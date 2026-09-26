Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)

Na hospodárení je často najťažšia byrokracia.
Prichádzam do obce Hankovce, vonku je upršané jesenné ráno a očami hľadám dom číslo 97. Dostávam sa pár metrov za dedinu, kde na ľavej strane vidím veľký pozemok s domom, starými budovami, maštaľami, kravami, koňmi a brechajúcimi psami. Som správne.
„Vitaj u nás, ja som Bea, toto je Maťo a náš najmenší,“ hovorí mi pani domáca medzi dvermi, pričom jej manžel s malým synom na rukách stojí hneď za ňou. Dozvedám sa, že majú tri deti, no staršie sú v škôlke a škole.
- Ako zvládajú farmu bez zamestnancov.
- O koľkej vstávajú a čo všetko musia počas dňa robiť.
- Koľko stojí krava či býk.
- Ako ich v lete trápilo sucho.
- Čo musia spraviť, keď ich ovce napadne vlk.
- Koľko im mesačne ostáva peňazí.
Bea a Maťo sú tridsiatnici, ktorých nikdy nebavil život v meste. Aj keď Maťo pochádza z betónového sídliska plného panelákov, k prírode a zvieratám mal od malička bližšie.
„Ja som z neďalekej dediny, vyrastala som pri chove, pri zvieratách, nič z tohto teda pre mňa nie je nové,“ hovorí s úsmevom Bea.
Dážď vonku zosilnel, ostávame teda ešte pár minút v dome, čo využívam na rozhovor s mladými farmármi. Zaujíma ma, čo ich viedlo k rozhodnutiu vybrať si tento životný štýl.
„Začal s tým dedo. Ja som od malička trávil čas tu. Čiže ma to bavilo, ale tiež som chcel, aby tradícia pokračovala, tak sme sa v roku 2018 rozhodli, že ideme do toho a začneme trošku vo väčšom. Dedo mal len ovce, my sme dokúpili hovädzí dobytok, kone a ďalšie stroje,“ hovorí o rodinnom dedičstve Maťo, ktorý do minulého roka ešte musel chodiť popri starostlivosti o farmu do práce.
V obývačke je príjemne teplo, na zemi vidím kopec hračiek a na manželoch je vidieť, že nie sú úplne zvyknutí o takom čase „len tak“ sedieť na gauči. Počas krátkej debaty som sa dozvedel napríklad to, koľko dnes stojí krava, býk, aká náročná je byrokracia, keď ti vlk dotrhá ovce, či to, koľko litrov vody denne vypije krava.
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Na farme majú 30 kusov hovädzieho dobytka, 34 oviec, 4 kone, 2 psy, barana, kačky či sliepky, pričom o všetko sa stará hlavne Bea s Maťom. Majú tri deti, možno do 100 kusov zvierat, prvé, čo mi napadne, je otázka, kedy ráno musia vstávať.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako zvládajú farmu bez zamestnancov.
- O koľkej vstávajú a čo všetko musia počas dňa robiť.
- Koľko stojí krava či býk a prečo sú tie zvieratá také drahé.
- Ako ich v lete trápilo sucho.
- Čo musia spraviť, keď ich ovce napadne vlk.
- Koľko im mesačne ostáva peňazí.
„To sa nás ľudia často pýtajú a myslia si, že keď máš farmu, musíš automaticky vstávať ráno o štvrtej, ale to nie je úplne pravda. Keď máš vo veciach systém, nemáš toľko veľa zvierat a vieš si krmivo pripraviť vopred, stačí vstať o siedmej. My takto vstávame hlavne kvôli deťom, aby sme mali pred ich odchodom do školy a škôlky pekné ráno s raňajkami. K tomu vstávaniu, síce nie sme hore od štvrtej, ale domov sa vraciame neskoro večer, v lete je to často už po tme,“ hovorí Bea, no medzi to sa na seba s Maťom usmejú, akoby niečo zabudla dodať.
„Dobre, aby sme nepreháňali, niekedy letíme z postele aj o druhej, keď ujdú kravy alebo kone, to už presne viem, že hore panelovou cestou ide kôň, počujem klopanie kopýt,“ smeje sa Maťo a dodáva, že sa to občas stane.
Finančne je to zatiaľ náročnejšie
Po chvíli ideme von, dážď sa zmenil na mrholenie. Kráčame po panelovke smerom dole k farme, ktorá má spolu cez 80 hektárov. Toľko zvierat, stroje, traktory, krmivo a všetko s tým spojené, premýšľam nahlas, ako sa to dá zvládať bez pomoci?
„Ak je sezóna a pribúda práce, príde pomôcť rodina, to je veľká pomoc, ktorú si vážime. Zatiaľ nechceme zamestnávať človeka, pretože ani my nevieme, ako budeme daný mesiac finančne hospodáriť. Vieš, sú silnejšie a slabšie mesiace,“ hovorí Bea spopod dáždnika.
Maťo hovorí, že ak by nedostali od jeho deda základ v podobe niekoľkých strojov a priestoru, asi by ani nezačali farmárčiť. „Stroje sú v hodnote desiatok tisíc eur, celá farma, to sa už hýbe v stovkách tisíc,“ dodáva Bea.
Finančne si pomáhajú peniazmi z dotácií, ktoré niečo pokryjú, no z výrazu a hlasu manželov cítim, že to asi nie je až také bingo. „Pomôže to, určite, ale je s tým toľko byrokracie, podmienok a požiadaviek, že niekedy by bol ten hospodár najradšej finančne nezávislý, aby nemusel riešiť byrokraciu,“ hovoria zhodne.
Dozvedám sa, že aktuálne z toho vedia prežiť, splatiť úvery, poistky na stroje, vyplatiť povinné výdavky a bokom ide maximálne pár stoviek. No tie sú často využívané na opätovnú investíciu do zvierat.
Dobrá krava dnes stojí aj 2-tisíc eur
Prichádzame k ohrade, kde na mňa spoza kovového oplotenia začne „múkať“ asi 20 kráv a do nosa mi udrie poctivý farmársky zápach dobytka. Som prekvapený z toho, že na farme JurAgro kravy aktuálne vôbec nedoja.
„Dojili sme, no chcelo to veľmi veľa času a pozornosti, pri troch malých deťoch to nebolo udržateľné. Nateraz sme to stopli. Kravičky máme na to, aby sa otelili, mali teliatka, a tie, keď podrastú tak na 300 kg váhu, tak ich predáme. Občasne hovädzí dobytok zabijeme na mäso, ale zatiaľ len na vlastnú spotrebu,“ hovorí Maťo.
Hovädzie mäso z poctivého ekologického biochovu by radi neskôr predávali, no opäť hovoria o tom, aká je v tomto smere náročná byrokracia a tiež porovnávajú, že zatiaľ čo v Bratislave stojí kilo takého mäsa 20 eur, na východe by si sa ledva dostal na 10 eur.
Dozvedám sa, že hovädzí dobytok nie je vôbec lacná záležitosť. „Krava stojí okolo dvetisíc, záleží, či je dojná, alebo ešte nie. Keď sa narodí teľa, po roku ho my vieme predať tak za 1 500 eur. Keď chceš kúpiť dobrého býka na oteľovanie, tam to vychádza možno až na 5 000 eur za kus,“ počúvam a prepočítavam, koľko peňazí musia takí farmári ako Bea s Maťom investovať.
Útok líšky už pre nich nie je ani zaujímavý
Od kráv sa presúvame farmou ďalej, v diaľke vidím kone, obchádzame kačky, sliepky či dokonca dve malé prasiatka, ktoré sú len na okrasu a ich mená sú „Kroch“ a „Kvik“.
Bea s Maťom prehodia pár slov o tom, že už je po daždi. Načneme tak debatu o tom, aké suché bolo leto. Cítiť z toho zúfalstvo v hlase, keďže Maťo opisuje, že už ani studňa nestíhala dávať toľko vody, koľko farma potrebuje. Krava totiž v lete vypije často aj viac ako 100 litrov vody denne. A oni ich tu majú cez 30.
Pri téme kráv mi napadne, či niekedy nemali na farme nejakú nehodu pri manipulácii s kravami. „Mňa raz pritlačila krava k stene. A vieš čo? Práve som čakala Tobika. Krava rodila, teľa sme ťahali s lanom, potom sa krava splašila a pritlačila ma k stene, našťastie som sa stihla otočiť a nič sa nestalo, ale bol to stres,“ opisuje Bea nepríjemnú skúsenosť.
Keď už sme pri farmárskych nehodách a problémoch, Maťo mi hovorí aj o tom, ako im občas príde „na návštevu“ vlk. „Roztrhá ovce ako nič, zavlečie ich do lesa a ostane len veľká škoda. Vlk je chránený, a teda máš nárok na kompenzáciu škody, no keby si videl, aké sú podmienky na to, aby to reálne preplatili, neveril by si vlastným očiam. Musíš mať napríklad vzorku ovce či podrobnú fotodokumentáciu,“ hovorí.
A líška? To, že sem-tam napadne líška ich sliepky, už nemôže farmárov rozhádzať, inak by boli nonstop v strese, vysvetľujú.
Oddýchnuť si chodia do obchodu
Rozlohovo je farma naozaj veľká, z istých bodov ani nedovidíš na druhý koniec. Prechádzame z jednej ohrady do druhej, majú tam viaceré ploty a brány, úprimne sa im priznávam, že sa u nich strácam.
„To je v poriadku, naozaj, chápeme to, haha. Práve to je dôvod, prečo to tu chceme celé prerobiť, rozdeliť jednotlivé časti, dať nové ploty a spraviť z toho rodinný priestor na oddych. Sen je kontaktná farma, kam prídu rodiny s deťmi, aby získali vzťah k zvieratkám. Zisťujem, že dnešné deti majú vo veľkej miere zo zvieratiek strach a ani ich nepoznajú. Vidím to, keď sem prídu rodiny, ktoré sa nám ozvú cez Instagram, že sa chcú prísť pozrieť s deťmi na zvieratká,“ hovorí Bea a dodáva s povzbudzujúcim povzdychom, že si to celé vyžaduje veľa práce a, samozrejme, peňazí.
Po približne polhodinovej exkurzii kráčame po panelovke smerom hore k ich domu. Maťa sa pýtam, čo má ešte dnes na pláne, zase sa obaja pousmejú a dodajú, že tu je stále toľko práce, že človek nevie, čo začať robiť skôr. Ako teda, ak vôbec, oddychujú?
„Na dovolenke pri mori sme boli od začiatku farmárčenia raz na tri dni, nebol čas a veľmi ani peniaze. Musíme riešiť, že ak niekam ideme, kto sa tu o to postará? Je to aj záväzok, vieš. Ale máme internú srandu z toho, že nám na oddych a vypnutie stačí ísť do obchodu a prejsť sa pomedzi regály,“ smejú sa manželia.
Podávame si ruky, prajeme si všetko dobré, a keďže opäť začína silnejšie pršať, utekám v zablatených teplákoch a špinavých botaskách čím skôr do auta.
Na malej farme neďaleko Bardejova som strávil príjemný čas. Bea a Maťo síce musia ako mladí farmári bojovať s viacerými negatívnymi vplyvmi, no je vidieť, že tomuto životnému štýlu sú oddaní na 110 % a majú v pláne vytvoriť tu niečo, čo bude jednak ich miestom na život a v budúcnosti tiež lákadlom pre ľudí zo širokého okolia.