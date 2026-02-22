Spoločnosť tvrdí, že je to len koncept.
Ty zomrieš, no tvoj profil na sociálnej sieti bude za teba naďalej uverejňovať príspevky. Nie je to príbeh zo seriálu Black Mirror, ale nový AI patent spoločnosti Meta, informuje Business Insider.
Spoločnosť získala koncom decembra patent, ktorý opisuje, ako môže rozsiahly jazykový model (LLM) „simulovať“ aktivitu osoby na sociálnych sieťach, napríklad tým, že reaguje na obsah uverejnený skutočnými ľuďmi.
„Jazykový model sa môže použiť na simuláciu používateľa, keď nie je v systéme sociálnych sietí prítomný, napríklad keď si používateľ dáva dlhšiu prestávku alebo ak je zosnulý,“ uvádza sa v patente, ktorého autorom je vedúci technologického oddelenia Meta, Andrew Bosworth.
V patente sa tiež píše, že sociálne siete prijímajú jazykový model, ktorý pretrénujú pomocou údajov špecifických pre konkrétneho používateľa na základe jeho interakcií. Následne tento bot môže generovať odpovede v mene používateľa a reagovať na obsah.