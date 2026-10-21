Televize Prima točí seriál na motivy mimo jiné i tzv. kutnohorské sekty. Jedna z bývalých členek, Lucie Strachová, však televizi obvinila, že vzniká bez vědomí aktérů*aktérek kauzy, kterou se údajně blízce inspirují.
Proti seriálu My nejsme sekta, jenž má ale být podle vyjádření televize inspirovaný vícero případy, se vymezila Strachová jako jedna z důležitých postav v příběhu komunity okolo kutnohorského manipulátora a léčitele Richarda Šiffera. Ta napsala o své zkušenosti knihu Zmanipulovaná. Také dala obsáhlý rozhovor magazínu Heroine, kde si můžeš o celé kauze, která vyvrcholila Šifferovou smrtí, přečíst bližší informace. Na tvůrce seriálu podala předžalobní výzvu.
„Mrzelo mě, že tu projekt o kutnohorské sektě vzniká bez našeho vědomí, vůči seriálu se navíc vymezili všichni hlavní aktéři. Tvůrci nejprve nereagovali, na druhou výzvu už odpověděli. Tvrdili, že dílo o kutnohorské kauze není, že jde naopak o seriál tvořený případy různých sekt. Na květnovou předžalobní výzvu tvůrci dosud nereagovali, přijala jsem ale jejich vysvětlení, že jde o zpracování tématu sekt obecně,“ řekla Heroine Strachová, která v sektě prožila 18 let života.
Nepřizvání hlavních aktérů a aktérek kauzy vnímá jako eticky nevhodné. Argument tvůrců, že nejde o dokumentární seriál a příběh sekty je jen jednou z mnoha inspirací pro scénář, podle ní ztratil na relevanci po zveřejnění fotografií a především traileru. V něm se ukazují stereotypy o sektách v podobě scén se zapálenými svíčkami a temnými stíny. Strachová navíc uvádí, že je z traileru patrné, že seriál se žádnou jinou kauzou než tou kutnohorskou neinspiruje.
„Sebe jako postavu jsem tam neviděla. Ale prostředí, v němž jsem žila, i naši skupinu jsem v tom viděla dost jasně. Viděla jsem v tom Richarda, tedy jejího vůdce. Zároveň myslím, že hlavní aktérka, s níž následně probíhal soud, je tam jasně rozpoznatelná i vizuálně. Podoba s herečkou je celkem výrazná. Mám strach, jaký to bude mít na řadu lidí dopad,“ dodala Strachová.
Prima s kritikou nesouhlasí
Tvůrci seriálu tak potenciálně podnikají neetické kroky vůči reálným aktérům*aktérkám velmi citlivého příběhu poté, co v Česku loni rezonovala kauza filmu Sbormistr. Reálná oběť predátora Kulínského se poznala v roli Karolíny a obvinila tvůrce filmu z toho, že vyobrazení jejího příběhu do filmové podoby s ní nekonzultovali. Následně uvedla, že retraumatizace v podobě silné marketingové kampaně, kdy se před Kulínským neměla kam schovat (ve filmu ho ztvárnil Juraj Loj) a musela utéct z Česka.
„Seriál My nejsme sekta je fiktivní příběh, který čerpá inspiraci z různých mediálně známých případů z Česka i ze zahraničí, a to i z příběhu tzv. Kutnohorské sekty. Hlavním tématem seriálu však nejsou členové sekt, ale psychická manipulace a její následky. Chceme ukázat, jak snadno jí lze podlehnout a upozornit, že pod vliv se může dostat kdokoliv z nás. Většina z nás si okolnosti takových kauz nedokáže představit, proto má seriál být, kromě dalších aktivit, které vedle něj připravujeme, osvětou a varováním před tímto nebezpečím,“ stojí v prohlášení, které nám společnost FTV Prima e-mailem zaslala.
Kutnohorská kauza se dočkala výrazného investigativního zpracování v podcastové sérii Stoupenci. V brzké době se dočká ještě jednoho seriálového zpracování od Oneplay. Tito tvůrci ale veškeré aktéry kauzy kontaktovali. Strachová uvedla, že tvůrci s lidmi pravidelně konzultovali filmařské postupy i scénář.