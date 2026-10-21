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Nejtoxičtější řada Love Islandu? Lhaní a manipulace ukazují divákům, jak vypadají opravdové red flagy
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dnes 21. října 2026 v 10:46
Čas čtení 1:17
Ella Petrová

Nejtoxičtější řada Love Islandu? Lhaní a manipulace ukazují divákům, jak vypadají opravdové red flagy

Nejtoxičtější řada Love Islandu? Lhaní a manipulace ukazují divákům, jak vypadají opravdové red flagy
Zdroj: TV Nova / propagační materiál
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Dano svým příchodem bortí nejeden vztah.

Do vily Love Islandu dorazil Dano už potřetí a jeho návrat pořádně zamíchal vztahy. Nečekané odhalení totiž ukázalo, že s ním mají intimní minulost hned dvě zadaná srdíčka. Zatímco Naty se musí vypořádat s následky toho, že Matúšovi neřekla o jejich jednorázovém sexu, Cynthia před Jakubem stále tají, že s Danem také něco měla.

Vztahy se velmi komplikují

Matúšovi nejde jen o samotný fakt, že Naty v minulosti spala s Danem. Vadí mu především to, že se o tom dozvěděl až po jeho návratu do vily, přestože se na její minulost už dříve ptal. Vnímá to jako narušení důvěry a začíná pochybovat, jestli má jejich vztah vůbec budoucnost. Naty se ocitla pod velkým tlakem a její trápení nakonec přiměje k zásahu i samotného Dana, který ji utěšuje.

Na druhou stranu vyvstávají myšlenky o tom, že to Matúš možná trochu přehání a Naty citově vydírá. Cynthia dokonce řekla, že Naty ještě nikdy předtím nejspíš nezažila manipulátorské jednání ze strany partnera, takže to nedokáže poznat.

 
 
 
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Příspěvek sdílený Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)

Sama má ale komplikovanou situaci s Jakubem. Dano během svého návratu naznačil, že s Cynthií v minulosti prožili něco intimního, a jejich blízkost tak dostává úplně jiný rozměr. Jakub začíná být z jejich vztahu nejistý, jenže netuší, co všechno se mezi nimi odehrálo. Cynthia mu totiž o jejich minulosti neřekla a neudělal to ani Dano. Cynthia přitom Jakubovi dává najevo, že nechápe, proč se cítí nejistě a proč mu jejich blízkost vadí. Jenže právě v tom je zásadní problém.

Red flagy, které nejsou jen televizní drama

Šestá řada Love Islandu ukazuje způsob, jakým soutěžící se svými partnery komunikují, co před nimi tají a jak reagují na jejich nejistotu. Samotná intimní minulost před začátkem vztahu nemusí být problém. Zatajování podstatných informací, dvojí metr nebo zlehčování pocitů druhého už ale mohou důvěru narušit. Red flagy tak velmi vylézají na povrch.

Víc lásky, víc dramatu, víc Love Islandu. Jen na Oneplay.
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Náhledový obrázek: TV Nova / propagační materiál
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