Architekti premenili tmavý byt v tichej mestskej štvrti na nepoznanie.
Česká architektúra má svetovú úroveň, o čom nás najnovšie presvedčilo štúdio esté architekti s projektom „Břevnov Duplex“, ktorý bol dokončený v roku 2025 a ponúka harmonické spojenie umenia a svetla.
Mezonet v rezidenčnej štvrti Břevnov v katastrálnom území Prahy má dušu a vyrazil nám dych. Projekt nie je len o rekonštrukcii, je o odvahe investorov, o vízii architektov a o láske k umeniu, ktorá sa prelína každým kútom poetického bývania.
Mezonet sa nachádza v komornom bytovom dome navrhnutom architektom Janom Kupkom na prelome tisícročí. Byt, ktorý si investori (päťčlenná rodina, pozn. redakcie) vybrali, už prešiel rekonštrukciou, ale jeho dispozícia bola hlboká a tmavá, s výrazným nedostatkom denného svetla. V strede dispozície sa navyše týčilo tradičné schodisko, ktoré priestoru opticky aj funkčne uberalo z veľkosti.
Štúdio esté architekti, ktorých investori poznali už z predchádzajúcich projektov, sa výzvy nezľaklo. Kvalita pôvodnej stavby a zadanie maximálne využiť interiér, ktorý už prešiel nákladnou rekonštrukciou, predstavovali jasnú výzvu. Nakoniec ich však možnosť lepšie využiť nárožnú polohu mezonetu a posilniť jeho prepojenie so záhradou priviedla k výraznej premene dispozície bývania.
Kľúčovým momentom rekonštrukcie bolo privedenie denného svetla do stredu dispozície aj z ďalšej svetovej strany – zo západného štítu bytového domu. Veľkoformátové okná v jedálni a kuchyni vpúšťajú zeleň priamo do interiéru. Z niekdajšej tmavej vnútornej chodby sa vďaka tomu stala plnohodnotná súčasť plynúceho obytného priestoru spodného poschodia. Kombinácia bočného osvetlenia, južnej orientácie a priečnych priehľadov požičala dispozícii novú svetelnú kvalitu.
Pôvodné dvojramenné schodisko nahradili architekti Michal Škrna, Tereza Tejkalová a Tomáš Pavlakovič jemným kovovým točitým schodiskom v odtieni šampanského. Jeho realizácia predstavovala mimoriadnu technickú výzvu. Celá konštrukcia bola na stavbu dopravená po častiach, priamo na mieste zváraná, vytmelená a finálne upravená tak, aby pôsobila ako dokonale lakovaný továrenský výrobok. Nad schodiskom navrhli stmievateľný napínaný strop Barisol, ktorý čistým konštrukčným riešením nahradil pôvodne uvažovaný strešný svetlík.
Výrazným motívom interiéru sa stala dvojica petrolejovo modrých boxov. Spodný box v sebe integruje toaletu pre hostí, úložné priestory aj malý bar s vinotékou ukrytou za zasúvacími dverami. Druhý modrý box sa nachádza na hornom poschodí, kde plynule oddeľuje hlavnú spálňu od kúpeľne.
Jednotlivé materiály prepojili do premysleného „patchworku“. Hlavné plochy ostrovčeka tvorí kvarcit Patagonia, jeho voľne stojaca podnož je z bieleho mramoru Portogallo Estramoz a tretí kameň – sýto červený mramor Rosso Levanto – sa objavuje v rubínovom odtieni v jedálni. Ostatný vstavaný nábytok, povrchy aj textílie zostávajú v neutrálnych odtieňoch krémovej, bielej a svetlobéžovej.
Investori majú hlboký vzťah k súčasnému umeniu a počas rokov vybudovali výnimočnú zbierku, o ktorú sa stará kurátor Pavel Kubesa. Obrazy aj inštalácie sú prirodzenou súčasťou ich každodenného života. Niektoré diela boli vybrané priamo pre konkrétne miesto. Točité schodisko umožňuje neprerušené pohľady na červenú plastiku, ktorá v dvoch častiach prestupuje z horného poschodia smerom dole. Krištáľový objekt od Lukáša Nováka je presne umiestnený v osi kamenného ostrovčeka v kuchyni. Odtieň modrého boxu v hlavnej spálni je zladený s teplejšou farebnosťou obrazu s rukopisom Iry Svobodovej.
Detské izby sú hravejšie a neviažu sa na vizuálnu identitu zvyšku interiéru. Ich návrhu predchádzal spoločný workshop s mamou aj deťmi, počas ktorého spoločne s architektmi kreslili svoje predstavy. Izba pre dievča dostala ružový nádych, tajné dvere vedúce do poschodovej postele aj hojdačku. Chlapčenská izba ponúka gymnastické kruhy, rebriny s matracmi na zemi či projektor.
Celá realizácia mala veľmi jedinečný charakter. Investori boli prítomní takmer pri každom kontrolnom dni a do projektu vložili obrovské množstvo vlastnej energie. Vďaka prirodzenému prepojeniu interiéru s exteriérom a mimoriadne pokojnému charakteru lokality dnes mezonet pôsobí skôr ako samostatný rodinný dom – záhrada, maliny, drevo, krb. Chýba už len sauna na streche.
Mezonet v Břevnove je dôkazom toho, že aj pôvodne tmavý a nepraktický priestor sa môže zmeniť na dychberúce bývanie plné umenia, svetla a príjemnej atmosféry.
O fotografie v galérii sa postaralo Studio Flusser, za ktorým stoja Petr Dub a Zdeněk Porcal.