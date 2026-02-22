Kobaltová modrá vládne jarnej móde 2026. Pozri si TOP kúsky, ktoré nakopnú tvoje outfity

Inšpirácia s rukopisom renomovaných návrhárov aj dostupné trendy.
Po tom, ako sme sa pozreli na 6 najlepších mužských módnych trendov na jar 2026, tak dnes, veríme, prinesieme zaujímavú inšpiráciu pre ženy.
Nadchádzajúca módna sezóna prináša nový dynamický odtieň – kobaltovo modrý, ktorý zaujme na prvý pohľad a bude definovať siluety v uliciach. Ak sleduješ dianie v odevnom priemysle, určite ti neuniklo, že kobaltovú použili v posledných kolekciách módne domy CELINE, Chloé, Bottega Veneta či Loewe a priniesli nespútanú energiu na mólo.
Pre okamžité oživenie svojho jarného šatníka siahni po kúskoch v neprehliadnuteľnom kobaltovo modrom vyhotovení. Vybrali sme TOP 10 modelov s podpisom hviezdnych návrhárov aj cenovo dostupné alternatívy, ktoré nakopnú tvoje outfity.