- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
- sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
- násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
Porozprávali sme sa so Slovákmi, ktorí sa identifikujú ako heterosexuáli, no napriek tomu fantazírujú o sexuálnych zážitkoch s inými mužmi.
„Som normálny chlap, ktorý má rád baby, no občas dostanem chuť aj na 🍆...“ zveril sa na erotickom fóre Amateri.com anonym a nie je jediný. Téma „tajný bi“ patrí na portáli medzi najobľúbenejšie a najdiskutovanejšie.
Obsahuje stovky príspevkov s priznaniami mužov, ktorí túžia po erotických zážitkoch s ľuďmi rovnakého pohlavia – prípadne nejaké už v minulosti zažili a túžia si to zopakovať. Drvivá väčšina z nich má doma manželku alebo partnerku.
Výnimokou nie je ani 33-ročný Viktor, ktorý prežil svoju vôbec prvú sexuálnu skúsenosť mužom.
„Neidentifikujem sa ako bisexuál ani gay. Priťahujú ma ženy a mužov nevnímam ako objekt sexuálnej túžby. Vzrušuje ma jedine samotný akt – fyzické uspokojenie a predstava, že sa dotýka mojich intímnych partií iná osoba bez ohľadu na jej pohlavie,“ povedal Viktor pre Refresher.
Na rozdiely medzi sexuálnym správaním a sexuálnou identitou sme sa spýtali aj klinickej psychosexuologičky Jany Štefánikovej.
V Refresheri pravidelne prinášame rozhovory s rôznymi inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov. Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokedy sa o nej hovorí nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sa to zmenilo.
Naposledy sme vyspovedali sexuálnu asistentku pre zdravotne znevýhodnených ľudí a Samuela, ktorý bol závislý od porna.
- Aké sexuálne praktiky „tajní bi“ medzi ostatnými mužmi najčastejšie vyhľadávajú a či ide priamo o sex.
- Či muži manželstvom iba zakrývajú svoju homosexualitu či bisexualitu, alebo zážitky s inými mužmi berú len ako „fyzické uvoľnenie“.
- Či niektorí muži mali po sexuálnom zážitku s iným chlapom výčitky.
- Ako Viktor na základnej škole objavoval svoju sexualitu s iným spolužiakom a neprišlo mu to byť vôbec divné, a aký sexuálny zážitok prežil s kamarátom v dospelosti.
- Aký je podľa psychosexuologičky rozdiel medzi sexuálnou identitou a sexuálnym správaním.
- Či sú sexuálne zážitky medzi heterosexuálnymi mužmi podľa odborníčky bežným javom, alebo ide skôr o ojedinelé prípady.
„Správny chlap si dá k whiskey aj poriadnu cigaru.“
„Hoci som hetero, rád nahotím pred mužmi, napríklad v saune. Dokonca sa aj rád pozriem a pri masáži mi nevadí, keď sa ma masér dotýka aj na intímnych miestach, ale tam to končí. Som teda hetero, alebo bi?“ pripojil sa do diskusie jeden z užívateľov fóra, ktorý tiež hľadal intímny kontakt s iným hetero mužom.
Väčšina používateľov fóra, ktorých takýto zážitok láka, hľadá kamarátov na spoločné nahotenie a experimentovanie. Uprednostňujú heterosexuálne orientovaných mužov ako oni a nevyhľadávajú vyslovene sex, len dotyky či masturbáciu.
„Rád by som našiel seriózneho ženáča, ktorému by som z času na čas pomohol s uvoľnením tlaku v boxerkách. O úlet nemám záujem. Hľadám pohoďáka na pivko, pokec a...,“ napísal anonym, na čo sa hneď chytil ďalší užívateľ:
„Chceš si tajne a diskrétne bez nejakých očakávaní poobzerať, poobchytkávať a experimentovať? Chalupa pri Štúrove. Celý víkend som tam nahý. Ak chceš anonymitu – môžeš mať kuklu. Viac v správe.“
Mnohí muži, ktorí už nejaké zážitky s rovnakým pohlavím majú, ich datujú ešte do tínedžerského veku, kedy objavovali svoju sexualitu v spoločnosti rovesníkov.
„Pamätám si, keď sme ako 12 alebo 13-roční našli s kamošom porno časopisy jeho otca a potom sme ich študovali. Porovnávali sme si, komu stojí viac a kto mal navretejšie žily. Neprišlo nám to zvláštne. Aj teraz, keď si na to spomeniem, tak mi začína tvrdnúť. Hoci mám partnerku, nejakú ho*ku v prírode s niekým podobným by som rád skúsil,“ napísal do diskusie anonym.
Väčšina mužov spomína, že s rovesníkmi pred sebou iba masturbovali – maximálne masturbovali spoločne „do kríža“. Niektorí však zašli ešte ďalej:
„V časoch, keď ešte bola povinná vojenčina, tak chalani pravidelne niečo medzi sebou mali. Boli to heteráci, ale vždy nadržaní a plní. Mal som ich viac než dosť. Škoda, že to skončilo,“ pridal sa do diskusie ďalší muž.
Takmer všetci účastníci fóra tvrdia, že by nedokázali mať s iným mužom romantický vzťah – ide im vraj výlučne o zábavu a fyzické uspokojenie. Na otázku od neznámej ženy, čo ich k tomu vedie a či manželstvami iba zakrývajú, že sú homosexuáli, viacerí odpovedali, že len úlet: „Je to proste dobrodružstvo. Správny chlap si dá k whiskey aj poriadnu cigaru.“
„Muži myslia na sex veľmi často a časom veľa z nich zistí, že aj s rovnakým pohlavím si vieš užiť. Je to iný sex, ani horší, ani lepší. Človek ho prežíva inak, ale dovolím si tvrdiť, že u mužov je to na 99 % len živočíšny pud a nič viac. Muži do toho neťahajú emócie a po-sexuálne dohry. Ide o orgazmus,“ odpovedal jej ďalší užívateľ na základe vlastných skúseností.
Viacerí chlapi sa tiež zhodli na tom, že dlho zbierali odvahu, kým niečo skutočne skúsili s iným mužom. Keď sa pre to už aj rozhodli, mali problém nájsť niekoho s rovnakým nastavením. Väčšinou ich k takýmto zážitkom doviedlo vzrušenie zo zakázaného a fantázia. Akonáhle vzrušenie opadlo, však prišli výčitky. „Hovoril som si, bože, čo to robím,“ napísal iný užívateľ.
Viktor objavoval svoju sexualitu so spolužiakom
Hoci sme napísali viacerým mužom o svojich zážitkoch s mužmi, nám ochotne porozprával len Viktor. Keďže pre spoločnosť ide o veľmi tabuizovanú tému, želal si zostať v anonymite.
Viktor si spomína, že keď bol malý chlapec, začal objavovať svoju sexualitu so spolužiakom zo školy pri hre na doktorov.
„Vyšetrovali sme sa a jedno z vyšetrení sa týkalo aj intímnych partií. Spolužiak sa ma dotýkal a mne to bolo príjemné. V tom čase sme ešte ani netušili, čo to je sex, ešte nepremýšľali ani nad dievčatami. Pravdepodobne sme však vedeli, že robíme niečo zakázané, pretože sme dávali pozor, aby rodičia nevošli do izby,“ povedal dnes už 33-ročný ženatý muž.
Spoločné dotyky začali vyhľadávať častejšie. Netušili, ako funguje stimulácia, ale objavovali svoje telo.
„Keď som sa s tým istým kamarátom stretol o niekoľko mesiacov neskôr – ukázal mi, ako si rukou vyvolať príjemné pocity. Potom sme to skúšali aj spolu,“ hovorí Viktor s tým, že vtedy mal približne 12 rokov a od tohto momentu začal masturbovať aj sám.
To bolo podľa jeho slov posledný raz na dlhý čas, keď mal niečo s iným chlapcom. Postupne totiž dorástol do veku, keď ho začali zaujímať dievčatá.
„Prišli prvé lásky a prvé túžby. Chlapci sa mi teda popravde vôbec nikdy nepáčili. Moje zážitky so spolužiakom som bral iba ako objavovanie svojej sexuality. Určite by som ju radšej objavoval s dievčaťom – bolo by to pre mňa ešte vzrušujúcejšie, ale hral som s kartami, ktoré som mal,“ prezrádza.
Viktor si už na druhom stupni základnej školy našiel niekoľko frajeriek. Keď mal 17 rokov, s jednou z nich prišiel o panictvo. S iným mužom nemal nič až do svojich 24. narodenín, keď mal po narodeninovej oslave trojku – heterosexuálnu, so svojím kamarátom a dievčaťom, ktoré priviedol na oslavu.
„Zostali sme sami, hrali sme fľašu a nejako sa to zvrtlo. Bolo to super a vôbec mi neprekážala prítomnosť iného muža, dokonca ani to, keď nás mala oboch naraz v ústach," spomína Viktor.
Podľa jeho slov si krátko pred sexom pustili porno. Dievča sa ponáhľalo domov, a tak zostali sami u neho doma.
„Obaja sme boli nahí a veľmi opití. Rozprávali sme sa o tom, čo sa práve stalo, a zostali sme z toho nadržaní. Sedeli sme vedľa seba na gauči, v televízii stále išlo porno a kamarát začal masturbovať. Pridal som sa. Ani neviem, čo ma to napadlo, ale po chvíli som ho chytil a začal som mu pomáhať. On to isté urobil mne,“ hovorí Viktor.
Keď sa po tomto večeri neskôr stretli, ani jeden z nich tento zážitok nevyťahoval. Obom to bolo trápne.
„Za triezva by sme to nikdy nespravili. Bol to kamoš a nikdy ma nepriťahoval, zdrojom môjho vzrušenia bola jeho známa, nabudenie zo sexu, ktoré sme práve prežili, a chuť prežiť ďalší orgazmus,“ upresnil Viktor.
Viktor nám prezradil, že sa neidentifikuje ako bisexuál ani gay. Priťahujú ho výlučne ženy a mužov nevníma ako objekt sexuálnej túžby. Na druhej strane vzrušuje ho predstava, že sa jeho penisu dotýka iná osoba. „Chlap určite nie je prvá voľba. Ale vždy lepšie a vzrušujúcejšie, ako by si si to mal robiť sám,“ dodáva.
Hoci s mužom nikdy nemal sex – ani len orálny, iba vzájomnú masturbáciu, nevylučuje, že by to nikdy neskúsil.
„Pozri, na jednej strane ma tá predstava vzrušuje, na druhej strane neviem, či sa mi skutočne bude páčiť. Kontakt s mužmi aktívne nevyhľadávam, ale keby ma zviedol nejaký bisexuálny dominantný párik, možno by som dokázal orálne obšťastniť muža. Myslím však, že to vzrušenie by vychádzalo skôr z poníženia, keďže som v posteli submisívny, než nejakej tajnej bisexuality,“ uzavrel Viktor.
Z historického hľadiska nie je zdieľanie vzrušenia medzi mužmi nič ojedinelé
Klinická psychosexuologička Jana Štefániková upozorňuje, že nie všetci muži, ktorí majú sexuálne skúsenosti s ľuďmi rovnakého pohlavia, sú automaticky homosexuáli či bisexuáli.
„V týchto prípadoch sa stretávame s fenoménom, keď sa sexuálne správanie nemusí stopercentne prekrývať so sexuálnou identitou. Mnohí muži sa po celý život identifikujú ako heterosexuáli, pretože ich partnerský život a romantická príťažlivosť patria výhradne ženám. Zároveň však môžu pociťovať špecifickú zvedavosť alebo túžbu preskúmať iné formy telesnosti, ktoré im heterosexuálny rámec neponúka,“ vyvsvetľuje odborníčka.
Podľa slov psychologičky medzi odborníkmi prevažuje názor o sexuálnej fluidite – uznávajú, že ľudská túžba je pestrá a niekedy nás láka experimentovať s hranicami toho, čo poznáme, bez toho, aby sme museli meniť to, kým v jadre sme.
Jany Štefániková hovorí, že vnímanie sexuality veľmi ovplyvňuje náš kultúrno-spoločenský pohľad, no z historického hľadiska nie je zdieľanie vzrušenia medzi mužmi nič ojedinelé.
„Rozdelenie na „hetero“ a „homo“ sme začali používať až niekedy na prelome 18. a 19. storočia. V minulosti variácie sexuality vychádzali skôr zo statusového postavenia ľudí než z dichotómie pohlaví,“ vysvetľuje.
Mnohí jej klienti spomínajú na sedeniach zážitky objavovania vlastnej sexuality práve v prítomnosti rovesníkov rovnakého pohlavia.
„Ide o bežný jav, ktorý sa v rámci konzultácií snažíme normalizovať. Jeden zdieľaný erotický zážitok totiž nedefinuje celú identitu človeka,“ dodáva odborníčka na záver.