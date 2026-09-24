Súčasná architektúra, ktorá vychádza priamo z genius loci tejto lokality.
Štúdio ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova so sídlom v Bratislave predstavuje projekt rodinného domu v Limbachu, ktorý stojí na okraji tradičnej vinohradníckej oblasti na úpätí Karpát.
Architekti Juraj Mikulaj a Andrea Ambrovičová Mikulajová navrhli bývanie, ktoré preberá predlohu pôvodnej štruktúry obce – dlhé domy so sedlovými strechami, tesne vedľa seba na úzkych pozemkoch.
Projekt „Dom pri vinohrade“ robili medzi rokmi 2019 a 2024.
Namiesto jedného objemu architekti rozdelili projekt do troch pozdĺžnych domov – rodičovského, detského a hospodárskeho. Celková úžitková plocha je 306,4 štvorcových metra.
Ich vzájomné natočenie vytvára tri odlišné záhradné scény – slnečnú južnú záhradu smerom do vinohradu, tienistejšiu východnú s výhľadom na les a vstupný dvor s gánkom a krytou terasou. Tento „miniurbanizmus“ dáva každej časti domu ľudskú mierku a bohaté priehľady do krajiny, zároveň však umožňuje, aby tri domy fungovali ako jeden celok pre jednu rodinu, alebo sa v budúcnosti oddelili a slúžili niekoľkým generáciám samostatne.
Srdcom rodičovského domu je denná zóna prepojená s krytou terasou, ktorá v lete funguje ako kuchyňa a v zime ako zasklená záhrada s pieckou. Dom detí je uzavretým mikrosvetom s knižnicou pri vstupe a výhľadom do vinohradu z každej miestnosti, zatiaľ čo dielňa hospodárskeho domu prechádza plynulo do krytej verandy.
Materiálovo stavba stavia na pálenej tehle a klasickej škridle, doplnených šúchanou hrubozrnnou omietkou a posuvnými drevenými okenicami – kombinácia, ktorá pôsobí, akoby tu dom stál odjakživa. Konštrukčne je zaujímavé riešenie sedlovej strechy nad spoločenskými priestormi, kde krov z oceľových nosníkov drží pohromade vďaka priznaným betónovým štítom.
Interiér je postavený na hre kontrastov, keď architekti skombinovali dubové drevo, stolárske prvky či svietidlá so svetlými podlahami a bielymi stierkami. Výsledok pôsobí vkusne, nadčasovo a pokojne.
Energetickú sebestačnosť dopĺňajú technológie ako rekuperácia či fotovoltaika, ale nechýba ani studňa pre záhradu, pričom teplo zabezpečuje plynový kotol spolu s pecami na pevné palivo a krb.
Pozri si galériu od Mateja Hakára. Skúsený fotograf zachytil všetky detaily projektu, ktorý vyhral v súťaži BIG SEE Architecture Award 2026.