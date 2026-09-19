Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame

Dnes je pre nich najnáročnejšie zohnať kvalitný personál.
Bistro a pekáreň Zelený strom patrí v poslednom roku k najznámejším a najzaujímavejším konceptom v Sabinove a širokom okolí. Miesto s moderným dizajnom pripomína škandinávsku kaviareň, dbajú na poctivé pekárenské výrobky, kvalitné raňajky, brunche či jedlá z à la carte.
Len málokto však vie, že za týmto súčasným gastrofenoménom je príbeh Peťa Palčáka a jeho rodiny, ktorá ešte pred pár rokmi spravovala vývarovňu, v ktorej denne varili stovky obedov.
- Ako sa z malej rodinnej jedálne stala vývarovňa pre stovky ľudí denne.
- Prečo sa Peter rozhodol skončiť s vývarovňou a prejsť na kváskovú pekáreň.
- Čo bolo na novom podnikaní v gastre najhoršie a najlepšie.
- Ako si Sabinovčania zvykajú na nový koncept.
- Prečo je vývarovňa dobrý a zároveň nevýhodný biznis.
Peter je z kuchárskej rodiny, keďže jeho mama pracovala ako šéfkuchárka v jednej z prvých reštaurácií v Sabinove. „Bývali sme rovno za reštauráciou, od trinástich rokov som chodil denne k mame do práce, pomáhal som s čím potrebovala, najmä počas svadobných hostín, ktoré sme organizovali,“ spomína.
V roku 1999 začala jeho mama prevádzkovať vývarovňu pre zamestnancov ZŤS Sabinov, kde začala ich éra závodného stravovania. Denne varili dve-tri stovky obedov.
„V roku 2006 sme dostali ponuku zastrešiť stravovanie pre popradskú tatravagónku, kde teda bolo viac ako 3 000 zamestnancov, mali sme týždeň na rozmyslenie. Doma sme zasadli a povedali si, že ideme do toho. Ja som ako vyštudovaný strojník, otec dal výpoveď v mäsokombináte, sestra ukončila kariéru kozmetičky a išli sme na to," hovorí o náročnom pracovnom období v roku 2006.
Peťo manažoval popradskú vývarovňu, jeho sestra sa zas starala o tú sabinovskú, okrem toho organizovali počas víkendov stužkové a svadby. „Dovolím si tvrdiť, že mám za sebou tak 500 svadieb a musím priznať, že už mám plné zuby neviest a vymýšľačiek. Myslím, že chápeš, ako to myslím, haha,“ hovorí s iróniou.
Peťo tak spoločne s rodičmi a sestrou videli dlhé roky gastrobiznis, v ktorom mali dobrý a stabilný príjem. Napriek tomu cítil, že to nie je ono a chce od gastra viac. Sen bola kvásková pekáreň a moderné bistro.
Pri mojej návšteve Zeleného stromu, ktorý nesie názov po krčme, ktorá tu za socializmu fungovala, som sa dozvedel, aké je to prejsť z vývarovne na moderné bistro. Zistil som, ako je to z finančnej stránky a čo všetko sa muselo zmeniť. Dozvedel som sa tiež, ako majiteľ vôbec učil domácich na koncept bistra s pekárňou, kde ponúka aj talianske či francúzske špeciality.
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Ako ste sa vlastne ocitli v týchto priestoroch?
Ešte v roku 2012 sme potrebovali nájsť nové miesto na varenie obedov, kúpili sme túto budovu v meste, kde sedíme teraz. Vzadu je klasická kuchyňa a pekáreň, vpredu je otvorená kuchyňa, bar a miesto na sedenie. Postupne sme to celé prerobili tak, ako to vidíš dnes, dalo to veľa práce.
Koncept otvorenej kuchyne stále nie je na východnom Slovensku častý.
Myslím si, že som bol prvý, kto mal na východnom Slovensku otvorenú kuchyňu, keďže to tu už fungovalo ešte pred otvorením pekárne ako naša reštaurácia. Je to super, ľudia si to chvália, dostaneš nový pohľad na gastro a zákazník má z toho zážitok. Najviac komplikovaná bola vzduchotechnika, keďže musíš riešiť to, aby výpary nešli medzi ľudí.
Aké to bolo skončiť po rokoch s vývarovňou?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa z malej rodinnej jedálne stala vývarovňa pre stovky ľudí denne.
- Prečo sa Peter rozhodol skončiť s vývarovňou a prejsť na kváskovú pekáreň.
- Čo bolo na novom podnikaní v gastre najhoršie a najlepšie.
- Ako si Sabinovčania zvykajú na nový koncept.
- Kde sa učili pekárenskému remeslu.
- Prečo je vývarovňa dobrý a zároveň nevýhodný biznis.
Rôzne, oslobodzujúce aj strašidelné. Mamka išla na dôchodok, ostalo to na mne a sestre, my sme mali jasný cieľ, ideme do pekárne s bistrom. Keď sme oznamovali firmám, že končíme, najprv nám neverili, nie je totiž bežné, že vývarovne v menších mestách len tak zatvoria, boli sme v tomto pre ľudí asi divní.
Nebál si sa riskovať, že zabehnutý formát vymeníš za úplne nový?
Stále sa bojím. Vývarovňa má svoje výhody a nevýhody. Výhodou je určite to, že máš vopred podpísané zmluvy na rok, dva, päť, teda príjem je garantovaný. Ale povedzme si to na rovinu, je to najnižšia úroveň gastra, v ktorej sa nedá nijako hýbať a nie je ľahké to držať pod 100 % kontrolou.
Ako to myslíš?
Napríklad, keď sa mne zvýšia náklady, lebo pôjde hore plyn, elektrina, benzín či pracovná sila, ja od klientov nedostanem viac peňazí, len to, čo je dohodnuté v zmluve. A potom je to na tebe. S tou kontrolou to myslím tak, že keď raz varíš do 1 000 obedov denne a balíš to na viacerých miestach, ako ustriehneš, že zamestnanci dajú všade na gram presnú porciu? V tomto ti začnú postupne utekať peniaze.
Teraz máš menej zamestnancov, no iné zameranie. Je to ľahšie?
Určite nie. Je to úplne iný typ podnikania. Vo vývarovni sme riešili predovšetkým objem, logistiku a efektivitu. Dnes riešime kvalitu produktu, servis, dizajn, marketing aj to, aby mal zákazník dôvod vrátiť sa. Je to náročnejšie na množstvo detailov, ale zároveň je to koncept, ktorý sme chceli vytvoriť.Najťažšie je momentálne zabezbečiť kvalitný personál to určite potvrdia všetci kolegovia z gastra.
Dá sa v číslach porovnať niekdajšia vývarovňa s terajším bistrom?
Ešte nie, ale vo vývarovni sme robili obrat 1 milión eur, na suroviny išlo aj 30-tisíc mesačne. Bistro s pekárňou je na tom teraz tak, že ešte potrebujeme jeden dobrý rok a bude to fajn.
Čo nové si sa pri zmene celého konceptu podnikania naučil?
Že závodné varenie stoviek obedov je v porovnaní s kváskovaním nič, haha. So sestrou sme absolvovali školenia, kurzy, ona musela odpracovať v rámci praxe 150 hodín v šarišskej pekárni. Zistil som, že kvások sa inak správa v lete a inak v zime, je to hotové umenie. Ten chlieb, ktorý vidíš, nie je z droždia upečený ráno, je to trojdňový proces.
Kde ste sa učili tieto veci o kvásku a pečení?
Mali sme kurz od majiteľa známej bratislavskej pekárne Bloom Bakery, sadli sme si aj ľudsky. Niektoré recepty našich sladkých koláčov máme od neho. Keď som sa ho pýtal, či neriskuje, že dáva na Instagram celé podrobné recepty svojho pečiva, povedal mi, že môžeš mať presný recept na gram, no stále máš sto možností, ako to celé pokaziť.
Čo je najväčší rozdiel medzi prevádzkovaním vývarovne a bistra s pekárňou?
Že zatiaľ čo vo vývarovni je najvyšší náklad na tovar, v pekárni a bistre je to na pracovnú silu.
Teraz ponúkaš pekárenské veci, raňajky, brunch aj a la carte jedlá. Nie je to naraz veľa?
Takto, pekáreň beriem ako sezónnu vec, tak to je, keď je teplota okolo 30 stupňov Celzia, pekáreň ide dole. Zas som vedel, že nebudem otvárať raňajkáreň bez toho, aby som mal vlastné pekárenské produkty. A jedlá, stále to chcem mať ako podnik, kam vieš prísť poobede alebo večer na kvalitné jedlo a rôzne špeciality.
Ja som mal teraz vašu galettu, čo je v podstate palacinka z pohánkovej múky, je toto tvoja cesta?
Napríklad, toto je jedlo, ktoré sa hodí pre bezlepkáčov a ide o tradičnú francúzsku kuchyňu, ktorá má jednoduché prevedenie a nám známe chute. Musíš na to mať však kuchára, ktorý vie, ako tie veci majú chutiť.
Spomínaš personál, ako je to v tomto ohľade v Sabinove?
Personál je dnes jedna z najväčších výziev v gastre. V kuchyni máme stabilný tím a veľa ľudí sme si prakticky vychovali. S obsluhou je to náročnejšie, nechceme len ľudí, ktorí nosia taniere, ale ktorí rozumejú produktu a chcú vytvárať dobrú atmosféru podniku. Myslím si, že bude pribúdať viac samoobslužných konceptov a dobrá obsluha bude znakom drahšej reštaurácie. Dobrá obsluha nebude robiť v nekvalitných podnikoch po nociach.
Chodia ti sem po večeroch ľudia, ktorí sú neprispôsobiví?
Nie, nechcel som, aby to tak vyznelo, skôr som to myslel tak, že chcem všeobecne nastaviť vyššiu úroveň gastra v meste a okolí.
Ako si domáci zvykali na pekáreň a bistro v tomto šate?
Rôzne, prišli aj takí, ktorým nevyhovovala cena, to je v poriadku, vysvetľujeme, že ide o kváskové poctivé chleby, ale je na každom, či si to kúpi, alebo nie. Ale ľudia chodia, pýtajú sa, vracajú sa a chodia aj noví, čo je super. Dnes je pekáreň s raňajkami skoro povinnosť v mestách, čiže si to nájde svojich klientov.
Koľko toho denne predáte?
Viem, že chlebov sa denne predá asi 50, cieľom je nastaviť úroveň tak, aby sme denne predali 100.