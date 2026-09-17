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Vyšetrovateľka paranormálnych javov nám v rozhovore prezradila, aké pocity v nej dom vzbudzoval, čo nevysvetliteľné sa jej počas jeho návštevy stalo, ale i to, koľko za tento zážitok zaplatila.
Aneta navštívila miesto činu jednej z najväčších kriminálnych záhad americkej histórie. So svojou sestrou a kamarátom strávila noc v takmer dvestoročnom dome v mestečku Fall River v štáte Massachusetts, ktorý preslávili krvavé vraždy z roku 1892.
Neznámy páchateľ tu sekerou brutálne zmasakroval Andrewa Bordena a jeho manželku Abby. Hlavnou podozrivou sa nakoniec stala práve Andrewova dcéra Lizzie. Hoci ju porota pred súdom zbavila viny, mnohí ľudia sú dodnes presvedčení, že zločin nemohol spáchať nikto iný. Pre množstvo nezodpovedaných otázok sa z dvojnásobnej vraždy stala popkultúrna legenda.
- Koľko Aneta zaplatila za noc v dome a či v ňom boli sami.
- Či sa tam nachádzal pôvodný nábytok a vybavenie.
- Aké pocity z miesta mala a čo nevysvetliteľné sa jej tam stalo.
- Či podľa Anety skutočne spáchala vraždy Lizzie Borden.
- V akom stave bol hrob údajnej vrahyne, ktorý Aneta navštívila.
- Prečo je podľa youtuberky nesprávne prirovnávať Lizzie Borden k Dahmerovi.
Ľudia, ktorí dom navštívili, tvrdia, že v ňom straší. Aneta nám v rozhovore prezradila, aké pocity v nej ikonické sídlo hrôzy vzbudzovalo, koľko za tento mrazivý zážitok zaplatila, ale aj to, či sa im počas pobytu stalo niečo nevysvetliteľné.
„Najsilnejší moment prišiel, keď sme sa snažili od duší zistiť, kto spáchal vraždy. Na okraj skrinky som nastražila penovú kocku, ktorá sama od seba spadla. Nikdy predtým sa mi nič podobné nestalo. Keď som neskôr búchala do skrinky, aby som ju zhodila, kocka už nespadla,“ spomína Aneta.
Youtuberka a vyšetrovateľka paranormálnych javov nám tiež vysvetlila, aké rôzne podivnosti prípad Lizzie Borden sprevádzali a prečo má strach, že ju tvorcovia pripravovaného seriálu Monsters vykreslia inak, než v skutočnosti bola:
„Bojím sa, že z nej urobia vypočítavú šialenkyňu, podobne ako predtým z Dahmera. Keď týchto dvoch ľudí porovnám, Lizzie mi nepríde takto vypočítavá ani narušená – skôr mám pocit, že jednoducho nevidela inú cestu von zo svojej situácie.“
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Kedy si bola v dome Lizzie Borden a kde presne sa nachádza?
Boli sme tam ešte v roku 2024. V podstate išlo o tú istú cestu, v rámci ktorej sme so sestrou a s naším kamarátom Portym navštívili aj The Conjuring House. Dom sa nachádza v mestečku Fall River v štáte Massachusetts.
Bolo ťažké sa tam dostať? Koľko dopredu si si to bookovala?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko Aneta zaplatila za noc v dome a či v ňom boli sami.
- Či sa tam nachádzal pôvodný nábytok a vybavenie.
- Aké pocity z miesta mala a čo nevysvetliteľné sa jej tam stalo.
- Či podľa Anety skutočne spáchala vraždy Lizzie Borden.
- V akom stave bol hrob údajnej vrahyne, ktorý Aneta navštívila.
- Prečo je podľa youtuberky nesprávne prirovnávať Lizzie Borden k Dahmerovi.
Bookovali sme si to ešte na konci novembra alebo začiatkom decembra, teda zhruba tri až štyri mesiace vopred. Ide o tzv. „bed and breakfast“ ubytovanie a môžeš si tam prenajať buď izbu, alebo celý objekt.
Pôvodne sme plánovali zabookovať celý dom, lenže v tom prípade musíš zaplatiť za každú izbu zvlášť a finančne sa to vôbec nevyplatilo. Bolo by to ešte drahšie ako dom z The Conjuring – vychádzalo to niečo málo cez 30-tisíc českých korún (približne 1 200 eur, pozn. red.). Keď sme si zarezervovali izby len pre nás troch, vyšlo nás to približne 13-tisíc korún (približne 550 eur, pozn. red.).
Koľko izieb ste si teda nakoniec prenajali? Apartmán s dvoma izbami.
Pripadalo mi to, akoby som vstúpila do inej doby. Všade bol pôvodný nábytok, pôvodné tapety.
Boli ste tam sami?
Nie. Bolo nás tam viac hostí naraz. Presný počet neviem, pretože sme sa so všetkými nestretli, ale raz k nám do apartmánu omylom vošli dvaja chlapci. Ďalší traja boli vo vedľajšej izbe, v ktorej zavraždili Abby. Na poschodí nad nami sa ubytovalo tiež viacero hostí, ale koľko ich bolo, to netuším.
Lizzie Borden House je oveľa dostupnejší než napríklad The Conjuring House, ktorý navštevujú prevažne len vyšetrovatelia paranormálnych javov. Pravidelne sa tu ubytovávajú aj bežní hostia, ktorí chcú nasať atmosféru domu a prespať v ňom.
Funguje dom len ako ubytovanie, alebo z neho spravili aj múzeum?
Robia v ňom aj prehliadky. Cez deň – približne do piatej hodiny poobede – chodia po dome návštevníci a počúvajú výklad o jeho histórii. Potom je check-in a na miesto prichádzajú ľudia, ktorí si ho zajednali ako ubytovanie na noc. Spomínam si, že hneď ráno – krátko po tom, ako sme sa zobudili, do domu nabehli upratovačky a pripravovali ho na prehliadky. Majitelia to tu využívajú naplno.
Aké si mala z domu pocity, keď si tam vstúpila prvýkrát?
Úžasné. Vždy som mala rada viktoriánske domy z filmov a toto bol vlastne prvý, v ktorom som bola. Aj napriek tomu, čo sa tam kedysi stalo, som v ňom cítila príjemnú energiu. Sestra to napríklad až tak pozitívne nevnímala, ale ja som bola nadšená.
Pripadalo mi to, akoby som vstúpila do inej doby. Všade bol pôvodný nábytok, pôvodné tapety. Skutočne som mala pocit, že som prešla časovou kapsulou niekam úplne inam.
Takže hovoríš, že v dome zostalo pôvodné vybavenie a nábytok rodiny Bordenovcov? Vyzeralo to tak. Dom pôsobí ako nedotknutý – možno ho premaľovali, pôvodne mal pravdepodobne inú farbu, ale snažia sa ho čo najviac zachovať v pôvodnom stave. Jediné, čo bolo zjavne moderné, bol kávovar v kuchyni, inak tam boli staré kachle, pôvodné obrazy, komody aj skrinky. Malo to naozaj ten dobový vibe.
Mali ste možnosť pohybovať sa po celom dome, alebo len po dvoch izbách, ktoré ste si prenajali?
Po celom dome, aj keď my sme väčšinu času strávili v našich dvoch izbách. Spomínam si, že keď som robila rezerváciu, boli vedľajšie miestnosti označené ako obsadené. Nakoniec tam však nikto nebol a tak sme si tieto izby prepojili s tými našimi.
Lizzie Borden House je špecifický tým, že nemá takmer žiadne chodby. Nachádza sa v ňom približne 20 izieb, pričom priamo z izieb prechádzaš do ďalších miestností.
Nespomínala si náhodou vo videu, že ste nemohli ísť do pivnice?
To je pravda, na to som úplne zabudla. Pôvodne som chcela zabookovať práve pivnicu, pretože je tam údajne najsilnejšia paranormálna aktivita. Nakoniec som si to však rozmyslela, pretože tam nie je kúpeľňa ani postele a museli by sme spať na zemi v spacákoch, čo sa mi úprimne veľmi nechcelo. Radšej sme si teda zarezervovali normálne izby.
Ale áno, v pivnici sme vôbec neboli. Po zvyšku domu sme sa však mohli voľne pohybovať.
Vieš mi opísať stručnú históriu domu?
Ak sa nemýlim, dom pochádza z roku 1845 a je známy hlavne kvôli Lizzie Borden a vraždám, ktoré sa tam odohrali – jej otca Andrewa a nevlastnú matku Abby neznámy páchateľ zavraždil sekerou. Nakoniec z vrážd obvinili Lizzie, ktorá sa neskôr postavila aj pred súd, no nikdy ju neusvedčili.
Hoci mnohí ľudia špekulovali, že sa na vražde mohla podieľať aj ich slúžka Maggie, nikdy nikoho iného okrem Lizzie oficiálne neobvinili. Dodnes ide o jednu z najväčších nevyriešených kriminálnych záhad v Amerike.
Inak to bol bežný rodinný dom, len o niečo krajšie zariadený, keďže išlo o bohatšiu rodinu.
Kto v dome zomrel?
Okrem Andrewa a Abby v dome údajne zomrela ešte Eliza Borden a jej dve deti. Išlo o ich príbuznú, ktorá v dome bývala pred nimi. Bohužiaľ, na meno si už nespomeniem. Podľa urbánnych legiend údajne utopila svoje deti v pivnici a potom si vzala život.
Niektorí miestni si mysleli, že Lizzie po nej mohla zdediť nejakú psychickú poruchu, ktorá ju podnietila k vražde rodičov.
Veľa ľudí v meste ňou pohŕdalo, deti chodievali okolo domu a spievali si o nej známu riekanku.
Návštevníci domu hovoria, že v ňom straší. Myslíš si, že toto strašenie súvisí s vraždami? Ľudia si logicky spájajú paranormálnu aktivitu v dome s vraždou Andrewa a Abby. Z toho, čo som si naštudovala a zažila na vlastnej koži, si myslím, že duch Andrewa sa v dome zjavuje dosť často, pri Abby si však až taká istá nie som.
Určite sa v dome vyskytujú aj nejaké detské duše. Či skutočne ide o duše detí, ktoré sa v dome utopili, však s istotou povedať neviem.
A čo Lizzie a slúžka Maggie?
Pri Lizzie si nie som istá, či tam vôbec je – neskôr sa totiž presťahovala do iného domu, takže si myslím, že jej duša je skôr tam. Maggie sa, naopak, zjavuje pomerne často a mám pocit, že sa snaží obhájiť svoje meno a povedať, ako sa vraždy v skutočnosti odohrali.
Niektorí vyšetrovatelia hovoria aj o ďalšej, zlovestnejšej entite. Predpokladajú, že sa v dome vytvoril akýsi portál. Miesta, na ktorých sa stali tragédie, totiž priťahujú ďalšie energie.
Zažili ste v dome niečo paranormálne aj vy?
Nepochybne. Paranormálnu aktivitu zachytila predovšetkým naša kamera. Na zázname sme počuli kroky, ktoré sme však pri filmovaní vôbec nepočuli. Presne v tom čase sa z mobilnej aplikácie na komunikáciu s duchmi ozvalo: „Chodím okolo vás.“ Okrem toho sme tiež zaznamenali niekoľko hlasov.
Najsilnejší moment prišiel, keď sme sa snažili od duší zistiť, kto spáchal vraždy. Na okraj skrinky som nastražila penovú kocku, ktorá sama od seba spadla. Nikdy predtým sa mi nič podobné nestalo, takže som ani veľmi neverila, že sa entity dokážu prejaviť takouto formou fyzickej aktivity. Keď som neskôr búchala do skrinky, aby som ju zhodila, kocka už nespadla. Pôsobilo to na mňa, akoby tam bol s nami niekto, kto sa nám najprv pokúsil odpovedať, no nahnevalo ho, že sa snažíme zistiť, kto za vraždami stojí, a tak zhodil kocku.
Nechcem s istotou tvrdiť, že ich naozaj spáchala. Pokiaľ áno, určite by to neurobila sama.
Vrátil by som sa ešte k tým krokom, ktoré ste počuli. Nemohli ste počuť iba iných návštevníkov, keďže ich bol plný dom?
Raz sme v druhej izbe počuli kroky, ktoré jednoznačne prichádzali zhora – vtedy sme si povedali, že tam asi niekto behá po schodoch a nijako sme na to neupozorňovali. Zvuk, ktorý zachytila kamera, znel ako priamo z miestnosti, v ktorej sme sa nachádzali, no napriek tomu sme ho naživo nepočuli. Práve preto sme to vyhodnotili ako paranormálnu aktivitu.
Spomínala si, že sa Lizzy neskôr odsťahovala. Prečo, a kam?
Logicky asi chcela od toho všetkého utiecť, hoci prekvapivo zostala v tom istom meste – presťahovala sa len asi o míľu ďalej, do domu Maplecroft, kde chvíľu bývala so sestrou Emmou. Neskôr sa pohádali a prestali sa baviť, tak sa Emma odsťahovala. Myslím si, že Lizzie v pôvodnom dome nikdy nechcela žiť – jednak pre to, čo sa tam stalo, ale i preto, že nikdy nemala dobrý vzťah s otcom ani s nevlastnou matkou.
Zaráža ma však hlavne to, že sa presťahovala iba o kúsok ďalej. Veľa ľudí v meste ňou pohŕdalo, deti chodievali okolo domu a spievali si o nej známu riekanku. Po smrti rodičov dostala slobodu, po ktorej túžila, otázkou však zostáva, či jej to stálo za to.
Bol Maplecroft podľa teba v tých časoch modernejší a krajší dom, než dom jej otca, ktorý tak veľmi kritizovala?
Je možné, že bol na tie časy o niečo modernejší. Ak sa nemýlim, v pôvodnom dome vraj dokonca nemali ani toaletu, hoci na ňu mali peniaze – Andrew bol lakomec a jednoducho ju nechcel kúpiť.
Možno si chcela kúpiť iný dom a zariadiť si ho po svojom, no myslím si, že ak by ich bola skutočne zavraždila, väčšiu rolu by zohral zlý vzťah s otcom. Lizzie sa totiž bála, že nič nedostane z dedičstva a všetko pripadne nevlastnej matke a jej rodine.
Bola si pri oboch domoch, ktorý ti bol sympatickejší?
Maplecroft pôsobil o niečo modernejšie a vznešenejšie. Aj na fotografiách z interiéru vyzerá väčší a vzdušnejší ako dom, v ktorom sa odohrali vraždy.
Bojím sa, že z nej urobia vypočítavú šialenkyňu, podobne ako predtým z Dahmera.
Bola si aj na cintoríne, kde je Lizzie pochovaná? Ako sa volá a ako ďaleko je od spomínaných domov?
Volá sa Oak Grove Cemetery. Od oboch domov sa nachádza možno 10 minút cesty autom. Všetky tieto miesta sú pomerne blízko od seba.
Stará sa niekto o jej hrob, alebo bol zanedbaný?Lizzie ešte pred smrťou darovala mestu 500 dolárov, aby sa o rodinné hroby starali aj po jej smrti. Neviem, či sa o ne stále stará mesto alebo niekto iný, ale rozhodne nepôsobia opustene. Pravidelne ich navštevujú ľudia z celého sveta a nechávajú tam na pamiatku rôzne drobnosti, napríklad mince.
Prípad Lizzie Borden je dodnes plný otáznikov a existuje veľa teórií, čo sa v dome v osudný deň stalo. Niektorí veria, že rodičov zavraždila ona, iní nie. K akej verzii sa prikláňaš ty?
Nechcem s istotou tvrdiť, že ich naozaj spáchala. Pokiaľ áno, určite by to neurobila sama.
Myslím si, že jej sestra Emma s tým nemala nič spoločné, skôr podozrievam ich strýka Johna, ktorý bol v dome noc pred vraždami. Išlo o brata jej vlastnej matky, takže mohol chcieť Lizzie s vraždami pomôcť, prípadne získať časť dedičstva.
Nedokážem povedať, či sa na nich podieľala aj slúžka Maggie. Možno áno, ale určite si nemyslím, že zámerne. Keď už, tak skôr ako svedok. Možno práve preto sa snaží obhájiť aj po smrti.
Čo bol podľa teba motív vraždy?
Peniaze a zlé rodinné vzťahy. Myslím si, že jednoducho už toho mala dosť.
Čoskoro vyjde nová séria Monsters, ktorá sa bude venovať prípadu Lizzie Borden. Písala si mi, že sa obávaš, ako ju vykreslia. Prečo?
Bojím sa, že z nej urobia vypočítavú šialenkyňu, podobne ako predtým z Dahmera. Keď týchto dvoch ľudí porovnám, Lizzie mi nepríde takto vypočítavá ani narušená – skôr mám pocit, že jednoducho nevidela inú cestu von zo svojej situácie. Spôsob vraždy bol strašný a fotografie sú desivé, no nemyslím si, že vedela, čo robí, do takej miery, akú jej pripisujú.
Prečo si myslíš, že nebola taká vypočítavá ako iní vrahovia, ktorých predstavili v seriáli? Spravila viaceré chyby. Napríklad spálila zakrvavené šaty, pri čom ju prichytila slúžka Maggie. Keď ju s tým pred súdom konfrontovali, povedala, že boli od menštruačnej krvi. Maggie vtedy proti nej dokonca svedčila.
Napriek tomu ju porota uznala za nevinnú. Možno neverili, že by žena z lepšej spoločnosti dokázala urobiť niečo také hrozné. Čo bolo veľmi zvláštne, nakoniec sa odfotila celá porota a Lizzie podarovali túto fotografiu, akoby jej chceli ukázať, že im niečo dĺži.
Samozrejme, išlo o veľmi brutálne a krvavé vraždy. Ak to skutočne spravila, jej činy vôbec neospravedlňujem. Na druhej strane, porovnávať ju s niekým ako Dahmer mi nepríde správne.
Tu mi tiež príde dôležité spomenúť, že neskôr po vraždách sa Lizzie zjavne snažila robiť dobré skutky. Mala rada zvieratá a miestnemu útulku venovala 3-tisíc dolárov (približne 2 500 eur, pozn. red.), svojmu služobníctvu zase odkázala drahé šperky. To na mňa nepôsobí ako správanie vypočítavého človeka.
Myslíš si, že Lizzie Borden našla pokoj?
V samotnom dome, v ktorom sa stali vraždy, som jej prítomnosť necítila. Na druhej strane, duše sa vraj vracajú na miesta, ktoré mali rady, a ten dom si asi veľmi neobľúbila, takže ak niekde je, skôr by to bolo v Maplecrofte. Či jej duša naozaj našla pokoj, si netrúfam povedať. Som tak pol na pol.
Píše v nej o najznámejších miestach, ktoré navštívila – vrátane The Conjuring House, či domu Lizzie Borden – približuje zákulisie paranormálneho vyšetrovania a opisuje, čo všetko sa jej stalo na najstrašidelnejších miestach sveta po vypnutí kamier.