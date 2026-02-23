Na nedělních BAFTA Film Awards došlo k incidentu.
Během předávání cen BAFTA Awards v Londýně byly z publika slyšet sprosté a rasistické výrazy. Pocházely od Johna Davidsona, žijícího s Tourettovým syndromem, který měl během večera několik verbálních tiků. Jde o skotského aktivistu za povědomí o Tourettově syndromu, jehož život je hlavním tématem filmu I Swear.
„Drž hubu,“ zaznělo během úvodního projevu předsedkyně BAFTA Sary Putt. Další výkřik „Jdi do pr**le“ se ozval ve chvíli, kdy režiséři filmu Boong, oceněného cenou za nejlepší dětský a rodinný film, přebírali svou cenu.
Pravděpodobně nejproblematičtější moment byla rasistická slova zaměřená na herce Michaela B. Jordana a Delroye Linda, kteří se v daném momentu nacházeli na pódiu.
„Možná jste si všimli, že v pozadí zaznívají vulgární výrazy. To může být součástí projevů Tourettova syndromu u některých lidí, protože film se zabývá právě touto zkušeností. Děkujeme za pochopení a za pomoc při vytváření prostředí, které je respektující pro všechny,“ uvedl Alan Cumming, který událost moderoval.
„Tourettův syndrom je postižení a tiky, které jste dnes večer slyšeli, jsou mimovolné, což znamená, že osoba trpící Tourettovým syndromem nemá kontrolu nad svým jazykem. Omlouváme se, pokud jste se dnes večer cítili uraženi,“ dodal.