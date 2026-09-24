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Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Viladomy Trnové.
24. září 2026 v 11:00
Čas čtení 2:43
Sponzorovaný obsah

Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)

Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Zdroj: Viladomy Trnové
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V žilinskej mestskej časti Trnové vznikla privátna rezidencia, kde ceny viladomov začínajú približne na 500-tisíc eur a najdrahší objekt sa blíži k hranici jedného milióna eur.

Čo všetko musí mať dom, aby si zaň zaplatil takmer milión eur? Dnes už nestačia iba veľké izby a drahé materiály. Čoraz dôležitejšie sú veci, ktoré človek cíti každý deň – pokoj, súkromie, spojenie s prírodou a priestor, ktorý funguje.

Práve na týchto princípoch vznikli Viladomy Trnové v žilinskej mestskej časti Trnové. Privátna rezidencia od spoločnosti Constario DEVELOPMENT pozostáva iba z ôsmich rodinných domov, ktoré spájajú minimalistickú architektúru, kvalitné materiály a technológie navrhnuté tak, aby fungovali nenápadne v pozadí.

V rezidencii nájdeš tri typy domov – bungalovy, samostatné dvojpodlažné viladomy a radové dvojpodlažné viladomy. Každý z nich ponúka otvorené priestory, veľké presklenia a plynulé prepojenie so záhradou, vďaka ktorému dom nekončí pri stenách interiéru.

Viladomy Trnové
Zdroj: Viladomy Trnové

Architektúra, ktorá necháva vyniknúť prirodzené svetlo a prírodu

Vo Viladomoch Trnové zohráva hlavnú úlohu prepojenie interiéru s okolitým prostredím. Veľké presklené plochy prepúšťajú denné svetlo a otvárajú výhľady do záhrad, vďaka čomu hranicu medzi vnútorným a vonkajším priestoromtakmer nevnímaš.

Domy sa nesnažia od okolitej krajiny oddeliť. Naopak, ako môžeš vidieť na fotkách, pracujú s ňou. Prirodzené svetlo, zeleň a meniace sa ročné obdobia sa stávajú súčasťou každodenného života. Súčasťou jednotlivých domov sú aj priestranné terasy – od jednej až po tri podľa konkrétneho typu domu –, ktoré ešte viac rozširujú obytný priestor smerom von.

Architektúra projektu stojí na jednoduchých tvaroch, čistých líniách a materiáloch, ktoré majú vydržať viac než jednu sezónu trendov. Namiesto výrazných prvkov, ktoré by po rokoch pôsobili zastarane, sa sústreďuje na nadčasový vzhľad.

Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové
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Za celým konceptom stojí myšlienka smart luxury living – spojenie architektúry, kvalitných materiálov, technológií a súkromia bez zbytočnej okázalosti. Táto filozofia nadväzuje na princípy ikonických stavieb z obdobia modernizmu a art deco, ako sú Vila Winternitz v Prahe, Maison de Verre v Paríži či Vila Tugendhat v Brne, zapísaná aj v zozname UNESCO.

Exteriér ako prirodzené pokračovanie bývania

Pri kvalitnom bývaní sa príbeh nekončí za vstupnými dverami. Rovnako dôležitý je priestor okolo domu. Je to miesto na rannú kávu, letné večery či chvíle strávené s rodinou a priateľmi.

Vo Viladomoch Trnové preto pozornosť nekončí pri samotných domoch. Okolie domov pracuje so zeleňou, drevinami a osvetlením, ktoré mení atmosféru areálu počas dňa aj večer. Vybrané viladomy ponúkajú aj prvky ako bazén, záhradný domček, zastrešené parkovanie či prípravu na letnú kuchyňu.

Jedným zo zaujímavých architektonických riešení sú ploché vegetačné strechy. Tie pomáhajú zlepšovať mikroklímu v okolí domov, znižovať prehrievanie počas horúcich dní a podporujú udržateľnejšie fungovanie celého projektu.

Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové
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Technológie, ktoré si všimneš až vtedy, keď fungujú

S benefitmi nového projektu stále nekončíme. Celý areál má vlastný energetický koncept, ktorý spája fotovoltické elektrárne, centrálne batériové úložisko a dve kogeneračné jednotky vyrábajúce elektrinu aj teplo.

Takéto riešenie umožňuje efektívnejšie využívať energiu a reaguje na smer, ktorým sa moderné bývanie postupne uberá – k väčšej energetickej efektívnosti a inteligentnejšiemu fungovaniu domácností.

Viladomy Trnové
Zdroj: Viladomy Trnové

Technologické riešenia pokračujú aj pri jednotlivých domoch. Ich súčasťou je príprava na nabíjanie elektromobilov, optické pripojenie či inteligentné prvky zabezpečenia, ktoré zvyšujú komfort a bezpečnosť obyvateľov.

Dôraz na súkromie sa prejavuje aj v každodennom fungovaní areálu. Obyvatelia vstupujú cez automatickú bránu s rozpoznávaním evidenčného čísla vozidla, pričom spoločné priestory monitoruje kamerový systém a jednotlivé domy dopĺňajú prvky ako elektronická ochrana okien a dverí či videovrátnik.

K dispozícii sú tri typy rodinných domov – bungalovy, samostatné dvojpodlažné viladomy a radové dvojpodlažné viladomy. Ak ťa zaujímajú konkrétne dispozície, veľkosti pozemkov či aktuálne voľné domy, všetky informácie nájdeš na tomto odkaze.
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Keď sa priestor zmení na zážitok

Projekt Viladomy Trnové sa verejnosti prvýkrát predstavil počas premiérového eventu priamo v areáli rezidencie. Pozvaní hostia mohli spoznať koncept smart luxury living na vlastnej koži – od architektúry a použitých materiálov až po technológie, ktoré sú súčasťou projektu.

Podujatie premenilo viladomy na priestor, kde sa stretol dizajn, umenie a moderné technológie. Súčasťou večera bola živá tvorba street-artového umelca Erika Ciela, ktorý vytvoril dielo inšpirované hodnotami projektu a okolím rezidencie. Hostia sa mohli do maľby zapojiť a stať sa súčasťou jej vzniku priamo na jednej zo stien viladomu.

Svoju hudobnú evolúciu predstavil aj tanečník a DJ Laci Strike, ktorý počas večera prešiel vývojom hudby od 70. rokov až po súčasnosť.

Súčasťou programu boli aj ukážky smart riešení a technológií, ktoré ukázali, čo v praxi znamená prepojenie komfortu, bezpečia a moderného bývania.

Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové Viladomy Trnové
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