktivistickým portrétem fotografky Nan Goldin i investigativním dokumentem Citizenfour o americkém whistleblowerovi Edwardu Snowdenovi, který získal Oscara. Ji.hlava uvede její film Jsou tady, který vytvořila společně s Rachel Lauren Mueller. Ten využívá hororových konvencí (záběrů z CCTV kamer nebo mobilních telefonů) k vystižení zkušenosti města, kdy vás během rutinní cesty do práce může zadržet maskovaný agent ICE, v lepším případě pouze zkontroluje, v horším už nikdy neuvidíte vaši rodinu nebo vás zastřelí. Poitras využívá svědectví o státním násilí jako portrét solidarity, která obrací sledování proti lidem zneužívajícím moc.

Režie: Laura Poitras, R.L. Mueller
Sekce: Souhvězdí
Projekce: Neděle 25.10.2026, 16:00
Laura Poitras, ICE, MFDF Ji.hlava
Skrývání identit protagonistů a protagonistek zpřítomňuje rizika natáčení i samotné občanské neposlušnosti Zdroj: MFDF Jihlava / propagační materiál

NAZA (2026)

Dokumentaristická dvojice Yuval Abraham a Rachel Szor se v dokumentu, který způsobil celosvětový poprask, vydávají na střechy Tel Avivu. Místo panoramatických záběrů točí anonymní výpovědi současných i bývalých členů*ek izraelské armády. Jejich svědectví podávají znepokojivý náhled do systematické masové likvidace palestinských obyvatel, kdy civilní oběti (NAZA = vedlejší škody) hrají nedůležitou roli. Odzbrojující cynismus ve výpovědích vojenských příslušníků poskytuje svědectví o fungování a percepci izraelské společnosti a stírání hranic lidskosti. Film byl oceněn také na festivalu v Benátkách.

Režie: Yuval Abraham, Rachel Szor
Sekce: Zvláštní uvedení
Projekce: Neděle 25.10., 10:30

MUCHA: MRDÁ MI V HLAVĚ (2026)

Nikola Mucha tak, jak ji znáte i neznáte. Pečuje, řve, frustruje a občas už nemůže. Kdo máte Muchu zafixovanou jako českou ikonu feministickou trash a punkovou ikonu zpívající o vztazích, ženském vzteku, failech a jejich (ne)přijetí, může vás překvapit její zákulisní podoba vyčerpané matky, která drzost mění za pochybnosti o kategorizaci rodičovství a konstantním bojem mezi definicí „dobré matky“ a touhou mít čas i prostor pro sebe.

Režie: Markéta Sehnalová
Sekce: Zvláštní uvedení
Projekce: úterý 27.10. 22:30
Mucha, Nikola Mucha, MFDF Ji.hlava
Nikola Mucha, jak ji (ne)znáš Zdroj: MFDF Jihlava / propagační materiál
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Náhledový obrázek: MFDF Jihlava / propagační materiál
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