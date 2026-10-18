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ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 měst s nejlepší veřejnou dopravou na světě. V jednom z nich tě sveze SMRT
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dnes 18. října 2026 v 7:25
Čas čtení 2:36
Lucie Novotná

ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 měst s nejlepší veřejnou dopravou na světě. V jednom z nich tě sveze SMRT

ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 měst s nejlepší veřejnou dopravou na světě. V jednom z nich tě sveze SMRT
Zdroj: Unsplash / Jonathan Khoo / volně k užití
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Pokud nemáš obrovské štěstí a práci či školu hned za rohem od domu, pak možná dojížděním strávíš klidně několik hodin denně. V některých městech světa ale mají tak špičkově fungující veřejnou dopravu, že dojíždění nemusí být utrpení. Komu můžeme závidět?

Magazín Time Out se zeptal více než 24 tisíc lidí na městskou hromadnou dopravu v místě jejich bydliště. Z těch nejlépe hodnocených pak sestavil žebříček, přičemž se do něj z každé země dostalo vždy jen jedno město.

 Která města tedy ví, jak na to? Těmito deseti se můžeme inspirovat:

10. Medellín, Kolumbie

Medellín si se strmými svahy poradil tak, že vybudoval síť lanovek.
Medellín si se strmými svahy poradil tak, že vybudoval síť lanovek. Zdroj: Unsplash / Jose Figueroa / volně k užití

Po Bogotě druhé největší kolumbijské město se pyšní jednou z nejlépe hodnocených sítí veřejné dopravy na celém světě. Nejsilnější podíl na tom má fakt, že již od svého otevření v roce 1995 stojí na principech zdvořilosti a vzájemného respektu, které cestující berou opravdu vážně. Další místní specialitou jsou lanovky propojující čtvrti na strmých svazích s údolím. V provozu je šest linek. 

Skóre spokojenosti s veřejnou dopravou: 83 procent
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9. Helsinky, Finsko

Helsinky, Finsko
Helsinky, Finsko Zdroj: Unsplash / Juha K / volně k užití

Severská metropole v roce 2023 otevřela novou linku rychlodrážní tramvaje, zprovoznila ji o 10 měsíců dříve, než byl plánovaný termín. Naše pražské metro D se odtud má opravdu co učit. Helsinská doprava si poradí i s drsnou finskou zimou a je na ni zkrátka spoleh.

Skóre spokojenosti s veřejnou dopravou: 83,6 procent
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Zdroj: timeout.com
Náhledový obrázek: Unsplash / Jonathan Khoo / volně k užití
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