Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 25. února 2026 v 16:00
Čas čtení 6:32

Resident Evil Requiem – Headshot, horor a Leon v najlepšej Rambo forme. Akčná hororovka tento rok možno porazí aj GTA VI

Resident Evil Requiem – Headshot, horor a Leon v najlepšej Rambo forme. Akčná hororovka tento rok možno porazí aj GTA VI
Zdroj: Capcom
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Leon S. Kennedy sa vracia ako neohrozený hrdina, ktorý skosí stovky zombíkov. Najnovší Resident Evil je opäť kandidátom na hru roka, a to sme ešte len vo februári.

Do slávneho mesta Raccoon City, odkiaľ sa rozšírila zombie nákaza vo svete Resident Evil, sa hráči v tomto tisícročí nepozreli. To sa však mení s Resident Evil Requiem, v rámci hlavnej série deviatou časťou úspešnej hororovo-akčnej série.

Do mesta spustošeného zombie nákazou a bombami sa vracia aj Leon S. Kennedy, tvár série a protagonista Resident Evil 2, 4 a 6. Pre Leona to bude náročný návrat, keďže si celý život vyčíta, že v osudné dni nedokázal v Raccoon City zachrániť viac ľudí. Keď sa do mesta vráti, niečo ho tam však prekvapí. Čo to bude, sa dozvieš v hre, pretože vývojári zo štúdia Capcom zakázali novinárom o druhej polovici hry napísať viac.

Aj o tomto je Resident Evil

Príbeh naberie niekoľko prekvapivých otočiek, ale vo všeobecnosti nie je oproti iným častiam až taký výnimočný. Je to tradičný, chaotický príbeh s nelogickými rozhodnutiami postáv a mnohými nevyriešenými dejovými záhadami. V tomto prípade je to ale obzvlášť citeľné, keďže tvorcovia neodpovedajú ani na viacero významných otázok, ktoré položili v priebehu hry. Zaujímavý na ňom je návrat do Raccoon City a uzatvorenie niektorých dejových liniek s organizáciou Umbrella, ktorá stojí za vytvorením zombie T-Vírusu.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Málokto však Resident Evil hrá pre prepracovaný príbeh. Najdôležitejšia je hrateľnosť a ideálne skĺbenie hororu a akcie. Po fantastických predošlých hrách v sérii tak nikoho neprekvapí, že aj tu sa to Capcomu podarilo na výbornú.

 

Je neuveriteľné, ako dokážu takmer každý rok vydávať novú časť Resident Evil a takmer každá je fantastická. Pre porovnanie, od roku 2018, keď Rockstar Games vydalo svoju zatiaľ poslednú hru Red Dead Redemption, stihol Capcom vydať päť vynikajúcich Resident Evil hier (Village, remaky 2, 3, 4 a Requiem).

Aj nový Requiem ponúka dostatočné množstvo noviniek, aby jednak prilákal nových hráčov, ale zároveň prekvapil dlhoročných fanúšikov série. Hra je rozdelená medzi akčné a hororové pasáže. Tie akčné ovláda Leon, zatiaľ čo poriadny horor zažijete v koži agentky FBI Grace Ashcroft. Tá sa vydáva riešiť záhadu tajomnej infekcie zabíjajúcej ľudí, ktorí prežili udalosti v Raccoon City pred 30 rokmi.

Resident Evil
Zdroj: Capcom

Nováčik menom Grace a fantastická hororová atmosféra

Grace sa dostáva na špeciálnu kliniku, kde čelí zmutovaným ľuďom, zombíkom a iným príšerám. Capcom ponúka možnosť prepínať pri oboch postavách medzi pohľadmi. Pri hraní za Grace je zaujímavejší práve pohľad z prvej osoby, ktorý umocňuje hororovú atmosféru.

Grace je v sérii nováčik a nemá skúsenosti s bojovaním s príšerami, takže jej sekcie sú napínavejšie a náročnejšie. Hráč musí občas zvoliť ústup, skrývanie, stealth a obchádzanie zombíkov, pretože nemusí mať dostatočne veľa nábojov.

Zaujímavou novinkou je, že po najnovšom zombíkovskom víruse si ľudia ponechávajú niektoré svoje črty. Jeden zombík tak napríklad neustále vypína svetlá, zatiaľ čo druhá, ktorá sa živila ako upratovačka, dookola drhne krvavú podlahu. Takéto veci sa dajú využiť najmä ako taktika v stealthe.

Grace okrem neškodných útokov nožom nedokáže ani bojovať na blízko a ani sa uhýbať. Postupne získava viac možností, ako nepriateľov zničiť, ale nikdy sa z nej nestane Rambo. Niektorým hráčom to nemusí vyhovovať, ale je to čistokrvný survival horor zážitok, ktorý sa ešte znásobí v Insanity móde (o tom neskôr).

Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem
Zobrazit galerii
(14)

Hrateľnostné novinky

Veľkou novinkou je odoberanie krvi zombíkom. Tá ostáva na zemi po súboji a Grace vďaka nej dokáže vytvárať užitočné predmety na obranu aj útok. Ako to však už v Resident Evil hrách býva, najprv to treba odomknúť v sejfe, ktorého heslo nájdeš po súboji s mini bossom po tom, čo si odomkneš dvere skrytým kľúčom.

 

Je to klasická survival horor formulka, ktorú tvorcovia týchto hier dokonale ovládajú. V prvej polovici hry tak budeš na klinike behať hore-dole v snahe nájsť všetky predmety a tajomstvá. Tvorcovia trochu ubrali dôraz z puzzle a hádaniek, ktoré sú tentokrát priamočiare a je ich menej, ale veľmi to nevadí.

Špeciálny agent Leon S. Kennedy

Na druhej strane je Leon, pri ktorom už režim Rambo zaručene nastúpi. Leon má od začiatku k dispozícii širší arzenál zbraní a je veľmi efektívny v boji na blízko. Zombíkov na rozdiel od Grace dokáže zabíjať aj odzadu potichu (Grace na to potrebuje špeciálnu injekciu), a to vďaka sekere, ktorá nahrádza dýku z Resident Evil 4.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Tá otvára nové možnosti v súbojoch, pretože si ju môžeš kedykoľvek nabrúsiť a nikdy sa tak nezničí. Dokáže odrážať väčšinu útokov a slúži aj na brutálne likvidácie potácajúcich sa zombíkov. Animácie sa pritom menia na základe toho, z akého uhlu na nepriateľa zaútočíš.

 

Leon má od začiatku veľký inventár, na rozdiel od Grace, ktorá musí postupne hľadať jeho rozšírenia, aby so sebou mohla niesť viac predmetov a nábojov. S každou ďalšou časťou za Leona sa z neho stáva čoraz neohrozenejší hrdina, ktorého nezastavia ani obrovské príšery. Niekoľkým takým čelí najmä v druhej časti hry zasadenej do Raccoon City.

Leon si môže vylepšovať zbrane a nakupovať náboje, no tvorcovia to vyvážili väčším počtom zombíkov. Keďže sú v Raccoon City takmer na každom kroku, nebude to nič jednoduché. Sekcie v tomto meste sú rozsiahle a aj keď nejde o úplne otvorený svet, tešiť sa môžeš na prepojené časti mesta a návrat do legendárnej lokácie – policajnej stanici z dvojky.

V hre sa nájdu aj nejaké ďalšie miesta či mini lokácie, ale väčšinu času budeš tráviť v klinike s Grace a v meste s Leonom. Hranie za Grace zosobňovalo perfektný balans medzi akciou a survival hororom, keď sa do popredia dostávala atmosféra a napínavý dizajn úzkych chodieb. Komplexnosť súbojového systému ale rozkvitla až v Leonových sekciách.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Leon je obratný, rýchly, silný a má špecifické animácie, ktoré zo súbojov robia pastvu pre oči. Jeho ovládanie je intuitívne, veľmi plynulé a najmä zábavné. Hranie za Leona znamená oprieť sa do hordy nepriateľov, odrážať útoky, ktoré iné postavy zabijú, a cítiť sa pritom cool.

 

Okrem Leona si užiješ ešte jednu postavu z predošlých hier, ale tvorcovia sa z nejakého dôvodu rozhodli ignorovať tie ostatné. Pôsobí to neprirodzene, keďže s Raccoon City sú spojené takmer všetky hlavné postavy v sérii. Problémom je, že Leon a ďalšia postava ich ani nespomenú, hoci spolu prežili peklo v úplne identických lokáciách, v akých sa v novej hre nachádzajú.

Pôsobí to ako situácia z marvelovského sveta, kde nejaký hrdina čelí hrozbe zničenia vesmíru či celého mesta, ale žiadny iný hrdina mu nepríde na pomoc, pretože to je sólo film a nie tímovka Avengers.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Pestré lokácie a dizajn levelov

Klinika Rhodes Hill je vyšperkovaná do dokonalosti. Sú tu úzke koridory, haly, tajné miestnosti, komnaty či tajné podzemné miestnosti so skrytými hrozbami. Je tu priestor na stealth, objavovanie tajomstiev, súboje a množstvo hororových momentov, ktoré ti naženú husiu kožu.

 

Veľmi sa podaril aj dizajn a rozloženie levelov v spustošenom Raccoon City. Vďaka post-apo vzhľadu je to skôr celkom nová lokácia než recyklácia tej starej. Hra sa tu výrazne zmení, a to nielen prostredím a hrateľnosťou, ale naberie aj dejový spád a zrýchli tempo. Neskôr však nastúpi aj niekoľko nudnejších a pomalých sekcií.

Resident Evil Requiem je séria, ktorá sa pýši svojou znovuhrateľnosťou a Requiem nie je žiadnou výnimkou.

Nie je tu však tradičné New Game Plus. Na miesto toho je tu Insanity mód obmieňajúci hru natoľko, že som si myslel, že je zabugovaná. Hneď zo začiatku ťa totiž prekvapí iné rozmiestnenie zombíkov a predmetov (vrátane zbraní, ktoré istý čas ani neuvidíš), podstatne zvýšená náročnosť (niekedy na zombíka nestačí ani šesť rán do hlavy) a oveľa menej zásob. Insanity je mód pre skutočných a skúsených fanúšikov survival hororu, pri ktorom sa zapotíš.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

PS5 Pro na maximum, krásny vizuál a takmer bezchybný technický stav

Zapotíš sa aj pri krásnych 3D modeloch zombíkov a postáv. Tie sú zatiaľ najdetailnejšie v celej sérii a najviac si to užiješ na PC či PS5 Pro. My sme recenzovali na aktuálne najsilnejšej konzole na trhu. PS5 Pro ponúka dva grafické režimy. Quality režim ti dodá 4K 60fps, zatiaľ čo Performance mód atakuje pri 4K obraze viac ako 90fps, ale bez ray-tracingu.

 

Z vizuálneho hľadiska ide o vysoký štandard zameraný najmä na nasvietenie a detailné textúry. Počas recenzovania sme sa potýkali s dvomi technickými chybami. V prvom prípade nešiel zvuk pri replikách postavy, ktorá cez vysielačku komunikovala s Leonom a v druhom prípade sú pažby niektorých zbraní natiahnuté na viac ako meter. Sú to chyby, ktoré možno v deň vydania už ani nebudú prítomné a neuberajú z inak bezchybného technického stavu titulu.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Pár negatív, ktoré hre nedovolia odniesť si plný počet bodov

Isté ďalšie nedostatky sa tu však nájdu. Hre chýba niekoľko zbraní navyše, už spomínané legendárne postavy zo série, ale aj obyčajné NPC, a teda nehrateľné, vedľajšie postavy. Okrem podarených záporákov a prológu, keď sa Grace a Leon pohybujú na ulici v meste, tu okrem pársekundového rozhovoru s jednou postavou nestretneš takmer žiadnu inú živú dušu.

 

Jemným sklamaním je aj tretia, zatiaľ neodhalená lokácia, ktorá je v rámci série už repetitívna a tvorcovia s ňou nedokázali vymyslieť nič nové, takže by ju mohli vystrihnúť z ktoréhokoľvek predošlého dielu a rozdiel by si si nevšimol.

Obsah, ktorý v hre je, je takmer dokonalý. Hru z desiatkového hodnotenia skôr ťahajú veci, ktoré by sme si želali, aby boli jej súčasťou, a teda viac zbraní, viac postáv, možno ešte zaujímavá lokácia navyše a ideálne aj pre sériu obľúbený mód Mercenaries. Šepká sa, že ešte tento rok vyjde nejaké DLC, tak snáď to bude niečo sýtejšie.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Resident Evil Requiem je hra, ktorá sa hrá úžasne, ktorá úžasne vyzerá a ktorá robí všetko to, čo od nej chceme, na výbornú. Ponúka záživný a adrenalínový stret akcie a hororu, keď ťa v jednej chvíli nechá v napätí tápať v tme v uličke s príšerami a v ďalšej ťa nechá vybuchovať im hlavy brokovnicami.

 

Titul má postačujúci príbeh, ktorý je v rámci série štandardnej kvality a brilantne nadizajnované herné prostredia, ktoré potešia najmä fanúšikov série. Ak si sledoval trailery, videl si stále len máličko, pretože jej prejdenie ti pri dôkladnom skúmaní okolia zaberie viac ako 12 hodín. Requiem je absolútna povinnosť a počin, ktorý s GTA VI, Saros a inými titulmi nepochybne zabojuje o ocenenia hra roka. 9.5/10

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 2 dny
Storky
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Lifestyle news
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
před 44 minutami
„Lidé je sledují jako postavy v seriálu.“ Účastníci reality shows podle průzkumu rychle ztrácejí dosahy, prosadí se jen někteří
před 2 hodinami
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
včera v 17:42
Softwarový inženýr začal omylem ovládat sedm tisíc robotických vysavačů. Viděl do cizích domácností
včera v 16:59
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
včera v 15:51
VIDEO: Klasika od Jane Austen ožívá v nové adaptaci Netflixu. Podívej se na první teaser na Pýchu a předsudek
včera v 13:46
VIDEO: GTA po turecku. Muž vykradl zlatnictví, sedl na osla a ujel na něm
včera v 12:06
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
včera v 10:00
Pragueshorts nabídne filmy, které ohromily i v zahraničí. Zajdi třeba na rapovou pohádku s Lucianou Tomášovou
včera v 08:12
Zpravodajství
Donald Trump Válka na Ukrajině Rusko Ukrajina
Více
Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo také nejvyšší stupeň pohotovosti
před hodinou
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
před 2 hodinami
VIDEO: Hrozivé záběry z Prahy ukazují střet tramvají s chodci. Mají sloužit k osvětě cestujících
včera v 16:51

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se mohou skutečně stát
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se mohou skutečně stát
před 14 minutami
I když někdo může mít videohry za ztrátu času, je to obvykle dáno tím, že tenhle báječný svět dostatečně nezná. Ochuzuje se tím ale o skvělé příběhy nebo nezapomenutelné situace s přáteli, a to je přitom stále jen špička ledovce toho, co videohry přináší.
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
před 42 minutami
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
včera v 19:00
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
včera v 17:42
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
včera v 07:00
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 2 dny
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
před 3 dny
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 4 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
Refresher Club
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 4 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse