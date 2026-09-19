Priehľad z chodby na Porsche a krb z medi. Schátraná funkcionalistická vila prešla očarujúcou rekonštrukciou.
České štúdio TUNICATE predstavuje sebavedomý, vizuálne príťažlivý a moderný domov pre 21. storočie, ktorý v minulosti zasiahol devastujúci požiar.
„Vila M“ v Prahe, pôvodne navrhnutá Arnoštom Mühlsteinom a Victorom Fürthom v rokoch 1937–1938, prešla po rokoch opustenia nekompromisnou rekonštrukciou pod taktovkou architektov Jana Roučku a Dany Szabó v spolupráci s Vítom Košťálom zo štúdia KST architekti.
Výsledkom je perfektné spojenie historického dedičstva stavby, surových materiálov a čistého, sofistikovaného dizajnu, ktorý bude pôsobiť nadčasovo aj po rokoch.
Minimalistický exteriér a veľkolepý interiér
Biela, geometricky členená fasáda vily, ktorá stojí na pozemku s výmerou takmer 2 000 štvorcových metrov, pôsobí z ulice introvertne a tajomne. Minimalistické okná a priehľady cez steny vytvárajú dojem bezpečného úkrytu pred ruchom mesta.
Prekvapenie však prichádza hneď po prekročení prahu. Priehľady cez čierny perforovaný kov na zaparkované Porsche v garáži okamžite naznačujú, že architekti dotiahli prácu do najmenších detailov.
Srdcom je otvorený priestor, kde sa hladké cementové podlahy stretávajú s hrejivým drevom. Architekti navrhli variabilný systém posuvných drevených stien zo subtílnych latiek, vďaka čomu sa dokáže priestor v sekunde premeniť – z jedného vzdušného loftu na intímnejšie časti, ktoré neuberajú ani kvapku z elegancie.
Dispozícia s veľkorysou užitkovou plochou 655 štvorcových metrov prirodzene nadväzuje na logiku pôvodného domu. Prízemie je koncipované ako otvorený spoločenský priestor pre stretnutia s priateľmi a rodinný život, zatiaľ čo horné poschodie tvorí nočnú časť spální pre maximálny pokoj. Suterén zasa šikovne kombinuje technické zázemie a wellness časť s bazénom.
Detaily v najvyššej kvalite
Vizuálnou dominantou hlavného spoločenského priestoru je masívne krbové teleso obložené patinovanou meďou z dielne značky Duro Design. Svojou teplou, takmer sochárskou textúrou vytvára dokonalý kontrast k monolitickému vzhľadu cementových stierok. Druhý krb sa nachádza na poschodí a oba prvky dopĺňajú subtílne kovové konštrukcie, ktoré reagujú na tvarové pomery priestoru.
Dizajnovú odvahu v obývacej časti podčiarkujú aj starostlivo vybrané solitérne prvky. Organicky tvarované kreslo Up5 od B&B Italia v hlbokej petrolejovej farbe okamžite strhne pozornosť a dodáva hravosť. V jedálenskej časti dominuje subtílny čierny stôl na vypletaných kovových nohách, doplnený o elegantné stoličky a priemyselne ladené koľajnicové osvetlenie na strope.
Dialóg kovu, skla a dreva
Architekti sa nenechali obmedziť členitosťou ani rôznymi výškovými úrovňami pôvodnej stavby z 30. rokov minulého storočia.
Všetko prepojili do plynulého toku priestoru. Pôvodné členité schodisko zjednotil monolitický cementový povrch, doplnený o zábradlie z čiernych perforovaných plechov a jemné oblúkové výrezy v stenách. Objavený architektonický poklad – sklenená luxferová stena na schodisku – bola precízne obnovená ako replika pôvodnej okennej výplne a dodnes prepúšťa dnu mäkké, rozptýlené svetlo. Vstavané šatníkové skrine a obklady z prírodného duba prinášajú do technickejších zón architektúry remeselnú estetiku.
Rozsiahla materiálová paleta funguje v absolútnej harmónii. Travertínové obklady a dlažby dodávajú hlavnej kúpeľni a fasáde nadčasový náboj, zatiaľ čo bazénová hala zaujme drevenými rastrovými obkladmi s integrovaným nábytkom. V TV miestnosti zasa patinované maľby na žebrovom strope a stene vnášajú do večerného relaxu nečakanú vizuálnu hĺbku.
Záhrada ako plynulé pokračovanie
Príbeh uzatvára bezprostredný vzťah interiéru s exteriérom. Široké presklené HS portály plynule stierajú hranicu medzi vnútorným luxusom a záhradou od štúdia Atelier Flera. Rozsiahly pozemok sa tak stáva prirodzeným predĺžením obytného priestoru, kde čisté línie architektúry postupne prechádzajú do zelene a ponúkajú majiteľom dokonalý únik od mestského tempa.
„Vila M“ nie je len bežnou rekonštrukciou. Je to perfektná lekcia toho, ako narábať s historickou architektúrou – bez gýču, s rešpektom k proporciám a s nekompromisným zmyslom pre materiál, svetlo a detail. Takto si predstavujeme premyslenú prácu.
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