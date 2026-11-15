Listopad neznamená konec výletů. Naopak – počasí vytváří příležitost pro krásné moodové fotky a když budeš mít trochu štěstí, trasu si užiješ úplně sám*sama.
Před pár lety, kdy poutnictví zažívalo renesanci, vzniklo i na našem území několik nových poutních tras. Jedna z nich vede z Blaníku na Říp a další z Řípu na Blaník. Ta první jmenovaná je kratší, měří 190 kilometrů a je rozdělena do sedmi etap, což nahrává i listopadovému počasí. Každou etapu totiž zvládne trochu zdatnější turista nebo turistka ujít za den. Pokud ale patříš mezí zarputilé teplomilce, nic ti nebrání naplánovat si trasu s předstihem a do středních Čech se vydat až v příštím roce.
Česko, rytíři a dvě hory
Trocha toho dějepisu a geografie na začátek. Blaník i Říp patří mezi nepřehlédnutelné a legendami opředené hory. Na Řípu se dokonce začaly psát české dějiny. Kdysi dávno se tam vyšplhal Praotec Čech a výhled do údolí se mu zalíbil natolik, že se rozhodl zůstat a oblast po sobě pojmenovat.
Skoro 200 kilometrů vzdálený Blaník je zase proslulý svou dřevěnou rozhlednou a pověstí, že v nitru této 638 metrů vysoké hory spí rytíři připraveni na boj, až naší zemi bude nejhůř. Co je ale pro dnešního turistu či turistku zajímavější, je hlavně okolí těchto míst. Blaník má svou vlastní CHKO, nejmenší v ČR a Říp je kvůli chráněným rostlinám a hmyzu přírodní památkou. Jak už asi tušíš, z obou vrcholků se také nabízí krásné výhledy.
Poutní cesta Blaník – Říp
Hned na začátku, v Louňovicích pod Blaníkem můžeš ochutnat místní pivo Špácal. Pak přes vrchol Velkého Blaníku pokračuj do Českého Šternberka. Z obce s proslulým hradem jdi dále podél řeky Sázavy až do města Sázava. Budeš pokračovat pořád na sever se zastávkou ve skanzenu v Kouřimi, potom přes Pečky a Sadskou, kde už ti udá směr další český veletok, řeka Labe. Před cílovou rovinkou se ještě zastav v Mělníku, kde se vyrábí vyhlášené víno. Zdolej Říp, rozhlédni se jako Praotec Čech a třeba hned začni svou další pouť, zpátky na Blaník, tentokrát ale jinou cestou.
Poutní cesta Říp – Blaník
Mladší sestra cesty Blaník – Říp má o poznání náročnější výškový profil a taky je o skoro 100 kilometrů delší. Rozdělena je pouze na čtyři etapy, ale záleží samozřejmě na tobě, jak si trasu naplánuješ. Smysl těchto výletů je nakonec odpočinout si od školy, práce a trochu se propojit s přírodou. Ale jestli si rád*a připisuješ kilometry, je pro tebe tahle poutní cesta jako stvořená.
Všechny etapy mají přes 70 kilometrů. Nejdříve poputuješ regionem Kladensko – Slánsko, který formovala hlubinná těžba nerostů. Najdeš tady i nejstarší stavbu u nás, rotundu sv. Petra a Pavla v Zákolanech. Velká část trasy je vedena skrze Křivoklátské lesy, kde je pochopitelně hlavním tahákem hrad Křivoklát. Zalesněnou plochu vystřídá až Beroun a další známá oblast – Český kras. Nemine tě zastávka v Tetíně, kde jsou tři kostely a krásné výhledy na Berounku.
Dost možná nejhezčí výhled v celých středních Čechách čeká v několik kilometrů vzdálené vesnici Svatý Jan pod Skalou. Pak budou tvoje kroky směřovat k nejznámějšímu českému hradu – řeč je pochopitelně o Karlštejně. Z Karlštejna podél Brdských hřebenů a zároveň podél dálnice D4 až do Dobříše, kde to stočíš na východ. Překročíš Slapy a dostaneš se do oblasti zvané Toulava. Kopečky, louky a malé vesničky se starými domky tě doprovodí až na Blaník.
Ve středních Čechách toho ale najdeš mnohem víc. Začni objevovat!