Feed Explore
Feed Explore Profil
Účastníci a účastnice Superstar předvedli v show vlastní písničky
0
0
0
dnes 13. listopadu 2026 v 15:30
Čas čtení 0:00
Ella Petrová

Účastníci a účastnice Superstar předvedli v show vlastní písničky

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vyrazili jsme na přímý přenos Superstar a přinášíme ti bezprostřední pocity účastníků po epizodě, ve které měli možnost performovat se svojí vlastní tvorbou. Jak se ohledně toho cítili a měli vůbec trému?

Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Ella Petrová/Refresher
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
HUDBA REALITY SHOWS
Doporučujeme
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
před 3 dny
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
Sponzorovaný obsah
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
31. 10. 2026 9:00
SYX - Web carousel (soutěž)
Sponzorovaný obsah
SYX - Web carousel (soutěž)
30. 10. 2026 20:30
Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
Sponzorovaný obsah
Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
5. 11. 2026 9:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu
dnes v 13:18
Píšeš o hudbě nebo produkuješ tracky? Ceny Vinyla hledají nové tváře, vítěze čeká dvoutýdenní umělecká rezidence
dnes v 08:00
Netflix vydá dokument o Russellu Brandovi. Vyjde čtyři dny poté, co herec nastoupil do vězení
včera v 13:30
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
včera v 12:00
GTA VI už je skoro tady. Podívej se, jak se připravit na launch největší hry všech dob
včera v 10:45
NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc
včera v 08:00
Začíná Týden svobody. Letos přinese přes 130 akcí po celém Česku i za hranicemi
před 2 dny
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
před 2 dny
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 2 dny 1
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
před 2 dny
Zpravodajství
Česko Zahraničí Spojené státy americké (USA) Zvířata
Více
Honey badger doesn't care! Do pražské zoo dorazila jedna z nejdrsnějších šelem světa
před 2 hodinami
Redakční výběr
před 2 hodinami
Jana Peroutková po téměř 15 letech končí v České televizi. Prozradila, proč odchází
dnes v 13:15

Více z tématu Hudba

Všechno
Weekend Radar: Dva rappové večery, nový koncept ravu i britský underground
Weekend Radar: Dva rappové večery, nový koncept ravu i britský underground
dnes v 07:00
Na Coachelle vystoupí ADÉLA
Na Coachelle vystoupí ADÉLA
před 2 dny
Ema Müller vydává své první album
Ema Müller vydává své první album
včera v 11:46
Fall Out Boy míří do pražské O2 areny. Kdy se můžeš těšit na koncert populární rockové kapely?
Fall Out Boy míří do pražské O2 areny. Kdy se můžeš těšit na koncert populární rockové kapely?
před 3 dny
Taková nostalgie! Tvoje světy jsou zpět.
Taková nostalgie! Tvoje světy jsou zpět.
6. 11. 2026 17:30
Píšeš o hudbě nebo produkuješ tracky? Ceny Vinyla hledají nové tváře, vítěze čeká dvoutýdenní umělecká rezidence
Píšeš o hudbě nebo produkuješ tracky? Ceny Vinyla hledají nové tváře, vítěze čeká dvoutýdenní umělecká rezidence
dnes v 08:00
Více z tématu Gastro Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
22. 10. 2026 8:30
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
1. 11. 2026 8:00
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
před 3 dny
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
před 2 dny
Do Česka dorazí celosvětový televizní formát Hvězdy na ledě. Představí známé osobnosti, jak krasobruslí
před 3 dny
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
18. 10. 2026 14:00
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
28. 9. 2026 9:00
PRŮZKUM: Jaké mají Češi a Češky nároky na práci? Zapoj se a získej poukaz v hodnotě dva tisíce korun
27. 9. 2026 16:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Ničí umělá inteligence gaming? Vysvětlujeme dopady AIna současný trh s hrami
Ničí umělá inteligence gaming? Vysvětlujeme dopady AIna současný trh s hrami
před 35 minutami
MAPA: Podívej se, kde všude letos zastaví Coca-Cola kamion v Česku
MAPA: Podívej se, kde všude letos zastaví Coca-Cola kamion v Česku
před hodinou
Event Manager*ka: Umíš spojit vibe, business a delivery? Postav s námi eventy Refresheru v Česku
Event Manager*ka: Umíš spojit vibe, business a delivery? Postav s námi eventy Refresheru v Česku
před 2 hodinami
Účastníci a účastnice Superstar předvedli v show vlastní písničky
Účastníci a účastnice Superstar předvedli v show vlastní písničky
před 2 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 2 dny
1
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
před 2 dny
Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu
Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu
dnes v 13:18
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
Sponzorovaný obsah
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
31. 10. 2026 9:00
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
před 2 dny
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 2 dny
1
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
před 3 dny
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
před 2 dny
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
9. 11. 2026 7:00
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
8. 11. 2026 8:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 2 dny
1
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
1. 11. 2026 10:00