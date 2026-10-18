Pokud nemáš obrovské štěstí a práci či školu hned za rohem od domu, pak možná dojížděním strávíš klidně několik hodin denně. V některých městech světa ale mají tak špičkově fungující veřejnou dopravu, že dojíždění nemusí být utrpení. Komu můžeme závidět?
Magazín Time Out se zeptal více než 24 tisíc lidí na městskou hromadnou dopravu v místě jejich bydliště. Z těch nejlépe hodnocených pak sestavil žebříček, přičemž se do něj z každé země dostalo vždy jen jedno město.
Která města tedy ví, jak na to? Těmito deseti se můžeme inspirovat:
10. Medellín, Kolumbie
Po Bogotě druhé největší kolumbijské město se pyšní jednou z nejlépe hodnocených sítí veřejné dopravy na celém světě. Nejsilnější podíl na tom má fakt, že již od svého otevření v roce 1995 stojí na principech zdvořilosti a vzájemného respektu, které cestující berou opravdu vážně. Další místní specialitou jsou lanovky propojující čtvrti na strmých svazích s údolím. V provozu je šest linek.
9. Helsinky, Finsko
Severská metropole v roce 2023 otevřela novou linku rychlodrážní tramvaje, zprovoznila ji o 10 měsíců dříve, než byl plánovaný termín. Naše pražské metro D se odtud má opravdu co učit. Helsinská doprava si poradí i s drsnou finskou zimou a je na ni zkrátka spoleh.